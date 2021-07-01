ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо перешел в турецкую Адану Демирспор

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда на правах свободного агента перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».

Договор с марокканцем подписан на три года.

В статусе свободного агента Беланда пребывал с марта нынешнего года, когда контракт с ним в одностороннем порядке разорвал «Галатасарай».

Ранее сообщалось, что интерес к марокканскому легионеру проявляют клубы из Саудовской Аравии, а также «Валенсия», «Олимпиакос» и «Монпелье».