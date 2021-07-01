ФОТО. 14-летний украинец подписал контракт с испанским Леванте

14-летний украинец Марк Шпира подписал контракт с испанским «Леванте».

Юный футболист отметил: «Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед!»

Напомним, недавно 19-летний украинец Максим Кучерявый подписал контракт с клубом из Шотландии.