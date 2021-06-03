ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова и Колесникова

Ровно 19 лет назад, 3-го июня 2002 года, донецкий «Шахтер» вплотную приблизился к первому чемпионскому титулу, обыграв дома киевское «Динамо» со счетом 2:0.
После этого для завоевания золотых медалей оставалось только обыграть аутсайдера - «Закарпатье», с чем «горняки» благополучно справились.
Репортером на том матче работал будущий директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов. После матча он хотел взять интервью у президента «Шахтера» Рината Ахметова, который был в сопровождении своих знаменитых друзей Виктора Януковича и Бориса Колесникова.
Денисов просил редактора телеканала «Украина» Марину Мефодьевну вывести его в прямой эфир, что долгое время не удавалось сделать.
«Донбасс порожняк не гонит» и «Или ты тоже меня не заметил, *****» - фразы, ушедшие в народ. Это эпическое видео просто невозможно забыть.
По иронии судьбы, в этот день Александр Денисов отмечает день рождения.
Источник — Sport.ua
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