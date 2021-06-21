ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал бразильского защитника

«Металлист» (Металл) на официальном сайте объявил о подписании правого защитника/латераля Маилтона. Ранее клуб «Атлетико» Минейро уже подтверждал этот переход.

Сообщалось, что игрока взяли в аренду на один сезон. 23-летний футболист будет выступать под игровым номером 98.

«Металлист» в сезоне 2021/22 будет выступать в Первой лиге.