Провал Украины с Австрией, Россия вылетает, Малиновский интересен Милану

Главные новости за 21 июня на Sport.ua

  • 22.06.2021 06:00
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Провал Украины с Австрией, Россия вылетает, Малиновский интересен Милану
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 21 июня.

1. Плей-офф под большим вопросом. Сборная Украины проиграла Австрии. Команда Андрея Шевченко уступила в ключевом матче на Евро-2020.

2. Одной победы хватило. Дания разгромила Россию и вышла в плей-офф. Датчане не оставили шансов россиянам.

3. Еще есть надежда! Итоги группы: что нужно Украине для выхода в плей-офф. Россия выбыла из турнира, а у команды Шевченко шансы пока сохраняются.

4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «С таким уровнем футбола в плей-офф Евро делать нечего». Главный тренер сборной Украины прокомментировал поражение от Австрии.

5. Малиновский попал в сферу интересов Милана. «Россонери» ищут замену Хакану Чалханоглу.

6. Дубль Вейналдума, гол Депая. Нидерланды уверенно выиграли и матч, и группу. Северная Македония дважды забила с оффсайда, Пандев завершил карьеру.

7. Сборная Украины по пляжному футболу в непростом поединке обыграла Турцию. Украинцы стартовали в отборочном турнире к чемпионату мира.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского защитника. Клуб объявил о первом летнем новичке.

9. 5 украинок выступят в квалификации Уимблдона. Стали известны соперницы. Сразу 5 теннисисток из Украины попробуют пробиться в основную сетку.

10. Энтони ДЖОШУА: «Бой с Фьюри состоится. Сперва только разберусь с Усиком». Боксер разочарован поведением Фьюри.

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Источник — Sport.ua

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