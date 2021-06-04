Украина обыграла Северную Ирландию, победы Костюк и Свитолиной в Париже

Главные новости за 3 июня на Sport.ua

  • 04.06.2021 02:00
  • 67 просмотров
  • 0 комментариев
Украина обыграла Северную Ирландию, победы Костюк и Свитолиной в Париже
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 июня.

1. Наконец-то победа! Украина минимально обыграла Северную Ирландию. Единственный гол в матче оказался на счету Александра Зубкова.

2. Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос, одолев третью ракетку Китая. Украинка во второй раз в карьере оказалась сильнее Чжэн Сайсай.

3. Вторая победа сборной Украины в мужской Золотой Евролиге. На этот раз украинцы без особых проблем обыграли Словакию.

4. ЧМ по хоккею. Канада выбила Россию, Финляндия прошла Чехию. Сборная Канады в овертайме выиграла у так называемой Красной машины.

5. Свитолина вышла в 3-й круг Ролан Гаррос, обыграв перспективную американку. Элина снова расслабилась в начале второго сета, но сумела дожать соперницу.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Куман останется на тренерском мостике Барселоны еще на сезон. Такое решение принял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

7. Переговоры Шахтера и Бенфики по Педриньо заморожены. Общение между клубами поставлено на паузу из-за нежелания идти на компромисс.

8. ОФИЦИАЛЬНО: Симоне Индзаги возглавил Интер. Специалист подписал двухлетний контракт с миланским клубом.

9. ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия выбила Швейцарию. Сборная США разгромила Словакию, а Швейцария уступила Германии.

10. ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова и Колесникова. Ровно 19 лет назад было снято эпическое видео, которое невозможно забыть.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности