ОФИЦИАЛЬНО: ПСЖ подписал Вейналдума

Нидерландский полузащитник продолжит карьеру в парижском клубе

  • 10.06.2021 16:07
  • 1506 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: ПСЖ подписал Вейналдума
© ФК ПСЖ. Джорджиньо Вейналдум

30-летний нидерландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум перешел из «Ливерпуля» в парижский ПСЖ на правах свободного агента.

Контракт с футболистом рассчитан до лета 2024 года.

«Переход в ПСЖ — это новый вызов для меня. Я буду выступать за один из лучших клубов в Европе. ПСЖ подтвердил свой высокий статус в последние годы», — прокомментировал Джорджиньо подписание контракта.

Вейналдум защищал цвета «Ливерпуля» после перехода из «Ньюкасла» летом 2016 года за €27,5 миллионов. В минувшем сезоне футболист провел за «красных» 51 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €30 миллионов.

Вейналдум вошел в состав сборной Нидерландов на Евро-2020. Всего в активе хавбека 75 матчей за нидерландскую национальную команду, где он забил 22 мяча.

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Источник — ФК ПСЖ

(3 голоса)

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Комментарии
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 10.06.2021 17:14
    0
    Барса пролетела.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 10.06.2021 17:09
    0
    Слабо. ЧМ показал, что ПСЖ нужно усилиться на 1.2-1.5 миллиарда долларов, чтобы выиграть трофей.
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 10.06.2021 17:14
    0
    Барса пролетела.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 10.06.2021 17:09
    0
    Слабо. ЧМ показал, что ПСЖ нужно усилиться на 1.2-1.5 миллиарда долларов, чтобы выиграть трофей.
    Ссылка
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