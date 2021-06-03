Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос, одолев третью ракетку Китая

Украинка во второй раз в карьере оказалась сильнее Чжэн Сайсай

  • 03.06.2021 13:47
  • 5980 просмотров
  • 25 комментариев
Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос, одолев третью ракетку Китая
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжает выигрывать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.
 
В матче второго круга украинка разобралась с Чжэн Сайсай из Китая (№57 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:4

Выяснение отношений на корте началась буквально со старта. Девушки обменялись брейками, но Марте удалось после этого оторваться в счете 4:1. Костюк использовала свое преимущество в мощи, играя первым номером. Но китаянка показывала очень неплохой уровень. Нынешняя Сайсай намного более опасный оппонент на грунте, чем та, что была два года назад, когда Марта очень легко выиграла в Страсбурге.
 
Украинка вела первый сет к победе, но подать на партию оказалось непростой задачей. Сначала Костюк несколько раз подфартило и она заработала двойной сетбол. В первом моменте китаянка растерялась у сетки, когда Костюк исполнила твинер. А уже в следующем розыгрыше за нас сыграл трос. Но несколько небольших аутов и ситуация выровнялась. Нужно отдать должное Марте, она психологически устояла в этом моменте и в борьбе на больше-меньше все же добилась успеха.


 
Вторая партия была схожей по сценарию. Костюк дважды выходила вперед в счете, но китаянка сумела отыграть отставание всего один раз. В восьмом гейме Чжэн имела шансы на приеме, но украинка вновь выстояла. Очень порадовал тот факт, что подать на матч удалось без проблем. Сетка Мугурусы означает, что дальше не будет топовой соперницы, это увеличивает шансы на продолжение борьбы.
 
Отметим, что Костюк в третий раз в карьере пробилась в третий круг турниров Grand Slam. Далее на мейджорах она еще не проходила.
 
В третьем круге Костюк сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA) или Камилы Джорджи из Италии (№80 WTA).

