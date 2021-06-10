Определились все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин

В среду на кортах Ролан Гаррос состоялись поединки 1/4 финала в верхней части мужской одиночной сетки.



Рафаэль Надаль проиграл первый сет в этом розыгрыше турнира, но уверенно довел матч против Диего Шварцмана к победе.



Еще в одном поединке сражались Новак Джокович и Маттео Берреттини. Победа досталась сербу.

Ролан Гаррос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Новак Джокович [1] – Маттео Берреттини [9] – 6:3, 6:2, 6:7(5), 7:5

Рафаэль Надаль [3] – Диего Шварцман [10] – 6:3, 4:6, 6:4, 6:0

Ролан Гаррос. Пары 1/2 финала

Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль [3]

Александр Зверев [6] – Стефанос Циципас [5]