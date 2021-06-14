Кристиан ЭРИКСЕН: «Чувствую себя лучше. Спасибо, я не сдамся»

Лидер сборной Дании дал первый комментарий после госпитализации

  • 14.06.2021 03:11
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Кристиан ЭРИКСЕН: «Чувствую себя лучше. Спасибо, я не сдамся»
© Getty Images/Global Images Ukraine

12 июня, хавбек сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание в конце первого тайма матча Евро-2020 против Финляндии (0:1). У футболиста остановилось сердце, его госпитализировали.

В данный момент игрок идет на поправку. Эриксен поблагодарил всех за поддержку.

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали», — сказал Эриксен.

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Источник — Twitter

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