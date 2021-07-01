ОФИЦИАЛЬНО. А кто будет играть? В заявке Олимпика осталось менее 11 игроков

Донецкий клуб покинули Иссиар Драме и Владислав Хамелюк

  • 01.07.2021 11:00
  • 3029 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. А кто будет играть? В заявке Олимпика осталось менее 11 игроков
© ФК Олимпик Донецк

Донецкий «Олимпик» расстался с еще двумя футболистами. Речь о защитнике Иссиаре Драме и полузащитнике Владиславе Хамелюке. Контракты с игроками были расторгнуты по согласию сторон.

22-летний француз выступал за донецкую команду с октября 2020 года, сыграв за «Олимпик» 19 матчей. Что же касается украинского хавбека, то он присоединился к дончанам в январе 2021-го. В минувшем чемпионате Хамелюк принял участие в 4 поединках, отметившись 1 голом.

В заявке команды Романа Санжара осталось 9 игроков: вратари Бетим Алими и Андрей Чекотун, защитники Игорь Снурницын и Богдан Векляк, а также полузащитники Евгений Цымбалюк, Экра, Таллес, Нкенг и Альваренга. Причем последний находится на просмотре во львовском «Рухе».

Отметим, что «Олимпик» – единственный клуб УПЛ, который до сих пор не вышел из отпуска. Дончане пока не подтвердили участие в новом сезоне, команда может сняться с турнира.

Напомним, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить президенту «Олимпика» Владиславу Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.07.2021 12:38
    0
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 12:01
    Я - про игроков, откуда можно пригласить в Олимпик. А Гельзин наторгует в Пчёлках-маркетах своих им на зарплату.)
    Сорян, не вірно зрозумів!
    Ссылка
    Frankov11
      Frankov11, 01.07.2021 12:22
    -1
    Если Олимпик не может,то муSSора во главе с жмуркисом-мертвечуком,им всегда помогут.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 12:01
    +1
    olex.mykhailov, 01.07.2021 11:26
    На жаль, за регламентом Минай перший на черзі
    Я - про игроков, откуда можно пригласить в Олимпик. А Гельзин наторгует в Пчёлках-маркетах своих им на зарплату.)
    Ссылка
    viacheslav.bilyi
    online
      viacheslav.bilyi, 01.07.2021 12:00
    +1
    Щось мені підказує - що так будуть відновлені КАРПАТИ (прямо всі Карпатівські серця об'єднаються у Львові). Лисі - переможуть!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 01.07.2021 11:56
    0
    Надо выбраковывать такие проекты. Они создаются под политические мотивы олигархов, чтоб годами сохнуть в чемпионате. Малейшие (мизерное) нарушения - и очистительный бан! Со временем, положение обязательно исправится. Не станет детских соплей....
    В банковской системе, подобный порядок уже навели при Порохе. Избавились от каломойш и прочего де...ьма.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.07.2021 11:43
    0
    такого цирка как у нас наверно ни в одном чемпионате нет. а мы еще на 12 месте в рейтинге както держимся... это вопще уровень села. каждый сезон не знаешь кто то сыпется
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.07.2021 11:26
    +1
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 11:12
    Есть Николаев, Агробизнес, Волынь и тд.... Выбирайте и платите з/п.
    На жаль, за регламентом Минай перший на черзі
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    +1
    Я готов, возьмите меня
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 11:12
    +2
    Есть Николаев, Агробизнес, Волынь и тд.... Выбирайте и платите з/п.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 11:12
    +2
    Есть Николаев, Агробизнес, Волынь и тд.... Выбирайте и платите з/п.
    Ссылка
    Все идеально! Пока...)
    online
      Все идеально! Пока...), 01.07.2021 12:01
    +1
    olex.mykhailov, 01.07.2021 11:26
    На жаль, за регламентом Минай перший на черзі
    Я - про игроков, откуда можно пригласить в Олимпик. А Гельзин наторгует в Пчёлках-маркетах своих им на зарплату.)
    Ссылка
    viacheslav.bilyi
    online
      viacheslav.bilyi, 01.07.2021 12:00
    +1
    Щось мені підказує - що так будуть відновлені КАРПАТИ (прямо всі Карпатівські серця об'єднаються у Львові). Лисі - переможуть!
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.07.2021 11:26
    +1
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 11:12
    Есть Николаев, Агробизнес, Волынь и тд.... Выбирайте и платите з/п.
    На жаль, за регламентом Минай перший на черзі
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 01.07.2021 11:15
    +1
    Я готов, возьмите меня
    Ссылка
    olex.mykhailov
    online
      olex.mykhailov, 01.07.2021 12:38
    0
    Все идеально! Пока...), 01.07.2021 12:01
    Я - про игроков, откуда можно пригласить в Олимпик. А Гельзин наторгует в Пчёлках-маркетах своих им на зарплату.)
    Сорян, не вірно зрозумів!
    Ссылка
    Александр Пышненко
    online
      Александр Пышненко, 01.07.2021 11:56
    0
    Надо выбраковывать такие проекты. Они создаются под политические мотивы олигархов, чтоб годами сохнуть в чемпионате. Малейшие (мизерное) нарушения - и очистительный бан! Со временем, положение обязательно исправится. Не станет детских соплей....
    В банковской системе, подобный порядок уже навели при Порохе. Избавились от каломойш и прочего де...ьма.
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.07.2021 11:43
    0
    такого цирка как у нас наверно ни в одном чемпионате нет. а мы еще на 12 месте в рейтинге както держимся... это вопще уровень села. каждый сезон не знаешь кто то сыпется
    Ссылка
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