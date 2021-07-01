ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо перешел в турецкую Адану Демирспор

Ранее Юнеса Беланда сватали в «Монпелье», «Валенсию» и «Олимпиакос»

  • 01.07.2021 22:18
  • 2885 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо перешел в турецкую Адану Демирспор
© ФК Адана Демирспор

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда на правах свободного агента перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Договор с марокканцем подписан на три года.

В статусе свободного агента Беланда пребывал с марта нынешнего года, когда контракт с ним в одностороннем порядке разорвал «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что интерес к марокканскому легионеру проявляют клубы из Саудовской Аравии, а также «Валенсия», «Олимпиакос» и «Монпелье».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 01.07.2021 22:58
    0
    Не зовсім Валенсія. Мало схоже на Монпельє чи Олімпіакос
    Ссылка
    ua-goahead
    online
      ua-goahead, 01.07.2021 22:58
    0
    Не зовсім Валенсія. Мало схоже на Монпельє чи Олімпіакос
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности