Свитолина покидает Уимблдон вслед за Костюк, проиграв второй ракетке Польши

Лучшая украинская теннисистка не сумела защитить полуфинал 2019-го года

  • 01.07.2021 16:12
  • 4284 просмотра
  • 35 комментариев
Свитолина покидает Уимблдон вслед за Костюк, проиграв второй ракетке Польши
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершает выступления на Уимблдоне.
 
В матче второго круга украинка проиграла Магде Линетт из Польши (№44 WTA). 
 
Уимблдон. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 4:6

Еще в первом матче было видно, что Свитолина находится не в оптимальных кондициях. Но тогда Элина была под впечатлением выхода сборной Украины по футболу в 1/4 финала чемпионата Европы, это добавляла настроя на матч.
 
Сегодня подобного эмоционального допинга уже не нашлось, это было заметно. Да еще и Линетт отлично играла, показывая неплохой атакующий теннис. Противопоставить этому украинка практически ничего не смогла, хотя и начала матч с брейка.  Больше полька не отдавала свои подачи, хотя во втором сете у Элина и был скрытый сетбол. Но это было исключение, Магда совершенно заслужено победила.

Свитолина не смогла защитить полуфинал образца 2019 года и теперь опуститься в рейтинге минимум на одну позицию.  
 
В третьем круге Линетт сразится против Паулы Бадосы из Испании (№33 WTA).

