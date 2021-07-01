Свитолина покидает Уимблдон вслед за Костюк, проиграв второй ракетке Польши

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершает выступления на Уимблдоне.
В матче второго круга украинка проиграла Магде Линетт из Польши (№44 WTA).
Уимблдон. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 4:6
Еще в первом матче было видно, что Свитолина находится не в оптимальных кондициях. Но тогда Элина была под впечатлением выхода сборной Украины по футболу в 1/4 финала чемпионата Европы, это добавляла настроя на матч.
Сегодня подобного эмоционального допинга уже не нашлось, это было заметно. Да еще и Линетт отлично играла, показывая неплохой атакующий теннис. Противопоставить этому украинка практически ничего не смогла, хотя и начала матч с брейка. Больше полька не отдавала свои подачи, хотя во втором сете у Элина и был скрытый сетбол. Но это было исключение, Магда совершенно заслужено победила.
Свитолина не смогла защитить полуфинал образца 2019 года и теперь опуститься в рейтинге минимум на одну позицию.
В третьем круге Линетт сразится против Паулы Бадосы из Испании (№33 WTA).
Ранее турнир покинула Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
Все. Кина с ее участием больше не будет...
відео матчу
"перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну - і кожен раз вона їх не виправдовує!"
Але мене дивує недовершеність підрахунку рейтингу ВТА: СВІТОЛІНА багато років у першій п*ятірці практично нічого не виграючи - а програє вже навіть ДРУГІЙ РАКЕТЦІ ПОЛЬЩІ !
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
А виліт із ТОП-10 в Елі буде після US OPEN і відсутності на Підсумковому. Правда не знаю, як буде з останнім, чи запланований цей турнір на цей рік. Хоча по правді багато кого з нижньої частини ТОП-10 постійно штормить, як і Еліну.
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
Все. Кина с ее участием больше не будет...
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
А виліт із ТОП-10 в Елі буде після US OPEN і відсутності на Підсумковому. Правда не знаю, як буде з останнім, чи запланований цей турнір на цей рік. Хоча по правді багато кого з нижньої частини ТОП-10 постійно штормить, як і Еліну.
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