5 украинок выступят в квалификации Уимблдона. Стали известны соперницы

Пять украинских теннисисток сыграют в квалификации крупного травяного турнира Уимблдон.
Катарина Завацкая (№124), посеянная под 20-м номером, в первом раунде квалификации встретится с представительницей Австрии Юлией Грабер (№189)
Ангелина Калинина (№125), получившая номер 14-й посева, на старте сыграет против испанки Георгины Гарсии-Перес (№180).
Леся Цуренко (№164) в первом раунде отборочной сетки встретится с Габриэлой Талабой (№207) из Румынии
Дарья Снигур (№204) свой дебютный матч на травяном "Шлеме" проведёт против Беатрис Хаддад-Майя (№188) из Бразилии.
Катерина Бондаренко (№224) на старте квалификации сыграет против люксембургской теннисистки Мэнди Минеллы (#235).
В основной сетке должны сыграть Элина Свитолина, Марта Костюк и Катерина Козлова.
Источник — Большой теннис Украины
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