ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова и Колесникова

Ровно 19 лет назад было снято эпическое видео, которое невозможно забыть

  • 03.06.2021 10:26
  • 2813 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Как Денисов не узнал Януковича на глазах у Ахметова и Колесникова
© YouTube. Александр Денисов

Ровно 19 лет назад, 3-го июня 2002 года, донецкий «Шахтер» вплотную приблизился к первому чемпионскому титулу, обыграв дома киевское «Динамо» со счетом 2:0.

После этого для завоевания золотых медалей оставалось только обыграть аутсайдера - «Закарпатье», с чем «горняки» благополучно справились.

Репортером на том матче работал будущий директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов. После матча он хотел взять интервью у президента «Шахтера» Рината Ахметова, который был в сопровождении своих знаменитых друзей Виктора Януковича и Бориса Колесникова.

Денисов просил редактора телеканала «Украина» Марину Мефодьевну вывести его в прямой эфир, что долгое время не удавалось сделать.

«Донбасс порожняк не гонит» и «Или ты тоже меня не заметил, *****» - фразы, ушедшие в народ. Это эпическое видео просто невозможно забыть.

По иронии судьбы, в этот день Александр Денисов отмечает день рождения.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 03.06.2021 11:00
    0
    Благодаря этому видео теперь он руководит каналами а все остальные перед ним так присмыкаются как он перед Ахметом
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 03.06.2021 10:52
    +1
    побачив ахметова і обісрався
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.06.2021 10:41
    0
    Легендарно.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.06.2021 10:37
    0
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 03.06.2021 10:52
    +1
    побачив ахметова і обісрався
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 03.06.2021 11:00
    0
    Благодаря этому видео теперь он руководит каналами а все остальные перед ним так присмыкаются как он перед Ахметом
    Ссылка
    Face Control
      Face Control, 03.06.2021 10:41
    0
    Легендарно.
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 03.06.2021 10:37
    0
    Ссылка
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