Заменит Маркевича? Михайличенко может претендовать на две должности в УАФ

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко получил предложение продолжить работу функционера в Украинской ассоциации футбола.

После ухода из столичного клуба Алексей Михайличенко в структуре УАФ может претендовать на две должности. Первая из них — технический директор УАФ. Второй вариант — Комитет сборных УАФ, которым сейчас руководит Мирон Маркевич. Однако опытному специалисту уже исполнилось 70 лет, а, в соответствии с последним Уставом УАФ, специалисты такого возраста уже не имеют права быть переизбранными на эту должность. Поэтому, скорее всего, 24 мая на Конгрессе УАФ в Харькове Маркевичу в виде исключения продлят контракт до окончания финальной части чемпионата Европы. После этого эта должность окажется вакантной.

Что касается должности спортивного директора ФК «Динамо», которую занимал Алексей Михайличенко, то, по имеющейся информации, ее займет еще один знаменитый футболист столичного клуба — Владимир Бессонов.

Ранее сообщалось, что Михайличенко покинул должность спортивного директора «Динамо» и рассматривает варианты трудоустройства в УАФ.