Ранее турнир покинула Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 17:22
    0
    ArsenyPilat, 01.07.2021 17:09
    Связалась с Монфисом: и все покатилось вниз... Не удивлюсь, если Уим -2021 выиграет какая латвийка Остапенко или полька...
    Ну ні, Остапенко нам для пари з Мартою потрібна. Хай укр-латишка вже зараз вилітає з одиночки навіть від Кацапкіної і тоді разом із Костюк пройдуть пару раундів у парі.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 01.07.2021 17:20
    0
    D.Lanskoy, 01.07.2021 17:14
    Слушайте, зачем такое упадническое настроение? Англичане вон уже 100 лет не могут выиграть Уимблдон, родоначальники тенниса! Ну не получается у Свитолиной - получится потом. Не получится - это спорт, но за ней идут другие девчонки и мальчишки, когда-нибудь кто-то да выиграет! Я всегда говорил и сейчас повторю, что Свитолиной зря, совершенно ни за что дали звание лучшей спортменки года в Украине - это да. Но нельзя ее постоянно чморить! Она отличный профессионал, у нее есть яркие победы, она еще больше приблизила украинский теннис к высоким достижениям. Но у каждого есть свой уровень, а побед добиваются единицы. Пожелаем удачи, будем поддерживать, не особенно рассчитывая на скорый успех. Может, Свитолина нас еще и удивит. Иванишевич выиграл Уимблдон, когда его уже все списали со счетов, приглашенный по wild card. А Свитолина еще молодая, еще поборется.
    Дякую, підняли настрій (було дуже паршиво). Особисто мені потрібно було щось таке прочитати.
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    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 01.07.2021 17:20
    +1
    Закат карьеры, черный фалос победил.......
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    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.07.2021 17:14
    +3
    Слушайте, зачем такое упадническое настроение? Англичане вон уже 100 лет не могут выиграть Уимблдон, родоначальники тенниса! Ну не получается у Свитолиной - получится потом. Не получится - это спорт, но за ней идут другие девчонки и мальчишки, когда-нибудь кто-то да выиграет! Я всегда говорил и сейчас повторю, что Свитолиной зря, совершенно ни за что дали звание лучшей спортменки года в Украине - это да. Но нельзя ее постоянно чморить! Она отличный профессионал, у нее есть яркие победы, она еще больше приблизила украинский теннис к высоким достижениям. Но у каждого есть свой уровень, а побед добиваются единицы. Пожелаем удачи, будем поддерживать, не особенно рассчитывая на скорый успех. Может, Свитолина нас еще и удивит. Иванишевич выиграл Уимблдон, когда его уже все списали со счетов, приглашенный по wild card. А Свитолина еще молодая, еще поборется.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.07.2021 17:13
    +1
    suforza1921, 01.07.2021 16:54
    Все таки з обережністю варто сприймати коментарі типу: "Упаде до 30-50 позицій, тоді знову заграє". За рахунок чого заграє? Чи вона зараз грати не хоче? Як мовиться - "Не стріляйте у піаніста, він грає як може". Як на мене, кращі часи Еліни позаду. Як і у Квітової, Халеп, Плішкової, не кажучи уже про Кербер, Бертенс і молодшу Вільямс. Тобто тих, хто був у топі 4-5 років тому. Напевно, успішні турніри у Еліни ще будуть, але небагато, і тільки коли зорі сходитимуться. І хто зна, чи будуть узагалі ще перемоги, навіть на 250-ках.
    Тут правильно буде казати "якщо впаде до 30-50-ї позиції, то буде мати шанс заграти". Бо зараз Еліна спочиває у теплій ванні від свого оточення. А коли впаде, то навіть воно зрозуміє: треба-таки щось міняти. Чи вдасться знову поставити для себе теніс на перше місце, повернувши свої найкращі якості: впевненість, стабільність та цілеспрямованість, велике запитання. Адже Еліні вже не 20-22, щоб доволі безболісно кардинально змінюватися. Але певні шанси будуть. Зараз же їх немає зовсім. Тому чим гірше і швидше, тим краще.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 01.07.2021 17:09
    -4
    Связалась с Монфисом: и все покатилось вниз... Не удивлюсь, если Уим -2021 выиграет какая латвийка Остапенко или полька...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2021 17:05
    +1
    Elis, 01.07.2021 16:35
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    А я вже з весни повністю і безповоротно розчарувався. Матчі ще дивлюсь, якщо є можливість, але взагалі без емоцій
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 01.07.2021 17:04
    +3
    Хватит этих драм... Пора прекращать обсуждать ее игру... Потому что ее нет вообще последние два года...
    Все. Кина с ее участием больше не будет...
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.07.2021 16:58
    +1
    Stanislav Matusevych, 01.07.2021 16:28
    Тут нічого нового. Лінетт, наскільки я зумів зрозуміти, переключаючи у переходах матчу Марти, грала непогано і активно, а Еліна... як завжди. Чим гірше, тим краще для неї зараз, знову доводиться повторювати.
