ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского защитника

«Металлист» (Металл) на официальном сайте объявил о подписании правого защитника/латераля Маилтона. Ранее клуб «Атлетико» Минейро уже подтверждал этот переход.
Сообщалось, что игрока взяли в аренду на один сезон. 23-летний футболист будет выступать под игровым номером 98.
«Металлист» в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге.
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Источник — ФК Металлист
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