Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Украина – Англия

На четвертьфинальном поединке Евро-2020 Украина - Англия, который состоится 3 июля в Риме на «Стадио Олимпико» (начало - в 22.00 по киевскому времени), будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 45-летним немецким юристом из Мюнхена Феликсом Брыхом.



На линиях ему будут помогать соотечественники Марк Борщ и Штефан Лупп. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять испанец Карлос дель Серро Гранде.



Арбитр системы VAR - Марко Фритц. Первые ассистенты арбитра VAR - Кристиан Дингерт и Кристиан Гиттельманн. Третий ассистент арбитра VAR - Бастиан Данкерт (все - Германия).



Стоит добавить, что Брых со своими помощниками уже работал на матче сборной Украины на Евро-2020. Именно он зафиксировал досадное поражение команды Андрея Шевченко в стартовом поединке турнира против Нидерландов (2:3).