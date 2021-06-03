ОФИЦИАЛЬНО: Симоне Индзаги возглавил Интер

Специалист подписал двухлетний контракт с миланским клубом

  • 03.06.2021 14:20
  • 1997 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Симоне Индзаги возглавил Интер
© Getty Images/Global Images Ukraine

45-летний итальянский специалист Симоне Индзаги назначен новым главным тренером миланского «Интера». Контракт рассчитан на два года.

Индзаги сменил на посту наставника «Интера» Антонио Конте, который возглавлял миланский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне «Интер» под руководством Конте стал чемпионом Италии с большим отрывом от конкурентов.

На протяжении тренерской карьеры Индазги работал исключительно в римском «Лацио»: сначала с молодежным составом (2010-2016), а потом и с первым составом (2016-2021).

В минувшем сезоне «Лацио» под руководством Симоне занял 6-е место в Серии А, набрав 68 очков.

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Источник — ФК Интер

(8 голосов)

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Комментарии
    Kevko
      Kevko, 03.06.2021 14:58
    +3
    Правильное развитие тренерской карьеры
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.06.2021 14:33
    0
    Ссылка
    Kevko
      Kevko, 03.06.2021 14:58
    +3
    Правильное развитие тренерской карьеры
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.06.2021 14:33
    0
    Ссылка
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