Кто станет новичком? Шахтер намерен оформить еще один трансфер

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что Педриньо, с которым подписали 5-летний контракт, станет не последним новичком команды этим летом.
«Я надеюсь, на следующей неделе будет еще один трансфер. Ждите и все услышите», - сказал Палкин.
Не исключено, что новый игрок придет из «Сассуоло». Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби заинтересован в ряде футболистов своей бывшей команды.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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