ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси

Будущее Лионеля Месси по-прежнему не определено. Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен.

Этим хочет воспользоваться ПСЖ, который готовит для Месси контракт по системе «2+1». Об єтом сообщает журналист Марсело Бехлер.

По его информации, с экономической точки зрения предложение ПСЖ будет «космическим»: ни один из клубов не сможет сделать столь же щедрое.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» также готовит Месси контракт по схеме «2+1».