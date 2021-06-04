Украина обыграла Северную Ирландию, победы Костюк и Свитолиной в Париже

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 3 июня.

1. Наконец-то победа! Украина минимально обыграла Северную Ирландию. Единственный гол в матче оказался на счету Александра Зубкова.

2. Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос, одолев третью ракетку Китая. Украинка во второй раз в карьере оказалась сильнее Чжэн Сайсай.

3. Вторая победа сборной Украины в мужской Золотой Евролиге. На этот раз украинцы без особых проблем обыграли Словакию.

4. ЧМ по хоккею. Канада выбила Россию, Финляндия прошла Чехию. Сборная Канады в овертайме выиграла у так называемой Красной машины.

5. Свитолина вышла в 3-й круг Ролан Гаррос, обыграв перспективную американку. Элина снова расслабилась в начале второго сета, но сумела дожать соперницу.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Куман останется на тренерском мостике Барселоны еще на сезон. Такое решение принял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

7. Переговоры Шахтера и Бенфики по Педриньо заморожены. Общение между клубами поставлено на паузу из-за нежелания идти на компромисс.

8. ОФИЦИАЛЬНО: Симоне Индзаги возглавил Интер. Специалист подписал двухлетний контракт с миланским клубом.

9. ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия выбила Швейцарию. Сборная США разгромила Словакию, а Швейцария уступила Германии.

10. ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова и Колесникова. Ровно 19 лет назад было снято эпическое видео, которое невозможно забыть.