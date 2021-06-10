Стало известно, кто заменит Михайличенко на посту спортдира Динамо

Киевское «Динамо» определилось с именем нового спортивного директора после того, как клуб ради работы УАФ покинул Алексей Михайличенко.
Теперь эту должность займет Леонид Буряк. Изначально фаворитом на должность спортивного директора был Владимир Бессонов, однако в итоге выбор был сделан в пользу 67-летнего Буряка.
Буряк ранее уже занимал эту должность в 2005-2007 годах. Также в 2005 году он работал на посту главного тренера «Динамо».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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