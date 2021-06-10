Суркис рассказал о возможных трансферах Динамо

Президент «Динамо» Игорь Суркис не исключает, что после Евро-2020 игроки команды могут получить хорошие предложения, которые клуб рассмотрит.

«Трансферов до старта Евро-2020 не будет, это нормальное явление. Мы должны посмотреть, как выступят наши футболисты. Может, будут какие-то предложения по нашим игрокам».

«Сегодня у нас работает такой опытный главный тренер, поэтому все, что касается трансферов, будет исходить только от него, от его пожеланий и от кого, как он будет видеть дальнейшее развитие и прогресс команды киевского «Динамо».

«Какие позиции Луческу просил усилить? Вы спрашиваете такое, что я не могу сейчас ответить. Луческу на сбор собрал всех арендованных, всю нашу талантливую молодежь и они начнут работу на неделю раньше, чтобы Луческу мог определиться с тремя группами футболистов: кто вообще может не подойти «Динамо», кого надо продать и отдать в аренду, и те футболисты, которые остаются с ним».

«После этого мы будем принимать решение», - сказал Суркис в программе BurBuzz.