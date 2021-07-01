Свитолина покидает Уимблдон вслед за Костюк, проиграв второй ракетке Польши

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершает выступления на Уимблдоне.



В матче второго круга украинка проиграла Магде Линетт из Польши (№44 WTA).



Уимблдон. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 4:6

Еще в первом матче было видно, что Свитолина находится не в оптимальных кондициях. Но тогда Элина была под впечатлением выхода сборной Украины по футболу в 1/4 финала чемпионата Европы, это добавляла настроя на матч.



Сегодня подобного эмоционального допинга уже не нашлось, это было заметно. Да еще и Линетт отлично играла, показывая неплохой атакующий теннис. Противопоставить этому украинка практически ничего не смогла, хотя и начала матч с брейка. Больше полька не отдавала свои подачи, хотя во втором сете у Элина и был скрытый сетбол. Но это было исключение, Магда совершенно заслужено победила.

Свитолина не смогла защитить полуфинал образца 2019 года и теперь опуститься в рейтинге минимум на одну позицию.



В третьем круге Линетт сразится против Паулы Бадосы из Испании (№33 WTA).

Ранее турнир покинула Марта Костюк.