Юнес Беланда близок к возвращению в Монпелье, откуда переходил в Динамо

31-летний марокканец с марта сидит без клуба

  • 01.06.2021 10:20
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Юнес Беланда близок к возвращению в Монпелье, откуда переходил в Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юнес Беланда

Бывший полузащитник «Динамо» Юнес Беланда, который последние четыре года провел в «Галатасарае», близок к тому, чтобы вернуться в родной для него «Монпелье».

По данным авторитетного французского издания L'Equipe, Беланда уже согласовал с «паладинами» трехлетний контракт, а его кандидатура была утверждена Оливье Далль'Ольо, который должен вскоре стать новым главным тренером «Монпелье».

Ожидается, что Беланда станет самым высокооплачиваемым футболистом команды, где, вероятно, проведет заключительные годы своей профессиональной карьеры.

Напомним, с марта Беланда является свободным агентом, после того, как «Галатасарай» расторг с ним контракт в одностороннем порядке за критику руководства клуба.

Юнес Беланда играл за «Монпелье» до 2013 года, и становился чемпионом Франции по итогам сезона-2011/12, а затем за 10 миллионов евро перешел в «Динамо».

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Источник — L'Equipe

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