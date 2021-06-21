5 украинок выступят в квалификации Уимблдона. Стали известны соперницы

Сразу 5 теннисисток из Украины попробуют пробиться в основную сетку

  • 21.06.2021 18:45
  • 411 просмотров
  • 0 комментариев
5 украинок выступят в квалификации Уимблдона. Стали известны соперницы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Пять украинских теннисисток сыграют в квалификации крупного травяного турнира Уимблдон.

Катарина Завацкая (№124), посеянная под 20-м номером, в первом раунде квалификации встретится с представительницей Австрии Юлией Грабер (№189)

Ангелина Калинина (№125), получившая номер 14-й посева, на старте сыграет против испанки Георгины Гарсии-Перес (№180).

Леся Цуренко (№164) в первом раунде отборочной сетки встретится с Габриэлой Талабой (№207) из Румынии

Дарья Снигур (№204) свой дебютный матч на травяном "Шлеме" проведёт против Беатрис Хаддад-Майя (№188) из Бразилии.

Катерина Бондаренко (№224) на старте квалификации сыграет против люксембургской теннисистки Мэнди Минеллы (#235).

В основной сетке должны сыграть Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности