Специально для Украины. Матч с Нидерландами рассудит... Борщ!

Стала известна бригада арбитров на поединок Евро-2020

  • 11.06.2021 12:12
  • 1820 просмотров
  • 8 комментариев
Специально для Украины. Матч с Нидерландами рассудит... Борщ!
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Борщ и Пеп Гвардиола

Стали известны имена бригады арбитров, которые будут работать на поединке группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.

Главным судьей назначен известный немецкий рефери Феликс Брых. Помогут ему соотечественники Марк Борщ (Mark Borsch) и Штефан Лупп.

Четвертым рефери назначен поляк Бартош Франковски. За работу VAR будет отвечать немец Марко Фритц.

Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

(9 голосов)

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Комментарии
    manaero
    online
      manaero, 11.06.2021 13:05
    0
    Немецкий Борщ это "зрада" или "перемога" ?))
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 11.06.2021 12:48
    0
    Брих не найкращий варіант, завжди на боці фаворитів.
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 11.06.2021 12:47
    0
    Александр Казюк, 11.06.2021 12:20
    Шкода що Сметанки нема
    Тогда это была бы чешская бригада
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.06.2021 12:41
    0
    Для ідеальної гармонії треба призначити лайнсменами суддів з прізвищами Сало і Часник)
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 11.06.2021 12:41
    +1
    Borsch - Борш з німецької, а Борщ - Borschtsch німецькою
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 11.06.2021 12:40
    +1
    забавно
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 11.06.2021 12:29
    +1
    Главное чтоб не сильно жирный был)
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:20
    +5
    Шкода що Сметанки нема
    Ссылка
    Александр Казюк
    online
      Александр Казюк, 11.06.2021 12:20
    +5
    Шкода що Сметанки нема
    Ссылка
    B0N1K
    online
      B0N1K, 11.06.2021 12:41
    +1
    Borsch - Борш з німецької, а Борщ - Borschtsch німецькою
    Ссылка
    maneKen
      maneKen, 11.06.2021 12:40
    +1
    забавно
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 11.06.2021 12:29
    +1
    Главное чтоб не сильно жирный был)
    Ссылка
    manaero
    online
      manaero, 11.06.2021 13:05
    0
    Немецкий Борщ это "зрада" или "перемога" ?))
    Ссылка
    udman1111
      udman1111, 11.06.2021 12:48
    0
    Брих не найкращий варіант, завжди на боці фаворитів.
    Ссылка
    xerx
    online
      xerx, 11.06.2021 12:47
    0
    Александр Казюк, 11.06.2021 12:20
    Шкода що Сметанки нема
    Тогда это была бы чешская бригада
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 11.06.2021 12:41
    0
    Для ідеальної гармонії треба призначити лайнсменами суддів з прізвищами Сало і Часник)
    Ссылка
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