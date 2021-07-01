ОФИЦИАЛЬНО. А кто будет играть? В заявке Олимпика осталось менее 11 игроков

Донецкий «Олимпик» расстался с еще двумя футболистами. Речь о защитнике Иссиаре Драме и полузащитнике Владиславе Хамелюке. Контракты с игроками были расторгнуты по согласию сторон.

22-летний француз выступал за донецкую команду с октября 2020 года, сыграв за «Олимпик» 19 матчей. Что же касается украинского хавбека, то он присоединился к дончанам в январе 2021-го. В минувшем чемпионате Хамелюк принял участие в 4 поединках, отметившись 1 голом.

В заявке команды Романа Санжара осталось 9 игроков: вратари Бетим Алими и Андрей Чекотун, защитники Игорь Снурницын и Богдан Векляк, а также полузащитники Евгений Цымбалюк, Экра, Таллес, Нкенг и Альваренга. Причем последний находится на просмотре во львовском «Рухе».

Отметим, что «Олимпик» – единственный клуб УПЛ, который до сих пор не вышел из отпуска. Дончане пока не подтвердили участие в новом сезоне, команда может сняться с турнира.

Напомним, что ранее Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение запретить президенту «Олимпика» Владиславу Гельзину любую футбольную деятельность сроком на пять лет.