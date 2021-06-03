Свитолина вышла в 3-й круг Ролан Гаррос, обыграв перспективную американку

Элина снова расслабилась в начале второго сета, но сумела дожать соперницу

  • 03.06.2021 13:21
  • 6506 просмотров
  • 24 комментария
Свитолина вышла в 3-й круг Ролан Гаррос, обыграв перспективную американку
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, обыграла американку Энн Ли (№75 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Энн Ли (США) – 6:0, 6:4

Как и в первом матче на турнире, Элина начала намного лучше соперницы, которая немного нервничала в матче с топовой теннисисткой. Лишь в одном гейме на своей подаче Элина имела небольшие проблемы, в остальном борьба проходила только во время подач американки. Самым затяжным получился пятый гейм, после которого Элина уверенно забрала партию.


 
Но на старте второго сета Энн стала играть немного лучше. Почему-то Элина, как и во встрече с Бабель, этого не ожидала. Из-за этого Ли удалось совершить быстрый рывок на 3:0, а потом и 4:1. После этого украинке пришлось включаться, дабы не растрачивать понапрасну силы в третьем сете. На приеме Элина сумела зацепиться, а в ключевом восьмом гейме с боями отстояла свою подачу. Со счета 4:4 стало ясно, что борьба на этом завершена. Американка после утраченного преимущества уже особо и не сопротивлялась.
 
Хорошая победа, но немного беспокоят спады в начале второго сета. Далее соперницы пойдут намного более серьезные, подобное преимущество они отдавать не будут.
 
Ранее Элина девять раз выигрывала на Шлемах сет под ноль (но всего дважды в первом сете) и обязательно при этом побеждала.
 
