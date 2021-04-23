Известны подробности предложения Барселоны для Месси по новому контракту

Каталонский клуб надеется сохранить своего лидера

  • 23.04.2021 18:53
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Известны подробности предложения Барселоны для Месси по новому контракту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

«Барселона» делает все возможное для того, чтобы сохранить Лионеля Месси, контракт которого истекает в конце сезона.

Финансовое положение клуба не позволяет предложить Месси зарплату, сопоставимую с нынешней (75 миллионов евро в год). «Барселона» хочет компенсировать это более долгосрочным контрактом по системе «2+1».

Еще одно условие Месси, чтобы остаться в клубе – усиление команды. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет возможности подписать топ-форварда (Эрлинга Холанда или Неймара), чтобы убедить Месси в амбициозности проекта.

Отец и агент Месси уже прибыл в Барселону, однако непосредственные переговоры по поводу контракта еще не стартовали.

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Источник — ESPN

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