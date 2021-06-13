Кто станет новичком? Шахтер намерен оформить еще один трансфер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что Педриньо, с которым подписали 5-летний контракт, станет не последним новичком команды этим летом.

«Я надеюсь, на следующей неделе будет еще один трансфер. Ждите и все услышите», - сказал Палкин.

Не исключено, что новый игрок придет из «Сассуоло». Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби заинтересован в ряде футболистов своей бывшей команды.