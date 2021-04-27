ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси

Будущее Лионеля Месси по-прежнему не определено. Контракт 33-летнего аргентинца с «Барселоной» истекает в конце сезона и до сих пор не продлен.
Этим хочет воспользоваться ПСЖ, который готовит для Месси контракт по системе «2+1». Об єтом сообщает журналист Марсело Бехлер.
По его информации, с экономической точки зрения предложение ПСЖ будет «космическим»: ни один из клубов не сможет сделать столь же щедрое.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» также готовит Месси контракт по схеме «2+1».
Источник — Twitter
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