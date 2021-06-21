Малиновский попал в сферу интересов Милана

«Милан» начал поиски замены Хакану Чалханоглу, который вскоре подпишет контракт с «Интером».
В сферу интересов «Милана» попал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.
При этом в «Милане» понимают, что подписать Малиновского будет очень сложно. Запасной вариант – еще один игрок «Аталанты», Йосип Иличич.
Ранее сообщалось о том, что «Милан» ведет переговоры по еще одному игроку сборной Украины – форварду Роману Яремчуку.
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Источник — Twitter
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Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
С зиной главное разочарование турнира фу позор
С зиной главное разочарование турнира фу позор
Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
которых нужны бойцы, а не тесто..
которых нужны бойцы, а не тесто..
Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
С зиной главное разочарование турнира фу позор
С зиной главное разочарование турнира фу позор
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