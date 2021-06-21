Сборная Украины по пляжному футболу в непростом поединке обыграла Турцию

Сборная Украины по пляжному футболу стартовала в отборочном турнире к чемпионату мира, который состоится в этом году. Первым соперником нашей команды стала сборная Турции.

Украинцы активно начали встречу, и счет едва не открыл Войтенко, после удара через себя которого мяч попал в перекладину. Впрочем, свое преимущество «сине-желтые» сумели реализовать. Тот же Войтенко дальним ударом попал в перекладину, а первым на добивании оказался Щерица. Правда, турки сразу ответили своей результативной атакой: Йесилимарк с правого фланга отправил мяч в ворота. Но украинцы еще до первого перерыва дважды поразили цель. Причем делали это наши футболисты красиво: Медведь со штрафного отправил мяч в «девятку», а Зборовский воспользовался эффектной передачей Макеева.

Но турки не сдавались: уже в начале второго периода Гладченко не справился с отскоком от песка. Статус-кво восстановил Зборовский, замкнувший прострел с углового, а в конце тайма Терзиоглу нанес точный удар. В начале третьего периода Дениз сравнял счет, и за результат встречи стало неспокойно. Тем более, игра шла на встречных курсах, что оставляло шанс туркам. Свою роль сыграл и неуступчивый темперамент турецких футболистов. Особенно, когда голкипер Турхан получил второй в матче «горчичник», оставив свою команду в меньшинстве. После этого Медведь со штрафного установил окончательный счет, и украинцы уже уверенно довели матч до победы.

Во вторник сборная Украины проведет второй матч квалификации, соперником нашей команды станет Казахстан. Встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Отборочный турнир ЧМ-2021. Группа А. Тур 1.

Украина – Турция – 7:5

Щерица (8), Медведь (10, 33), Зборовский (11, 16, 30), Борсук (29) – Йесилимарк (8, 14), Терзиоглу (22, 30), Дениз (26)

Щерица (32) – Сюер (21), Турхан (13)

Турхан (33, две желтые карточки)

Украина: Неруш, Гладченко, Сабатюк, Игорь Борсук, Пачев, Сиренко, Зборовский, Войток, Корнийчук, Щерица, Пашко, Заворотный, Макеев, Медведь, Войтенко, Глуцкий.

Турция: Турхан, Ашламачи, Йесилимарк, Бенлидайи, Каража, Эргюн, Алкан, Беназли, Дениз, Гюльбаг, Кескин, Серин, Баджи, Терзиоглу, Тюркмен, Сюер, Айкур.

Арбитр: Лукаш Островски (Польша)

Назаре (Португалия)

УКРАИНА - ТУРЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА