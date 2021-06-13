КАРИКАТУРА ДНЯ. Бельгия насадила российского орла на трезубец

Бельгийская сборная всухую разгромила россиян в матче Евро-2020 (3:0)

  • 13.06.2021 12:52
  • 5420 просмотров
  • 6 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Бельгия насадила российского орла на трезубец
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный футбольный паблик INSIDE GLOBAL подвел итоги первых четырех поединков Евро-2020 в виде карикатур.

Забавной вышла работа, посвященная разгромной победе сборной Бельгии над Россией (3:0). На ней логотип Королевской бельгийской футбольной ассоциации насаживает на трезубец (сборную Бельгии прозвали «красные дьяволы» — прим. ред.) российского двуглавого орла, который венчает логотип РФС.

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Источник — Instagram

(15 голосов)

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Комментарии
    xvalenok01
    online
      xvalenok01, 13.06.2021 13:57
    -3
    Дебильная карикатура. Италия-Турция 3-0 это так себе. А 3-0 в игре бельгия-росия это разгром, это насадили.
    Даже умную карикатуру не могут придумать.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 13:35
    +8
    Александр Федько, 13.06.2021 12:59
    Не удивлюсь, если в рашке запретят Бельгийские вафли и заодно Нептуна
    Нептун при чем? Бельгийцы - это "красные дьяволы", трезубец типа их орудие пыток в аду. РПЦ уже выступила с заявлением
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 13.06.2021 13:25
    +10
    Жириновський кричав, що тризуб - українське непроглядне зло, а тут Бельгійський тризуб. Скарга!!! На всіх! На весь світ, всі проти нас, УЄФА SOS, ми заплатимо.
    Ссылка
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 13.06.2021 13:06
    +17
    пукин введи войска
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 13.06.2021 12:59
    +15
    Не удивлюсь, если в рашке запретят Бельгийские вафли и заодно Нептуна
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.06.2021 12:56
    +18
    Срочно жалобу на картинку и угрозу шо снимутся с чемпа, а то они, они … а впрочем шо так по 3:О шо так
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.06.2021 12:56
    +18
    Срочно жалобу на картинку и угрозу шо снимутся с чемпа, а то они, они … а впрочем шо так по 3:О шо так
    Ссылка
    TylerDurden--
    online
      TylerDurden--, 13.06.2021 13:06
    +17
    пукин введи войска
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 13.06.2021 12:59
    +15
    Не удивлюсь, если в рашке запретят Бельгийские вафли и заодно Нептуна
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 13.06.2021 13:25
    +10
    Жириновський кричав, що тризуб - українське непроглядне зло, а тут Бельгійський тризуб. Скарга!!! На всіх! На весь світ, всі проти нас, УЄФА SOS, ми заплатимо.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 13.06.2021 13:35
    +8
    Александр Федько, 13.06.2021 12:59
    Не удивлюсь, если в рашке запретят Бельгийские вафли и заодно Нептуна
    Нептун при чем? Бельгийцы - это "красные дьяволы", трезубец типа их орудие пыток в аду. РПЦ уже выступила с заявлением
    Ссылка
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