Двойной перелом. Бельгийский игрок получил травму глазницы в игре с Россией

Тимоти Кастань уже точно больше не сыграет на Евро-2020 из-за травмы

  • 13.06.2021 20:37
  • 5134 просмотра
  • 4 комментария
Двойной перелом. Бельгийский игрок получил травму глазницы в игре с Россией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил двойной перелом глазницы в результате столкновения с Далером Кузяевым в матче 1-го тура Евро-2020 против России (3:0).

Игрок «Лестера» уже точно не сыграет в оставшихся матчах Евро-2020 из-за травмы. Он был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил: «Это плохие новости. Грустно видеть, что Тимоти больше не сыграет на турнире. У него двойной перелом, поэтому ему необходимо лечиться».

Бельгия уверенно разгромила Россию (3:0) и теперь встретится с Данией 17 июня.

ФОТО. Двойной перелом. Бельгийский игрок получил травму глазницы в игре с Россией

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 13.06.2021 21:08
    +1
    Коррида, а не футбол!!!!
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.06.2021 20:57
    +2
    До финала доживут только запасные.
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 13.06.2021 20:55
    +1
    У де Брюйне такой же перелом
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 13.06.2021 20:52
    +1
    Не Евро, а Ад какой то....
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.06.2021 20:57
    +2
    До финала доживут только запасные.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 13.06.2021 21:08
    +1
    Коррида, а не футбол!!!!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 13.06.2021 20:55
    +1
    У де Брюйне такой же перелом
    Ссылка
    padlo95
    online
      padlo95, 13.06.2021 20:52
    +1
    Не Евро, а Ад какой то....
    Ссылка
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