Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань получил двойной перелом глазницы в результате столкновения с Далером Кузяевым в матче 1-го тура Евро-2020 против России (3:0).

Игрок «Лестера» уже точно не сыграет в оставшихся матчах Евро-2020 из-за травмы. Он был доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подтвердил: «Это плохие новости. Грустно видеть, что Тимоти больше не сыграет на турнире. У него двойной перелом, поэтому ему необходимо лечиться».

Бельгия уверенно разгромила Россию (3:0) и теперь встретится с Данией 17 июня.

ФОТО. Двойной перелом. Бельгийский игрок получил травму глазницы в игре с Россией

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine