Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо

Вопрос трансферов будет решать Луческу

  • 10.06.2021 14:28
  • 5918 просмотров
  • 6 комментариев
Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо
© fcdynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Игорь Суркис не исключает, что после Евро-2020 игроки команды могут получить хорошие предложения, которые клуб рассмотрит.

«Трансферов до старта Евро-2020 не будет, это нормальное явление. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может, будут какие-то предложения по нашим игрокам».

«Сегодня у нас работает такой опытный главный тренер, поэтому все, что касается трансферов, будет исходить только от него, от его пожеланий и от кого, как он будет видеть дальнейшее развитие и прогресс команды киевского «Динамо».

«Какие позиции Луческу просил усилить? Вы спрашиваете такое, что я не могу сейчас ответить. Луческу на сбор собрал всех арендованных, всю нашу талантливую молодежь и они начнут работу на неделю раньше, чтобы Луческу мог определиться с тремя группами футболистов: кто вообще может не подойти «Динамо», кого надо продать и отдать в аренду, и те футболисты, которые остаются с ним».

«После этого мы будем принимать решение», - сказал Суркис в программе BurBuzz.

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Источник — Футбол 1/2/3

(25 голосов)

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Комментарии
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 10.06.2021 15:46
    0
    короче опять совы без трансферов
    Ссылка
    Maks
      Maks, 10.06.2021 15:45
    0
    А ещё же надо свободных агентов подыскать, у кого там контракты заканчиваются с лазеров...ну и жлобяра,хоть бы парочку купил игроков для Луческу
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.06.2021 15:02
    -2
    Морозится опять с***й хвост
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 10.06.2021 14:59
    +1
    хотелось бы усиления, особенно в атаке
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.06.2021 14:49
    0
    Суркіс: "Луческу на збір зібрав усіх орендованих, всю нашу талановиту молодь"
    Ссылка
    Vitaliksaj
    online
      Vitaliksaj, 10.06.2021 14:48
    +5
    Полезная и познавательная статья
    Ссылка
    Vitaliksaj
    online
      Vitaliksaj, 10.06.2021 14:48
    +5
    Полезная и познавательная статья
    Ссылка
    Ruud
    online
      Ruud, 10.06.2021 14:59
    +1
    хотелось бы усиления, особенно в атаке
    Ссылка
    ENJOY-_-
    online
      ENJOY-_-, 10.06.2021 15:46
    0
    короче опять совы без трансферов
    Ссылка
    Maks
      Maks, 10.06.2021 15:45
    0
    А ещё же надо свободных агентов подыскать, у кого там контракты заканчиваются с лазеров...ну и жлобяра,хоть бы парочку купил игроков для Луческу
    Ссылка
    New Zealander
    online
      New Zealander, 10.06.2021 14:49
    0
    Суркіс: "Луческу на збір зібрав усіх орендованих, всю нашу талановиту молодь"
    Ссылка
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