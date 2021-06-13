КАРИКАТУРА ДНЯ. Бельгия насадила российского орла на трезубец

Известный футбольный паблик INSIDE GLOBAL подвел итоги первых четырех поединков Евро-2020 в виде карикатур.
Забавной вышла работа, посвященная разгромной победе сборной Бельгии над Россией (3:0). На ней логотип Королевской бельгийской футбольной ассоциации насаживает на трезубец (сборную Бельгии прозвали «красные дьяволы» — прим. ред.) российского двуглавого орла, который венчает логотип РФС.
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Источник — Instagram
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Даже умную карикатуру не могут придумать.
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