В третьем круге Свитолина сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№33 WTA).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2021 14:54
    0
    Далі Крейчикова, яка зараз перебуває у фантастичній формі і виносить практично всіх на своєму шляху. Можливо і на папері Еліна буде фавориткою, але в реалі зовсім не так. Надскладне завдання.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 14:53
    0
    Sashamar, 03.06.2021 14:41
    Дозвольте заперечити: Осака не по дурості, вона дійсно зробила вчинок. Та це окрема тема. Інша справа, что тут вона нічого не втратила, бо Бадосу все одно б не пройшла.
    А от Ешлі шкода.
    Ну кожен такий "вчинок" розцінює по-своєму. Для мене це дитячі примхи і витребеньки + проблеми з соціалізацією. Надто рано вирішила почати переписувати історію під себе. Хай спершу досягне як мінімум того, що досягла Серена. Журналісти там теж на роботі, до речі.
    Але не хочеться повторюватись, дискутувати не готова.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:51
    +1
    Крейчикова. Перше серйозне випробування для Еліни. Дуже серйозне. Навіть хто буде фаворитом, велике питання. От і побачимо, наскільки актуальним є зняття Барті.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 03.06.2021 14:43
    0
    Интересно, подняться во втором сете с 1-4 до победы - это вы считаете, что Эле не хватает физики?! Сомневаюсь!... А вот с психологией надо бы поработать! Это хорошо, что хватает силы воли подняться, но хорошо бы и не опускаться! Даже французские комментаторы говорили, что после первого сета Элина чересчур расслабилась! И это после точно такого же течения предыдущего матча! Хотя бы на своем горьком опыте надо учиться, не маленькая же!
    Ну и, конечно, успеха Элине в дальнейших матчах! Верим и надеемся!
    Ссылка
    Sashamar
      Sashamar, 03.06.2021 14:41
    0
    Elis, 03.06.2021 14:08
    Шкода Еш. Халеп, Квітова, тепер Барті... Осаку не рахую, та по дурості.
    Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
    Дозвольте заперечити: Осака не по дурості, вона дійсно зробила вчинок. Та це окрема тема. Інша справа, что тут вона нічого не втратила, бо Бадосу все одно б не пройшла.
    А от Ешлі шкода.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:33
    +1
    Elis, 03.06.2021 14:08
    Шкода Еш. Халеп, Квітова, тепер Барті... Осаку не рахую, та по дурості.
    Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
    Осаку на грунті взагалі рахувати не варто. А от усіх інших - так. Навіть Петру.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 14:08
    +3
    olya403, 03.06.2021 13:58
    тим часом Барті знялася через травму.
    Шкода Еш. Халеп, Квітова, тепер Барті... Осаку не рахую, та по дурості.
    Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:07
    +5
    sv_2000, 03.06.2021 14:05
    А тем временем Крейчикова пока выносит Александрову.... Лучше б русская, она совсем понятный клиент..... А вот Крейчикова - ХЗ
    Крейчикова зараз хороша. Якщо вона таки дотисне мордорку, Еліна не буде фавориткою у грі проти неї. Доведеться дуже сильно попрацювати, щоб її пройти.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 14:06
    +3
    Александр Петухов, 03.06.2021 14:03
    Значить, Бадоса отримає Шлем))))
    Вважаєте?! А на рахунок Іги? Ви про неї забули?
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 14:05
    0
    А тем временем Крейчикова пока выносит Александрову.... Лучше б русская, она совсем понятный клиент..... А вот Крейчикова - ХЗ
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 14:03
    +2
    Я думаю, що при зміні стилю гри на більш атакуючий, Еліні на початку другого сету або не вистачає фізики, або психічної енергії, від того іде втрата концентрації і провал початку другого сету. Сподіваюсь, це явище тимчасове. Одна справа, коли ти в такій манері 10-15 років граєш, інша справа - коли 2.
    А суперниця починає грати краще тільки від того, що Еля зменшує тиск. Не було б таких провалів в Еліни, то і не підвищувала б суттєво якість гри в 2 сеті кожна з її суперниць.
    Перемог Еліні і надалі!
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 03.06.2021 14:03
    -1
    olya403, 03.06.2021 13:58
    тим часом Барті знялася через травму.
    Значить, Бадоса отримає Шлем))))
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.06.2021 13:58
    +4
    тим часом Барті знялася через травму.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 03.06.2021 13:53
    +1
    Валідол -любимі ліки Еліни .
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 13:46
    +7
    Незважаючи на рахунок, без проблем таки не обійшлося, але подавати суперниці на сет сьогодні Еліна таки не дозволила. В цілому, непогана гра, але далі будуть вже по-справжньому серйозні суперниці.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 03.06.2021 13:45
    +4
    молодец ,2 сет на классе
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 03.06.2021 13:41
    +8
    Хочете прикол? Вмикаю з початку 2 сета. 6:0.. дивлюся до 1:4... вимикаю, бо маю роботу. Вмикаю знову..6:4. Якось так.. 😁
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 03.06.2021 13:34
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Саша Зардунов, 03.06.2021 13:30
    Удивительно!!! Разделала под орех.
    це тільки про перший сет, у другому були проблеми
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 13:31
    +7
    Не дивлячись на те, що без міні-валідолу не обійшлося, Еліна дійсно показала сьогодні непоганий теніс. Як результат, майже ідеальна перемога, навіть проти не такої ж сильної суперниці.
    Успіху в подальшому, ну і надіюся, що в третьому колі все ж таки буде Александрова, Еліна знає, як її обігрувати, ну і підвищується шанс потрапляння до 4 раунду. Проти Крейчикової ой як буде непросто.
