ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Динамо перешел в турецкую Адану Демирспор

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда на правах свободного агента перешел в турецкий клуб «Адана Демирспор».
Договор с марокканцем подписан на три года.
AİLEMİZE HOŞ GELDİN BELHANDA!🔥#AdanaDemirspor #belhanda pic.twitter.com/SV4XdwpGDp— Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 1, 2021
В статусе свободного агента Беланда пребывал с марта нынешнего года, когда контракт с ним в одностороннем порядке разорвал «Галатасарай».
Ранее сообщалось, что интерес к марокканскому легионеру проявляют клубы из Саудовской Аравии, а также «Валенсия», «Олимпиакос» и «Монпелье».
Источник — Sport.ua
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