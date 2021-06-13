Источник: хавбек Динамо близок к переходу в луганскую Зарю

Сергей Булеца может присоединиться к команде перед сборами в Турции

  • 13.06.2021 19:12
  • 4025 просмотров
  • 2 комментария
Источник: хавбек Динамо близок к переходу в луганскую Зарю
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кочергин и Булеца

Хавбек киевского «Динамо» Сергей Булеца близок к переходу в луганскую «Зарю».

22-летний полузащитник киевлян может присоединиться к бронзовым призерам УПЛ перед их отъездом на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

В прошлом сезоне Сергей Булеца на правах аренды выступал за «Днепр-1». За днепрян в минувшем сезоне он сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. За два сезона в Днепре-1 в его активе 48 матчей и 8 голов.

Сергей Булеца – воспитанник ДЮСШ и СДЮШОР Ужгород. В сезоне 2014/15 находился в системе РВУФК (Киев). В сезоне 2015/16 Сергей присоединился к киевскому «Динамо». В сезоне 2016/17 был переведен в молодёжную команду киевлян. 

Сергей представлял Украину на юношеском и молодёжном уровне. В составе сборной Украины U-20 он выиграл чемпионат мира 2019, причем Булеца был удостоен «Серебряного мяча» как второй лучший игрок турнира (7 матчей, 3 гола, 2 ассиста).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Сайт болельщиков ФК Заря Луганск

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 13.06.2021 19:34
    0
    У зари перед европой хороший состав нарисовуется..
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 13.06.2021 19:22
    +1
    На Саядманеша махнуть
    Ссылка
    __Funny_Cat
    online
      __Funny_Cat, 13.06.2021 19:22
    +1
    На Саядманеша махнуть
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 13.06.2021 19:34
    0
    У зари перед европой хороший состав нарисовуется..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности