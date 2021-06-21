Малиновский попал в сферу интересов Милана

«Милан» начал поиски замены Хакану Чалханоглу, который вскоре подпишет контракт с «Интером».

В сферу интересов «Милана» попал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

При этом в «Милане» понимают, что подписать Малиновского будет очень сложно. Запасной вариант – еще один игрок «Аталанты», Йосип Иличич.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» ведет переговоры по еще одному игроку сборной Украины – форварду Роману Яремчуку.