Сборная Украины по пляжному футболу в непростом поединке обыграла Турцию

Украинцы стартовали в отборочном турнире к чемпионат мира

  • 21.06.2021 17:16
  • 3267 просмотров
  • 5 комментариев
Сборная Украины по пляжному футболу в непростом поединке обыграла Турцию
© beachsoccer.com

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира, который состоится в этом году. Первым соперником нашей команды стала сборная Турции.

Украинцы активно начали встречу, и счет едва не открыл Войтенко, после удара через себя которого мяч попал в перекладину. Впрочем, свое преимущество «сине-желтые» сумели реализовать. Тот же Войтенко дальним ударом попал в перекладину, а первым на добивании оказался Щерица. Правда, турки сразу ответили своей результативной атакой: Йесилимарк с правого фланга отправил мяч в ворота. Но украинцы еще до первого перерыва дважды поразили цель. Причем делали это наши футболисты красиво: Медведь со штрафного отправил мяч в «девятку», а Зборовский воспользовался эффектной передачей Макеева.

Но турки не сдавались: уже в начале второго периода Гладченко не справился с отскоком от песка. Статус-кво восстановил Зборовский, замкнувший прострел с углового, а в конце тайма Терзиоглу нанес точный удар. В начале третьего периода Дениз сравнял счет, и за результат встречи стало неспокойно. Тем более, игра шла на встречных курсах, что оставляло шанс туркам. Свою роль сыграл и неуступчивый темперамент турецких футболистов. Особенно, когда голкипер Турхан получил второй в матче «горчичник», оставив свою команду в меньшинстве. После этого Медведь со штрафного установил окончательный счет, и украинцы уже уверенно довели матч до победы.

Во вторник сборная Украины проведет второй матч квалификации, соперником нашей команды станет Казахстан. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир ЧМ-2021. Группа А. Тур 1.

Украина – Турция – 7:5

Щерица (8), Медведь (10, 33), Зборовский (11, 16, 30), Борсук (29) – Йесилимарк (8, 14), Терзиоглу (22, 30), Дениз (26)

Щерица (32) – Сюер (21), Турхан (13)

Турхан (33, две желтые карточки)

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Турция: Турхан, Ашламачи, Йесилимарк, Бенлидайи, Каража, Эргюн, Алкан, Беназли, Дениз, Гюльбаг, Кескин, Серин, Баджи, Терзиоглу, Тюркмен, Сюер, Айкур.

Арбитр: Лукаш Островски (Польша)

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 21.06.2021 18:11
    0
    Не розумію чого допускають у цей вид спорту професійних футзалістів типу як борсук, медвідь, Корнійчук? Це нечесно по відношенню до пляжних футболістів із інших країн. Чи регламент дозволяє професійним спортсменам виступати за різні види спорту????
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 21.06.2021 17:31
    0
    Что за ноу хау менять вратарей каждый тайм за 4 игры стоко мячей пропустили от довольно средненьких команд неужели непонятно что это не работает
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 17:20
    0
    пинг понг)
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.06.2021 17:18
    +2
    Молодцы поборемся с Португалией за 1 место.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 21.06.2021 17:17
    0
    Тяжко виграли, тільки в третьому періоді зіграли нормально, а перші два на расслабоні. Дальше за таке не простять.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 21.06.2021 17:18
    +2
    Молодцы поборемся с Португалией за 1 место.
    Ссылка
    Markobarielo
    online
      Markobarielo, 21.06.2021 18:11
    0
    Не розумію чого допускають у цей вид спорту професійних футзалістів типу як борсук, медвідь, Корнійчук? Це нечесно по відношенню до пляжних футболістів із інших країн. Чи регламент дозволяє професійним спортсменам виступати за різні види спорту????
    Ссылка
    Nikas
    online
      Nikas, 21.06.2021 17:31
    0
    Что за ноу хау менять вратарей каждый тайм за 4 игры стоко мячей пропустили от довольно средненьких команд неужели непонятно что это не работает
    Ссылка
    ozzy
    online
      ozzy, 21.06.2021 17:20
    0
    пинг понг)
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 21.06.2021 17:17
    0
    Тяжко виграли, тільки в третьому періоді зіграли нормально, а перші два на расслабоні. Дальше за таке не простять.
    Ссылка
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