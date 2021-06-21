Малиновский попал в сферу интересов Милана

«Россонери» ищут замену Хакану Чалханоглу

  • 21.06.2021 22:37
  • 3324 просмотра
  • 15 комментариев
Малиновский попал в сферу интересов Милана
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Милан» начал поиски замены Хакану Чалханоглу, который вскоре подпишет контракт с «Интером».

В сферу интересов «Милана» попал хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский. Об этом сообщает итальянский журналист Даниэле Лонго.

При этом в «Милане» понимают, что подписать Малиновского будет очень сложно. Запасной вариант – еще один игрок «Аталанты», Йосип Иличич.

Ранее сообщалось о том, что «Милан» ведет переговоры по еще одному игроку сборной Украины – форварду Роману Яремчуку.

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(14 голосов)

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Комментарии
    Empty
    online
      Empty, 21.06.2021 23:34
    0
    Ви всі краще знаєте .. шапаренко і циганков забили би більше за аталанту .. при тому що ті самі в чемпіонаті ніякому стільки забити не можуть
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 21.06.2021 23:31
    0
    István István, 21.06.2021 23:12
    Якого Мілана , може Миная ?
    Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
    То кращий ?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 21.06.2021 23:31
    0
    аоот оооит, 21.06.2021 23:27
    Ага с мыеоленко
    С зиной главное разочарование турнира фу позор
    Ну да один забиває і паси дає в серії а .. а другий що ... А шапа що показав .. але упл не рахуєм це не чемпіонат то 15
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 23:27
    0
    Ага с мыеоленко
    С зиной главное разочарование турнира фу позор
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 21.06.2021 23:17
    0
    Viktor Kosta, 21.06.2021 22:56
    Маліна не грає, тому що треба лягати на операційний стіл.
    Нах он тогда вообще на евро ехал?
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 21.06.2021 23:12
    +4
    Якого Мілана , може Миная ?
    Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 21.06.2021 23:11
    0
    Viktor Kosta, 21.06.2021 22:56
    Маліна не грає, тому що треба лягати на операційний стіл.
    В Аталанті це йому не заважало
    Ссылка
    odessa-mama
      odessa-mama, 21.06.2021 23:02
    +3
    Очень слабо сыграл.То заигрывался, то передерживал, то еще что-то. Словом, турнир провалил.
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 21.06.2021 22:56
    +1
    Маліна не грає, тому що треба лягати на операційний стіл.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 22:51
    +3
    rasta13, 21.06.2021 22:48
    Ну после одной игры свой уровень он не потерял, ему нужна команда сильная.
    Он в Аталанте только во второй половине сезона местами стал основным. Куда посильнее? В посильнее он вообще играть не будет.
    Ссылка
    vokyky
    online
      vokyky, 21.06.2021 22:51
    +6
    Я думаю после Этого.... он выпадет из интересов любых клубов в
    которых нужны бойцы, а не тесто..
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.06.2021 22:49
    +9
    Маліна реально провалив євро. Зірку зловив чи що
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 21.06.2021 22:48
    0
    Петр Яновский, 21.06.2021 22:41
    После игры с Австрией он может попасть только в сферу интересов Монцы.
    Ну после одной игры свой уровень он не потерял, ему нужна команда сильная.
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 21.06.2021 22:47
    +8
    Після цього Євро Мілан змінить своє рішення. Маліна відверто погано провів цей турнір
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 22:41
    +12
    После игры с Австрией он может попасть только в сферу интересов Монцы.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 22:41
    +12
    После игры с Австрией он может попасть только в сферу интересов Монцы.
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 21.06.2021 22:49
    +9
    Маліна реально провалив євро. Зірку зловив чи що
    Ссылка
    an52
    online
      an52, 21.06.2021 22:47
    +8
    Після цього Євро Мілан змінить своє рішення. Маліна відверто погано провів цей турнір
    Ссылка
    vokyky
    online
      vokyky, 21.06.2021 22:51
    +6
    Я думаю после Этого.... он выпадет из интересов любых клубов в
    которых нужны бойцы, а не тесто..
    Ссылка
    István István
    online
      István István, 21.06.2021 23:12
    +4
    Якого Мілана , може Миная ?
    Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
    Ссылка
    odessa-mama
    online
      odessa-mama, 21.06.2021 23:02
    +3
    Очень слабо сыграл.То заигрывался, то передерживал, то еще что-то. Словом, турнир провалил.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 21.06.2021 22:51
    +3
    rasta13, 21.06.2021 22:48
    Ну после одной игры свой уровень он не потерял, ему нужна команда сильная.
    Он в Аталанте только во второй половине сезона местами стал основным. Куда посильнее? В посильнее он вообще играть не будет.
    Ссылка
    Viktor Kosta
    online
      Viktor Kosta, 21.06.2021 22:56
    +1
    Маліна не грає, тому що треба лягати на операційний стіл.
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 21.06.2021 23:34
    0
    Ви всі краще знаєте .. шапаренко і циганков забили би більше за аталанту .. при тому що ті самі в чемпіонаті ніякому стільки забити не можуть
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 21.06.2021 23:31
    0
    István István, 21.06.2021 23:12
    Якого Мілана , може Миная ?
    Малиновський або так береже себе, або в нього такий сильний спад в грі ...але важко повірити в настільки різкий спад.
    То кращий ?
    Ссылка
    Empty
    online
      Empty, 21.06.2021 23:31
    0
    аоот оооит, 21.06.2021 23:27
    Ага с мыеоленко
    С зиной главное разочарование турнира фу позор
    Ну да один забиває і паси дає в серії а .. а другий що ... А шапа що показав .. але упл не рахуєм це не чемпіонат то 15
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 21.06.2021 23:27
    0
    Ага с мыеоленко
    С зиной главное разочарование турнира фу позор
    Ссылка
    PETP0
    online
      PETP0, 21.06.2021 23:17
    0
    Viktor Kosta, 21.06.2021 22:56
    Маліна не грає, тому що треба лягати на операційний стіл.
    Нах он тогда вообще на евро ехал?
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 21.06.2021 23:11
    0
    Viktor Kosta, 21.06.2021 22:56
    Маліна не грає, тому що треба лягати на операційний стіл.
    В Аталанті це йому не заважало
    Ссылка
    rasta13
    online
      rasta13, 21.06.2021 22:48
    0
    Петр Яновский, 21.06.2021 22:41
    После игры с Австрией он может попасть только в сферу интересов Монцы.
    Ну после одной игры свой уровень он не потерял, ему нужна команда сильная.
    Ссылка
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