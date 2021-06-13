Источник: хавбек Динамо близок к переходу в луганскую Зарю

Хавбек киевского «Динамо» Сергей Булеца близок к переходу в луганскую «Зарю».

22-летний полузащитник киевлян может присоединиться к бронзовым призерам УПЛ перед их отъездом на учебно-тренировочные сборы в Турцию.

В прошлом сезоне Сергей Булеца на правах аренды выступал за «Днепр-1». За днепрян в минувшем сезоне он сыграл 19 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. За два сезона в Днепре-1 в его активе 48 матчей и 8 голов.

Сергей Булеца – воспитанник ДЮСШ и СДЮШОР Ужгород. В сезоне 2014/15 находился в системе РВУФК (Киев). В сезоне 2015/16 Сергей присоединился к киевскому «Динамо». В сезоне 2016/17 был переведен в молодёжную команду киевлян.

Сергей представлял Украину на юношеском и молодёжном уровне. В составе сборной Украины U-20 он выиграл чемпионат мира 2019, причем Булеца был удостоен «Серебряного мяча» как второй лучший игрок турнира (7 матчей, 3 гола, 2 ассиста).