Кто станет новичком? Шахтер намерен оформить еще один трансфер

Сергей Палкин рассчитывает, что Педриньо станет не последним новичком

  • 13.06.2021 18:40
  • 4868 просмотров
  • 1 комментарий
Кто станет новичком? Шахтер намерен оформить еще один трансфер
© twitter.com/fcshakhtar

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин надеется, что Педриньо, с которым подписали 5-летний контракт, станет не последним новичком команды этим летом.

«Я надеюсь, на следующей неделе будет еще один трансфер. Ждите и все услышите», - сказал Палкин.

Не исключено, что новый игрок придет из «Сассуоло». Наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби заинтересован в ряде футболистов своей бывшей команды.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(15 голосов)

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Комментарии
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 19:18
    +2
    Ждем-с
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 13.06.2021 19:18
    +2
    Ждем-с
    Ссылка
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