Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Англия

Знакомые лица, не лучшие воспоминания

  • 01.07.2021 11:55
  • 3776 просмотров
  • 17 комментариев
Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Англия
© Павел Кубанов

На четвертьфинальном поединке Евро-2020 Украина - Англия, который состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» (начало - в 22.00 по киевскому времени), будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 45-летним немецким юристом из Мюнхена Феликсом Брыхом.
 
На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.
 
Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).
 
Стоит добавить, что Брых со своими помощниками уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020. Именно он зафиксировал досадное поражение команды Андрея Шевченко в стартовом поединке турнира против Нидерландов (2:3).

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(16 голосов)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 01.07.2021 12:32
    -1
    Funny__Cat_, 01.07.2021 12:22
    а можно хотя бы 3 момента в которых Мыколенко "постоянно " без причины падает , на видео ?
    Та не звертай увагу на дауна, їх з початку Євро розпорядилося як бліх в бродячому коті.
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 01.07.2021 12:32
    +1
    Брых никому ничего не должен, а его суддейство на этом ЕВРО, лично мне мягко говоря не понравилось. Есть опасения
    Ссылка
    Dmitriy Svistak
    online
      Dmitriy Svistak, 01.07.2021 12:31
    -1
    Ненавиджу цього суддя досить прискіпливо суде наші команди!
    Ссылка
    Funny__Cat_
    online
      Funny__Cat_, 01.07.2021 12:22
    -1
    Nordenus, 01.07.2021 12:20
    Ой блин, ну тут главное Миколенка не выпускать который будет постоянно падать. На его падения Брых никак не будет реагировать.
    а можно хотя бы 3 момента в которых Мыколенко "постоянно " без причины падает , на видео ?
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.07.2021 12:20
    +2
    Він завжди нас погано судить...
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 01.07.2021 12:20
    -1
    Ой блин, ну тут главное Миколенка не выпускать который будет постоянно падать. На его падения Брых никак не будет реагировать.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.07.2021 12:19
    0
    Не очень ждите от Брыха хорошего для нас судейства.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 12:14
    +1
    Guy Fawkes, 01.07.2021 12:02
    Марк Борщ - нет ли тут конфликта интересов..)
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 12:13
    +3
    Борщ?
    Одобряю
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 01.07.2021 12:10
    +1
    Вообще да. Странновато аыглядит. Ну, поглядим как будет на поле. С Нидерландах и он нас нормально судил
    Ссылка
    Guy Fawkes
    online
      Guy Fawkes, 01.07.2021 12:02
    +5
    Марк Борщ - нет ли тут конфликта интересов..)
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 12:01
    +3
    Для нас головне, щоб судив чесно. Не потрібно нам різні "зуби" на англійців.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.07.2021 12:01
    +3
    Ну немцы должны отдать должок англичанам)))
    А так же за наш не засчитанный 2012 году чистый гол!!!
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2021 12:01
    +5
    Брых как истинный ариец должен отомстить англичанам
    Ссылка
    Hindu
    online
      Hindu, 01.07.2021 12:01
    +3
    Нормально) німець після вильоту Німетчини від Англії буде судити наступний матч англійців. Дуже добре )
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 01.07.2021 11:58
    -6
    хороший выбор, Брых "наш"
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.07.2021 11:58
    +4
    ну у Брыха должен быть зуб на Англию после поражния немцев
    Ссылка
    Guy Fawkes
    online
      Guy Fawkes, 01.07.2021 12:02
    +5
    Марк Борщ - нет ли тут конфликта интересов..)
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 01.07.2021 12:01
    +5
    Брых как истинный ариец должен отомстить англичанам
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 01.07.2021 11:58
    +4
    ну у Брыха должен быть зуб на Англию после поражния немцев
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 12:13
    +3
    Борщ?
    Одобряю
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 01.07.2021 12:01
    +3
    Для нас головне, щоб судив чесно. Не потрібно нам різні "зуби" на англійців.
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 01.07.2021 12:01
    +3
    Ну немцы должны отдать должок англичанам)))
    А так же за наш не засчитанный 2012 году чистый гол!!!
    Ссылка
    Hindu
    online
      Hindu, 01.07.2021 12:01
    +3
    Нормально) німець після вильоту Німетчини від Англії буде судити наступний матч англійців. Дуже добре )
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 01.07.2021 12:20
    +2
    Він завжди нас погано судить...
    Ссылка
    GREEN DAY belokon
    online
      GREEN DAY belokon, 01.07.2021 12:32
    +1
    Брых никому ничего не должен, а его суддейство на этом ЕВРО, лично мне мягко говоря не понравилось. Есть опасения
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 01.07.2021 12:14
    +1
    Guy Fawkes, 01.07.2021 12:02
    Марк Борщ - нет ли тут конфликта интересов..)
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 01.07.2021 12:10
    +1
    Вообще да. Странновато аыглядит. Ну, поглядим как будет на поле. С Нидерландах и он нас нормально судил
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 01.07.2021 12:19
    0
    Не очень ждите от Брыха хорошего для нас судейства.
    Ссылка
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