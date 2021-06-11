Специально для Украины. Матч с Нидерландами рассудит... Борщ!

Стали известны имена бригады арбитров, которые будут работать на поединке группового этапа Евро-2020 Нидерланды — Украина.
Главным судьей назначен известный немецкий рефери Феликс Брых. Помогут ему соотечественники Марк Борщ (Mark Borsch) и Штефан Лупп.
Четвертым рефери назначен поляк Бартош Франковски. За работу VAR будет отвечать немец Марко Фритц.
Матч Нидерланды — Украина состоится в Амстердаме в воскресенье, 13 июня, в 22:00 по киевскому времени.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.