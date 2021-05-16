Заменит Маркевича? Михайличенко может претендовать на две должности в УАФ

Бывший спортивный директор «Динамо» рассматривает варианты трудоустройства

  • 16.05.2021 13:15
  • 1807 просмотров
  • 4 комментария
Заменит Маркевича? Михайличенко может претендовать на две должности в УАФ
© ФК Александрия. Алексей Михайличенко

Бывший спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко получил предложение продолжить работу функционера в Украинской ассоциации футбола.

После ухода из столичного клуба Алексей Михайличенко в структуре УАФ может претендовать на две должности. Первая из них — технический директор УАФ. Второй вариант — Комитет сборных УАФ, которым сейчас руководит Мирон Маркевич. Однако опытному специалисту уже исполнилось 70 лет, а, в соответствии с последним Уставом УАФ, специалисты такого возраста уже не имеют права быть переизбранными на эту должность. Поэтому, скорее всего, 24 мая на Конгрессе УАФ в Харькове Маркевичу в виде исключения продлят контракт до окончания финальной части чемпионата Европы. После этого эта должность окажется вакантной.

Что касается должности спортивного директора ФК «Динамо», которую занимал Алексей Михайличенко, то, по имеющейся информации, ее займет еще один знаменитый футболист столичного клуба — Владимир Бессонов.

Ранее сообщалось, что Михайличенко покинул должность спортивного директора «Динамо» и рассматривает варианты трудоустройства в УАФ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:13
    +2
    Дыряво, 16.05.2021 13:43
    Петуха дырявого ещё там не хватало
    Только сидевший может такое писать. За что сидел?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:13
    0
    joe777., 16.05.2021 13:47
    сердца дна в УАФ!
    AK228, ты так смешно копируешь аккаунты. Интеллект у тебя на уровне тупого федьки двинятина.
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 13:47
    -3
    сердца дна в УАФ!
    Ссылка
    Дыряво
      Дыряво, 16.05.2021 13:43
    -4
    Петуха дырявого ещё там не хватало
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:13
    +2
    Дыряво, 16.05.2021 13:43
    Петуха дырявого ещё там не хватало
    Только сидевший может такое писать. За что сидел?
    Ссылка
    joe777.
    online
      joe777., 16.05.2021 14:13
    0
    joe777., 16.05.2021 13:47
    сердца дна в УАФ!
    AK228, ты так смешно копируешь аккаунты. Интеллект у тебя на уровне тупого федьки двинятина.
    Ссылка
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