    Для спортивной карьеры как ни кощунственно, но Станислав прав. Для финансовой без качественных изменений чего надо Стефан все подскажет
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 01.07.2021 16:58
    0
    Не долго музыка играла. .................
    Ссылка
    Culpepper333
      Culpepper333, 01.07.2021 16:56
    -2
    Заканчивай теннис играть
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 01.07.2021 16:54
    +1
    Все таки з обережністю варто сприймати коментарі типу: "Упаде до 30-50 позицій, тоді знову заграє". За рахунок чого заграє? Чи вона зараз грати не хоче? Як мовиться - "Не стріляйте у піаніста, він грає як може". Як на мене, кращі часи Еліни позаду. Як і у Квітової, Халеп, Плішкової, не кажучи уже про Кербер, Бертенс і молодшу Вільямс. Тобто тих, хто був у топі 4-5 років тому. Напевно, успішні турніри у Еліни ще будуть, але небагато, і тільки коли зорі сходитимуться. І хто зна, чи будуть узагалі ще перемоги, навіть на 250-ках.
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 01.07.2021 16:54
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=7ysPJpgW16Y
    відео матчу
    Ссылка
    Oleksandr Kelym
    online
      Oleksandr Kelym, 01.07.2021 16:49
    -1
    Якщо хтось забув - нагадаю слова великої Навратілової:
    "перед кожним турніром ми покладаємо великі надії на Світоліну - і кожен раз вона їх не виправдовує!"
    Але мене дивує недовершеність підрахунку рейтингу ВТА: СВІТОЛІНА багато років у першій п*ятірці практично нічого не виграючи - а програє вже навіть ДРУГІЙ РАКЕТЦІ ПОЛЬЩІ !
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 01.07.2021 16:48
    0
    Уже все давно ясно со Свитолиной, поэтому не нужно снова бомбить тут...
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 16:46
    +1
    Elis, 01.07.2021 16:35
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    Ну так Пегулі тато-мільярдер тренера переможиці/легенди Вінус підігнав. А в Елі ж є вже Бетлз.
    А виліт із ТОП-10 в Елі буде після US OPEN і відсутності на Підсумковому. Правда не знаю, як буде з останнім, чи запланований цей турнір на цей рік. Хоча по правді багато кого з нижньої частини ТОП-10 постійно штормить, як і Еліну.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.07.2021 16:38
    +2
    Це просто ПОЗОР!!!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 01.07.2021 16:37
    +2
    Elis, 01.07.2021 16:35
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    До сьогодні нас було двоє...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.07.2021 16:35
    +3
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 01.07.2021 16:35
    +2
    Хотілось би щоб починала турніри з кваліфікації , може тоді почне грати .
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 01.07.2021 16:23
    +8
    Раньше смотрел за ее теннисом. Но сейчас смысл . Умные люди поймут о чем.
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 01.07.2021 16:23
    +7
    Пролетіли наші дівулі над Уімблдоном,як фанера над Лондоном
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 01.07.2021 16:16
    +5
    Охринеть.... Смотрел Марту, за Элиной не следил... Результак поражен очень неприятно.... Что ж так у Элины все плохо то? Кажется, последний раз она хорошую игру показывала на АО до того, как тогда с Монфисом поссорилась.... Все остальное в этом сезоне практически полная тоска
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 01.07.2021 17:14
    +3
    Слушайте, зачем такое упадническое настроение? Англичане вон уже 100 лет не могут выиграть Уимблдон, родоначальники тенниса! Ну не получается у Свитолиной - получится потом. Не получится - это спорт, но за ней идут другие девчонки и мальчишки, когда-нибудь кто-то да выиграет! Я всегда говорил и сейчас повторю, что Свитолиной зря, совершенно ни за что дали звание лучшей спортменки года в Украине - это да. Но нельзя ее постоянно чморить! Она отличный профессионал, у нее есть яркие победы, она еще больше приблизила украинский теннис к высоким достижениям. Но у каждого есть свой уровень, а побед добиваются единицы. Пожелаем удачи, будем поддерживать, не особенно рассчитывая на скорый успех. Может, Свитолина нас еще и удивит. Иванишевич выиграл Уимблдон, когда его уже все списали со счетов, приглашенный по wild card. А Свитолина еще молодая, еще поборется.
    Ссылка
    Shchebet
    online
      Shchebet, 01.07.2021 17:04
    +3
    Хватит этих драм... Пора прекращать обсуждать ее игру... Потому что ее нет вообще последние два года...
    Все. Кина с ее участием больше не будет...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 01.07.2021 16:35
    +3
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    Ссылка
    Юхим Голд
    online
      Юхим Голд, 01.07.2021 16:25
    +3
    Сумно((.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 01.07.2021 16:19
    +3
    Боже, лише на одну позицію. Я бажаю їй, щоб опустилась мінімум на 10 позицій
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.07.2021 16:38
    +2
    Це просто ПОЗОР!!!
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 01.07.2021 16:37
    +2
    Elis, 01.07.2021 16:35
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    До сьогодні нас було двоє...
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 01.07.2021 16:35
    +2
    Хотілось би щоб починала турніри з кваліфікації , може тоді почне грати .
    Ссылка
    Alexsander Sichkarenko
    online
      Alexsander Sichkarenko, 01.07.2021 16:15
    +2
    Все можно спокойно к свадьбе готовится, женишок сегодня тоже аут из уимблдона
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 01.07.2021 17:20
    +1
    Закат карьеры, черный фалос победил.......
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.07.2021 17:13
    +1
    suforza1921, 01.07.2021 16:54
    Все таки з обережністю варто сприймати коментарі типу: "Упаде до 30-50 позицій, тоді знову заграє". За рахунок чого заграє? Чи вона зараз грати не хоче? Як мовиться - "Не стріляйте у піаніста, він грає як може". Як на мене, кращі часи Еліни позаду. Як і у Квітової, Халеп, Плішкової, не кажучи уже про Кербер, Бертенс і молодшу Вільямс. Тобто тих, хто був у топі 4-5 років тому. Напевно, успішні турніри у Еліни ще будуть, але небагато, і тільки коли зорі сходитимуться. І хто зна, чи будуть узагалі ще перемоги, навіть на 250-ках.
    Тут правильно буде казати "якщо впаде до 30-50-ї позиції, то буде мати шанс заграти". Бо зараз Еліна спочиває у теплій ванні від свого оточення. А коли впаде, то навіть воно зрозуміє: треба-таки щось міняти. Чи вдасться знову поставити для себе теніс на перше місце, повернувши свої найкращі якості: впевненість, стабільність та цілеспрямованість, велике запитання. Адже Еліні вже не 20-22, щоб доволі безболісно кардинально змінюватися. Але певні шанси будуть. Зараз же їх немає зовсім. Тому чим гірше і швидше, тим краще.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.07.2021 17:05
    +1
    Elis, 01.07.2021 16:35
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    А я вже з весни повністю і безповоротно розчарувався. Матчі ще дивлюсь, якщо є можливість, але взагалі без емоцій
    Ссылка
    AleksMih
      AleksMih, 01.07.2021 16:58
    +1
    Stanislav Matusevych, 01.07.2021 16:28
    Тут нічого нового. Лінетт, наскільки я зумів зрозуміти, переключаючи у переходах матчу Марти, грала непогано і активно, а Еліна... як завжди. Чим гірше, тим краще для неї зараз, знову доводиться повторювати.
    Для спортивной карьеры как ни кощунственно, но Станислав прав. Для финансовой без качественных изменений чего надо Стефан все подскажет
    Ссылка
    suforza1921
    online
      suforza1921, 01.07.2021 16:54
    +1
    Все таки з обережністю варто сприймати коментарі типу: "Упаде до 30-50 позицій, тоді знову заграє". За рахунок чого заграє? Чи вона зараз грати не хоче? Як мовиться - "Не стріляйте у піаніста, він грає як може". Як на мене, кращі часи Еліни позаду. Як і у Квітової, Халеп, Плішкової, не кажучи уже про Кербер, Бертенс і молодшу Вільямс. Тобто тих, хто був у топі 4-5 років тому. Напевно, успішні турніри у Еліни ще будуть, але небагато, і тільки коли зорі сходитимуться. І хто зна, чи будуть узагалі ще перемоги, навіть на 250-ках.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 01.07.2021 16:46
    +1
    Elis, 01.07.2021 16:35
    Воно, звичайно, "і в балєзні, і в здравії; і в горі, а в радості", але бляха, чому якась умовна Пегула може найняти собі нормального тренера і почати вигравати? Чому підстаркувата полячка, яка ніколи зірок з неба не хапала, грає і рухається значно краще, ніж Еліна?
    Може, нам всім світом скинутись Еліні на нормального тренера, якщо вона досі на такого не заробила?
    Здається, вже навіть я не здивована. Хоч на цьому сайті я "останній з могікан", хто ще вірить в Еліну і підтримує її.
    Ну так Пегулі тато-мільярдер тренера переможиці/легенди Вінус підігнав. А в Елі ж є вже Бетлз.
    А виліт із ТОП-10 в Елі буде після US OPEN і відсутності на Підсумковому. Правда не знаю, як буде з останнім, чи запланований цей турнір на цей рік. Хоча по правді багато кого з нижньої частини ТОП-10 постійно штормить, як і Еліну.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 01.07.2021 16:28
    +1
    Тут нічого нового. Лінетт, наскільки я зумів зрозуміти, переключаючи у переходах матчу Марти, грала непогано і активно, а Еліна... як завжди. Чим гірше, тим краще для неї зараз, знову доводиться повторювати.
    Ссылка
    Павло Бубенко
    online
      Павло Бубенко, 01.07.2021 16:28
    +1
    Оптимист тот, кто писал ее опущение всего на одну позицию! Она упадет гораздо ниже!
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