Определились все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин

В среду на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки 1/4 финала в верхней части мужской одиночной сетки.
Рафаэль Надаль проиграл первый сет в этом розыгрыше турнира, но уверенно довел матч против Диего Шварцмана к победе.
Еще в одном поединке сражались Новак Джокович и Маттео Берреттини. Победа досталась сербу.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [9] – 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5
Рафаэль Надаль [3] – Диего Шварцман [10] – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0
Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала
Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль [3]
Александр Зверев [6] – Стефанос Циципас [5]
Источник — Sport.ua
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