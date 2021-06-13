Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил двойной перелом глазницы в результате столкновения с Далером Кузяевым в матче 1-го тура Евро-2020 против России (3:0).
Игрок «Лестера» уже точно не сыграет в оставшихся матчах Евро-2020 из-за травмы. Он был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил: «Это плохие новости. Грустно видеть, что Тимоти больше не сыграет на турнире. У него двойной перелом, поэтому ему необходимо лечиться».
Бельгия уверенно разгромила Россию (3:0) и теперь встретится с Данией 17 июня.
ФОТО. Двойной перелом. Бельгийский игрок получил травму глазницы в игре с Россией
Источник — Sport.ua
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