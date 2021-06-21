ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского защитника

Клуб объявил о первом летнем новичке

  • 21.06.2021 18:15
  • 3123 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского защитника
© fcmetalist.com.ua

«Металлист» (Металл) на официальном сайте объявил о подписании правого защитника/латераля Маилтона. Ранее клуб «Атлетико» Минейро уже подтверждал этот переход.

Сообщалось, что игрока взяли в аренду на один сезон. 23-летний футболист будет выступать под игровым номером 98.

«Металлист» в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге.

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Источник — ФК Металлист

(10 голосов)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 21.06.2021 18:46
    0
    супер
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 21.06.2021 18:28
    0
    Не думал что в Бразилии ещё дают в аренду игроков))!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.06.2021 18:19
    0
    А вот это уже интересно
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 21.06.2021 18:46
    0
    супер
    Ссылка
    Metall86Kh
    online
      Metall86Kh, 21.06.2021 18:28
    0
    Не думал что в Бразилии ещё дают в аренду игроков))!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 21.06.2021 18:19
    0
    А вот это уже интересно
    Ссылка
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