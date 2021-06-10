Определились все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин

Рафаэль Надаль в 14-й раз сразится за путевку в финал

  • 10.06.2021 07:10
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Определились все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В среду на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки 1/4 финала в верхней части мужской одиночной сетки. 
 
Рафаэль Надаль проиграл первый сет в этом розыгрыше турнира, но уверенно довел матч против Диего Шварцмана к победе.
 
Еще в одном поединке сражались Новак Джокович и Маттео Берреттини. Победа досталась сербу.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович [1] –  Маттео Берреттини [9] – 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5
 Рафаэль Надаль [3] –  Диего Шварцман [10] – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

 Новак Джокович [1] –  Рафаэль Надаль [3]
 Александр Зверев [6] –  Стефанос Циципас [5]

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Источник — Sport.ua

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