ФОТО. 14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте

Марк Шпира стал игроком одной из лучших футбольных академий Испании

  • 01.07.2021 23:43
  • 2134 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. 14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте
© Instagram. Марк Шпира

14-летний украинец Марк Шпира подписал контракт с испанским «Леванте».

Юный футболист отметил: «Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед!»

Напомним, недавно 19-летний украинец Максим Кучерявый подписал контракт с клубом из Шотландии.

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Источник — Instagram

(6 голосов)

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Комментарии
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 02.07.2021 00:27
    +2
    Рости великий та здоровий, слухайся тренерів
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.07.2021 00:15
    +4
    Отлично! Ждём через четыре года в первой сборной! Удачи!!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.07.2021 23:50
    +11
    Молодчинка, удачі!!!
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.07.2021 23:50
    +11
    Молодчинка, удачі!!!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.07.2021 00:15
    +4
    Отлично! Ждём через четыре года в первой сборной! Удачи!!
    Ссылка
    Kapitoshka
    online
      Kapitoshka, 02.07.2021 00:27
    +2
    Рости великий та здоровий, слухайся тренерів
    Ссылка
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