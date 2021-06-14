Украина уступила Нидерландам, Педриньо в Шахтере, Эриксен в порядке

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 13 июня.

1. Дали бой, но проиграли. Сборная Украины в Амстердаме уступила Нидерландам. Украинцы едва не совершили камбэк.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Педриньо – игрок Шахтера. Бразилец подписал пятилетний контракт с клубом.

3. Кристиан ЭРИКСЕН: «Чувствую себя лучше. Спасибо, я не сдамся». Лидер сборной Дании дал первый комментарий после госпитализации.

4. Джокович оформил камбэк в финале Ролан Гарос, выиграв 19-й титул Grand Slam. Новак отыгрался со счета 0:2 по сетам в матче со Стефаносом Циципасом.

5. Замены сработали: Австрия дожала Северную Македонию. Команды забили по мячу до перерыва, а во втором тайме австрийцы отличились дважды.

6. Одного гола хватило. Англия дома минимально победила Хорватию. Рахим Стерлинг принес победу хозяевам.

7. Двойной перелом. Бельгийский игрок получил травму глазницы в игре с Россией. Тимоти Кастань уже точно больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы.

8. Источник: хавбек Динамо близок к переходу в луганскую Зарю. Сергей Булеца может присоединиться к команде перед сборами в Турции.

9. Кто станет новичком? Шахтер намерен оформить еще один трансфер. Сергей Палкин рассчитывает, что Педриньо станет не последним новичком.

10. КАРИКАТУРА ДНЯ. Бельгия насадила российского орла на трезубец. Бельгийская сборная всухую разгромила россиян в матче Евро-2020 (3:0).