Свитолина вышла в 3-й круг Ролан Гаррос, обыграв перспективную американку

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) продолжает побеждать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
В матче второго круга украинка, посеянная под пятым номером, обыграла американку Энн Ли (№75 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Энн Ли (США) – 6:0, 6:4
Как и в первом матче на турнире, Элина начала намного лучше соперницы, которая немного нервничала в матче с топовой теннисисткой. Лишь в одном гейме на своей подаче Элина имела небольшие проблемы, в остальном борьба проходила только во время подач американки. Самым затяжным получился пятый гейм, после которого Элина уверенно забрала партию.
Но на старте второго сета Энн стала играть немного лучше. Почему-то Элина, как и во встрече с Бабель, этого не ожидала. Из-за этого Ли удалось совершить быстрый рывок на 3:0, а потом и 4:1. После этого украинке пришлось включаться, дабы не растрачивать понапрасну силы в третьем сете. На приеме Элина сумела зацепиться, а в ключевом восьмом гейме с боями отстояла свою подачу. Со счета 4:4 стало ясно, что борьба на этом завершена. Американка после утраченного преимущества уже особо и не сопротивлялась.
Хорошая победа, но немного беспокоят спады в начале второго сета. Далее соперницы пойдут намного более серьезные, подобное преимущество они отдавать не будут.
Ранее Элина девять раз выигрывала на Шлемах сет под ноль (но всего дважды в первом сете) и обязательно при этом побеждала.
В третьем круге Свитолина сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№33 WTA).
Источник — Sport.ua
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А от Ешлі шкода.
Але не хочеться повторюватись, дискутувати не готова.
Ну и, конечно, успеха Элине в дальнейших матчах! Верим и надеемся!
Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
А от Ешлі шкода.
Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
А суперниця починає грати краще тільки від того, що Еля зменшує тиск. Не було б таких провалів в Еліни, то і не підвищувала б суттєво якість гри в 2 сеті кожна з її суперниць.
Перемог Еліні і надалі!
Успіху в подальшому, ну і надіюся, що в третьому колі все ж таки буде Александрова, Еліна знає, як її обігрувати, ну і підвищується шанс потрапляння до 4 раунду. Проти Крейчикової ой як буде непросто.
Успіху в подальшому, ну і надіюся, що в третьому колі все ж таки буде Александрова, Еліна знає, як її обігрувати, ну і підвищується шанс потрапляння до 4 раунду. Проти Крейчикової ой як буде непросто.
Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
А суперниця починає грати краще тільки від того, що Еля зменшує тиск. Не було б таких провалів в Еліни, то і не підвищувала б суттєво якість гри в 2 сеті кожна з її суперниць.
Перемог Еліні і надалі!
Єдине добре - хоч цього разу з Еліної частини сітки.
А от Ешлі шкода.
Але не хочеться повторюватись, дискутувати не готова.
Ну и, конечно, успеха Элине в дальнейших матчах! Верим и надеемся!
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