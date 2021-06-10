Стало известно, кто заменит Михайличенко на посту спортдира Динамо

Киевский клуб определился с новым спортивным директором

  • 10.06.2021 20:21
  • 4234 просмотра
  • 5 комментариев
Стало известно, кто заменит Михайличенко на посту спортдира Динамо
© ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Киевское «Динамо» определилось с именем нового спортивного директора после того, как клуб ради работы УАФ покинул Алексей Михайличенко.

Теперь эту должность займет Леонид Буряк. Изначально фаворитом на должность спортивного директора был Владимир Бессонов, однако в итоге выбор был сделан в пользу 67-летнего Буряка.

Буряк ранее уже занимал эту должность в 2005-2007 годах. Также в 2005 году он работал на посту главного тренера «Динамо».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    ares10
    online
      ares10, 10.06.2021 21:12
    0
    Alexey Antonenko, 10.06.2021 20:49
    Седца по прежнему в деле
    Серця тут ні причому. Одна справа брати брати динамівців які щось досягли і т.д (от Ребров наприклад чи інших менш відових) а інша призначати знову людей які повністю провалили роботу на попередніх посадах.
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 10.06.2021 21:08
    -2
    І після Луческу Буряк очолить Динамо?)) Та вже краще Михайличенко той хоч слабенький тренер але мав і успіхи. Буряк то був повний жах по грі.
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 10.06.2021 20:52
    0
    дааааааааа.... сильна заміна.... прямо всі блага на розвиток Динамо.... Буряк, в свої 67, саме те що потрібно...
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.06.2021 20:49
    +1
    Седца по прежнему в деле
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.06.2021 20:22
    +7
    Ну за де пену респект.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 10.06.2021 20:22
    +7
    Ну за де пену респект.
    Ссылка
    Alexey Antonenko
    online
      Alexey Antonenko, 10.06.2021 20:49
    +1
    Седца по прежнему в деле
    Ссылка
    ares10
    online
      ares10, 10.06.2021 21:12
    0
    Alexey Antonenko, 10.06.2021 20:49
    Седца по прежнему в деле
    Серця тут ні причому. Одна справа брати брати динамівців які щось досягли і т.д (от Ребров наприклад чи інших менш відових) а інша призначати знову людей які повністю провалили роботу на попередніх посадах.
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 10.06.2021 20:52
    0
    дааааааааа.... сильна заміна.... прямо всі блага на розвиток Динамо.... Буряк, в свої 67, саме те що потрібно...
    Ссылка
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