ОФИЦИАЛЬНО: ПСЖ подписал Вейналдума

30-летний нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум перешел из «Ливерпуля» в парижский ПСЖ на правах свободного агента.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.

«Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я буду выступать за один из лучших клубов в Европе. ПСЖ подтвердил свой высокий статус в последние годы», — прокомментировал Джорджиньо подписание контракта.

Вейналдум защищал цвета «Ливерпуля» после перехода из «Ньюкасла» летом 2016 года за €27,5 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за «красных» 51 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

Вейналдум вошел в состав сборной Нидерландов на Евро-2020. Всего в активе хавбека 75 матчей за нидерландскую национальную команду, где он забил 22 мяча.