ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси

Чемпионы Франции хотят переманить лидера «Барселоны»

  • 27.04.2021 23:34
  • 1801 просмотр
  • 2 комментария
ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Будущее Лионеля Месси по-прежнему не определено. Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен.

Этим хочет воспользоваться ПСЖ, который готовит для Месси контракт по системе «2+1». Об єтом сообщает журналист Марсело Бехлер.

По его информации, с экономической точки зрения предложение ПСЖ будет «космическим»: ни один из клубов не сможет сделать столь же щедрое.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» также готовит Месси контракт по схеме «2+1».

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Источник — Twitter

(4 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 28.04.2021 00:27
    -1
    Араб!Хочет иметь лучших *лошадей в своей стайне*как и авто,верблюдов,птиц т.д..
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    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 28.04.2021 00:03
    -1
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