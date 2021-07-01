Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Англия

На четвертьфинальном поединке Евро-2020 Украина - Англия, который состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» (начало - в 22.00 по киевскому времени), будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 45-летним немецким юристом из Мюнхена Феликсом Брыхом.
На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.
Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).
Стоит добавить, что Брых со своими помощниками уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020. Именно он зафиксировал досадное поражение команды Андрея Шевченко в стартовом поединке турнира против Нидерландов (2:3).
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Одобряю
А так же за наш не засчитанный 2012 году чистый гол!!!
Одобряю
А так же за наш не засчитанный 2012 году чистый гол!!!
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