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.06.2021 13:30
    +2
    Удивительно!!! Разделала под орех.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 03.06.2021 13:28
    +10
    С победой Эля, чуть сообраннее пожалуйста, соперницы другого уровня могут не простить
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 03.06.2021 13:41
    +8
    Хочете прикол? Вмикаю з початку 2 сета. 6:0.. дивлюся до 1:4... вимикаю, бо маю роботу. Вмикаю знову..6:4. Якось так.. 😁
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 03.06.2021 13:25
    +8
    Молодчинка-почти идеальная победа,с середнячками так и нужно разбираться в двух сетах
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 13:46
    +7
    Незважаючи на рахунок, без проблем таки не обійшлося, але подавати суперниці на сет сьогодні Еліна таки не дозволила. В цілому, непогана гра, але далі будуть вже по-справжньому серйозні суперниці.
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 13:31
    +7
    Не дивлячись на те, що без міні-валідолу не обійшлося, Еліна дійсно показала сьогодні непоганий теніс. Як результат, майже ідеальна перемога, навіть проти не такої ж сильної суперниці.
    Успіху в подальшому, ну і надіюся, що в третьому колі все ж таки буде Александрова, Еліна знає, як її обігрувати, ну і підвищується шанс потрапляння до 4 раунду. Проти Крейчикової ой як буде непросто.
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 03.06.2021 13:30
    +6
    Молодець!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:07
    +5
    sv_2000, 03.06.2021 14:05
    А тем временем Крейчикова пока выносит Александрову.... Лучше б русская, она совсем понятный клиент..... А вот Крейчикова - ХЗ
    Крейчикова зараз хороша. Якщо вона таки дотисне мордорку, Еліна не буде фавориткою у грі проти неї. Доведеться дуже сильно попрацювати, щоб її пройти.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.06.2021 13:58
    +4
    тим часом Барті знялася через травму.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 03.06.2021 13:45
    +4
    молодец ,2 сет на классе
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 14:08
    +3
    olya403, 03.06.2021 13:58
    тим часом Барті знялася через травму.
    Шкода Еш. Халеп, Квітова, тепер Барті... Осаку не рахую, та по дурості.
    Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 14:06
    +3
    Александр Петухов, 03.06.2021 14:03
    Значить, Бадоса отримає Шлем))))
    Вважаєте?! А на рахунок Іги? Ви про неї забули?
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 03.06.2021 13:34
    +3
    Комментарий свернут. Показать
    Саша Зардунов, 03.06.2021 13:30
    Удивительно!!! Разделала под орех.
    це тільки про перший сет, у другому були проблеми
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 14:03
    +2
    Я думаю, що при зміні стилю гри на більш атакуючий, Еліні на початку другого сету або не вистачає фізики, або психічної енергії, від того іде втрата концентрації і провал початку другого сету. Сподіваюсь, це явище тимчасове. Одна справа, коли ти в такій манері 10-15 років граєш, інша справа - коли 2.
    А суперниця починає грати краще тільки від того, що Еля зменшує тиск. Не було б таких провалів в Еліни, то і не підвищувала б суттєво якість гри в 2 сеті кожна з її суперниць.
    Перемог Еліні і надалі!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 03.06.2021 13:30
    +2
    Удивительно!!! Разделала под орех.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:51
    +1
    Крейчикова. Перше серйозне випробування для Еліни. Дуже серйозне. Навіть хто буде фаворитом, велике питання. От і побачимо, наскільки актуальним є зняття Барті.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:33
    +1
    Elis, 03.06.2021 14:08
    Шкода Еш. Халеп, Квітова, тепер Барті... Осаку не рахую, та по дурості.
    Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
    Осаку на грунті взагалі рахувати не варто. А от усіх інших - так. Навіть Петру.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 03.06.2021 13:53
    +1
    Валідол -любимі ліки Еліни .
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.06.2021 14:54
    0
    Далі Крейчикова, яка зараз перебуває у фантастичній формі і виносить практично всіх на своєму шляху. Можливо і на папері Еліна буде фавориткою, але в реалі зовсім не так. Надскладне завдання.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 03.06.2021 14:53
    0
    Sashamar, 03.06.2021 14:41
    Дозвольте заперечити: Осака не по дурості, вона дійсно зробила вчинок. Та це окрема тема. Інша справа, что тут вона нічого не втратила, бо Бадосу все одно б не пройшла.
    А от Ешлі шкода.
    Ну кожен такий "вчинок" розцінює по-своєму. Для мене це дитячі примхи і витребеньки + проблеми з соціалізацією. Надто рано вирішила почати переписувати історію під себе. Хай спершу досягне як мінімум того, що досягла Серена. Журналісти там теж на роботі, до речі.
    Але не хочеться повторюватись, дискутувати не готова.
    Ссылка
    Ирина Волошкевич
    online
      Ирина Волошкевич, 03.06.2021 14:43
    0
    Интересно, подняться во втором сете с 1-4 до победы - это вы считаете, что Эле не хватает физики?! Сомневаюсь!... А вот с психологией надо бы поработать! Это хорошо, что хватает силы воли подняться, но хорошо бы и не опускаться! Даже французские комментаторы говорили, что после первого сета Элина чересчур расслабилась! И это после точно такого же течения предыдущего матча! Хотя бы на своем горьком опыте надо учиться, не маленькая же!
    Ну и, конечно, успеха Элине в дальнейших матчах! Верим и надеемся!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности