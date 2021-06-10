ОФИЦИАЛЬНО: ПСЖ подписал Вейналдума

30-летний нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум перешел из «Ливерпуля» в парижский ПСЖ на правах свободного агента.
Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.
«Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я буду выступать за один из лучших клубов в Европе. ПСЖ подтвердил свой высокий статус в последние годы», — прокомментировал Джорджиньо подписание контракта.
Вейналдум защищал цвета «Ливерпуля» после перехода из «Ньюкасла» летом 2016 года за €27,5 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за «красных» 51 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.
Вейналдум вошел в состав сборной Нидерландов на Евро-2020. Всего в активе хавбека 75 матчей за нидерландскую национальную команду, где он забил 22 мяча.
✍️🆕 #WelcomeGini@GWijnaldum— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 10, 2021
🔴🔵 #WeAreParis pic.twitter.com/xbnEkDbACJ
Источник — ФК ПСЖ
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