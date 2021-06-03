Свитолина вышла в 3-й круг Ролан Гаррос, обыграв перспективную американку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, обыграла американку Энн Ли (№75 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Энн Ли (США) – 6:0, 6:4

Как и в первом матче на турнире, Элина начала намного лучше соперницы, которая немного нервничала в матче с топовой теннисисткой. Лишь в одном гейме на своей подаче Элина имела небольшие проблемы, в остальном борьба проходила только во время подач американки. Самым затяжным получился пятый гейм, после которого Элина уверенно забрала партию.





Но на старте второго сета Энн стала играть немного лучше. Почему-то Элина, как и во встрече с Бабель, этого не ожидала. Из-за этого Ли удалось совершить быстрый рывок на 3:0, а потом и 4:1. После этого украинке пришлось включаться, дабы не растрачивать понапрасну силы в третьем сете. На приеме Элина сумела зацепиться, а в ключевом восьмом гейме с боями отстояла свою подачу. Со счета 4:4 стало ясно, что борьба на этом завершена. Американка после утраченного преимущества уже особо и не сопротивлялась.



Хорошая победа, но немного беспокоят спады в начале второго сета. Далее соперницы пойдут намного более серьезные, подобное преимущество они отдавать не будут.



Ранее Элина девять раз выигрывала на Шлемах сет под ноль (но всего дважды в первом сете) и обязательно при этом побеждала.



В третьем круге Свитолина сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№33 WTA).