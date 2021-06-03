ОФИЦИАЛЬНО: Симоне Индзаги возглавил Интер

45-летний итальянский специалист Симоне Индзаги назначен новым главным тренером миланского «Интера». Контракт рассчитан на два года.

Индзаги сменил на посту наставника «Интера» Антонио Конте, который возглавлял миланский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии с большим отрывом от конкурентов.

На протяжении тренерской карьеры Индазги работал исключительно в римском «Лацио»: сначала с молодежным составом (2010-2016), а потом и с первым составом (2016-2021).

В минувшем сезоне «Лацио» под руководством Симоне занял 6-е место в Серии А, набрав 68 очков.