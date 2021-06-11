УЕФА пошел на поводу у России, Суркис нашел замену Михайличенко

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 10 июня.

1. Один – в рамке, двое – на банке. Кто будет № 1 сборной Украины на Евро-2020. Кому Андрей Шевченко доверит пост номер один.

2. Без «Героям слава». УЕФА обязал изменить форму сборной Украины. Россия частично добилась своей цели.

3. Стало известно, кто заменит Михайличенко на посту спортдира Динамо. Киевский клуб определился с новым спортивным директором.

4. Утвердить символы! Павелко предложил оперативно созвать Исполком УАФ. 11 июня президент УАФ продолжит переговоры с УЕФА по поводу формы сборной.

5. Евро-2020. Группа D: дерби Британии, шанс для Хорватии и чешская статистика. Sport.ua представляет очередной квартет участников предстоящего чемпионата Европы.

6. Ломаченко рассказал, почему не будет просить Лопеса о реванше. Василий уверен, что Теофимо поднимется в весе.

7. Определились все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин. Рафаэль Надаль в 14-й раз сразится за путевку в финал.

8. УЕФА объяснил, почему убрал с формы сборной Украины лозунг «Героям слава». УЕФА считает его политическим.

9. Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо. Вопрос трансферов будет решать Луческу.

10. ОФИЦИАЛЬНО: ПСЖ подписал Вейналдума. Нидерландский полузащитник продолжит карьеру в парижском клубе.