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Michael Rewert
      Michael Rewert, 03.06.2021 14:47
    -1
    olya403, 03.06.2021 14:32
    Джорджі вела 5-2 і програла сет 5-7.
    з Грачовою Марта теж зустрічалася вже і програвала їй, незручна суперниця
    Да і выгравала теж, Марта в неї
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 03.06.2021 14:32
    +1
    Джорджі вела 5-2 і програла сет 5-7.
    з Грачовою Марта теж зустрічалася вже і програвала їй, незручна суперниця
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 03.06.2021 14:29
    +4
    Марту з перемогою. Суперницю з довгим та вязким стилем витримала. Були 2 періоди в яких стара Марта 100% попливла б, після не реалізованих можливостей. А зараз швидко забуває.
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 03.06.2021 14:24
    +2
    Главное убрать нервы и психи и все пойдет на отлично.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 14:12
    +4
    Шикарная стата у Марты.
    34-28 в пользу виннерсов, 3 эйса, 1 невынужденная, 60% первой - тоже норм. У сетки 70% - 16 из 23!
    В общем цифры подтверждают впечатление качественной игры
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 14:09
    +1
    Kanarejka, 03.06.2021 14:02
    Дуже шкода!! Неповноцінний шолом виходить - Осака, Петра, Барті... Сподіваюсь далі лише через поразки топи будуть вилітати. І не топи також, звичайно
    Про Сімону забула написати
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 14:08
    +1
    Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:01
    Цікавий матч вийшов. Справжня боротьба характерів. І якщо в першому сеті китаянка тільки розбиралася, як боротися з Мартою, то у другому увімкнула стиль своєї попередньої суперниці, Соррібес-Тормо, і закидала українку напівгірками, після яких з будь-якого короткого м'яча переходила в атаку. Потужності їй, звісно, не вистачає, зате з точністю було все в порядку. І мінімум невимушених. Але Марта впоралася! Не попливла навіть після зворотнього брейку, не розсипалася, продовжувала за можливості атакувати. Кожне своє очко доводилося вигризати власною активною грою. І в останньому геймі не витримала вже суперниця, віддавши його на невимушених. Дійсно хороший теніс, і дуже важлива перемога. Ну і момент з виграним очком після твінеру увійде до усіх хайлайтів дня, звичайно.
    Браво Марті! Далі буде хтось із гарматниць, з якими потрібно бути готовою до потужних перестрілок. Непогано було б віддати боржок за минулорічну грунтову Прагу Джорджі.
    Не нравится мне эта Джорджи, тяжело было Марте с ней тогда. Но Марта уже не та, что была в прошлом году... Явно выросла и в игровом и ментальном плане... Так что соглашусь, пусть будет Джорджи
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:05
    +4
    До речі, варто відзначити позитивний баланс ейсів/подвійних у Марти. Взагалі подвійна всього одна! Так би й надалі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:04
    +4
    Vladdal, 03.06.2021 13:57
    Барти снялась...
    Шкода мені особисто. Вона і в першому колі грала тільки на характері. Чи варто казати про розчищення сітки для українок? Адже до останніх стадій якось потрібно ще дістатися.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 14:02
    +2
    Vladdal, 03.06.2021 13:57
    Барти снялась...
    Дуже шкода!! Неповноцінний шолом виходить - Осака, Петра, Барті... Сподіваюсь далі лише через поразки топи будуть вилітати. І не топи також, звичайно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:01
    +8
    Цікавий матч вийшов. Справжня боротьба характерів. І якщо в першому сеті китаянка тільки розбиралася, як боротися з Мартою, то у другому увімкнула стиль своєї попередньої суперниці, Соррібес-Тормо, і закидала українку напівгірками, після яких з будь-якого короткого м'яча переходила в атаку. Потужності їй, звісно, не вистачає, зате з точністю було все в порядку. І мінімум невимушених. Але Марта впоралася! Не попливла навіть після зворотнього брейку, не розсипалася, продовжувала за можливості атакувати. Кожне своє очко доводилося вигризати власною активною грою. І в останньому геймі не витримала вже суперниця, віддавши його на невимушених. Дійсно хороший теніс, і дуже важлива перемога. Ну і момент з виграним очком після твінеру увійде до усіх хайлайтів дня, звичайно.
    Браво Марті! Далі буде хтось із гарматниць, з якими потрібно бути готовою до потужних перестрілок. Непогано було б віддати боржок за минулорічну грунтову Прагу Джорджі.
    Ссылка
    olegg1261
      olegg1261, 03.06.2021 13:59
    +9
    Сьогодні Марта нервувала набагато більше ніж в матчі з Мугурусою і усі її прихильники разом з нею.Але добре те що добре завершується вітаю з перемогою!Надалі суперниця як то кажуть по зубах,якщо грати зібрано і менш емоційно
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.06.2021 13:57
    +4
    Барти снялась...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 03.06.2021 13:56
    +4
    так через час примерно будет пару играть с Саснович
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 13:54
    +3
    sv_2000, 03.06.2021 13:52
    Молодчинка! Очень классная игра! Красивых эпизодов для хайлайта просто вагон, причем со стороны китаянки тоже. Получил огромное удовольствие от просмотра игры, от прекрасной победы нашей звездочки над очень крепкой соперницей.
    Думаю, она уже там, учитывая квоты от стран и возможные отказы и травмы
    Ссылка
    odessa-mama
    online
      odessa-mama, 03.06.2021 13:54
    +11
    Девочки, спасибо за прекрасную игру!
    P.S. Мужики, а с вами что не так? 🤔
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 13:53
    +6
    Когда Марта подавала на матч я, кажется, не дышал)))
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 03.06.2021 13:53
    +8
    молодець!А чого стоїть цей дивоудар між ніг,якій ошарашив суперніцю настількі,шо та забула мяч відбиті.
    Ссылка
    Arti2222
      Arti2222, 03.06.2021 13:53
    +2
    Марта, МОЛОДЕЦЬ! Вітаємо!
    Але ж нерви не дають спокою цій дівчинці в кожному матчі. Треба щось з цим робити, бо рівень гри дуже достойний того, щоб бути принаймні в топ 20, але через нестійку психіку, на жаль, навіть в близькому майбутньому не бачити топ 50.
    Ссылка
    Карина like
    online
      Карина like, 03.06.2021 13:52
    +12
    Молодчинка Марта!!! Поздравляю с победой!!!
    Ссылка
    Карина like
    online
      Карина like, 03.06.2021 13:52
    +12
    Молодчинка Марта!!! Поздравляю с победой!!!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 03.06.2021 13:51
    +12
    Прекрасный день, для наших девчонок! Молодцы, так держать!
    Ссылка
    odessa-mama
    online
      odessa-mama, 03.06.2021 13:54
    +11
    Девочки, спасибо за прекрасную игру!
    P.S. Мужики, а с вами что не так? 🤔
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 13:52
    +11
    Молодчинка! Очень классная игра! Красивых эпизодов для хайлайта просто вагон, причем со стороны китаянки тоже. Получил огромное удовольствие от просмотра игры, от прекрасной победы нашей звездочки над очень крепкой соперницей.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 03.06.2021 13:51
    +11
    Респект Марте! Научилась проявлять в нужный момент важные для спортсменки качества!
    Ссылка
    axylinam
      axylinam, 03.06.2021 13:51
    +11
    Отличная победа,правда игра получилась достаточно сложной,хорошо,что хватило двух сетов для победы
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 03.06.2021 13:59
    +9
    Сьогодні Марта нервувала набагато більше ніж в матчі з Мугурусою і усі її прихильники разом з нею.Але добре те що добре завершується вітаю з перемогою!Надалі суперниця як то кажуть по зубах,якщо грати зібрано і менш емоційно
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:01
    +8
    Цікавий матч вийшов. Справжня боротьба характерів. І якщо в першому сеті китаянка тільки розбиралася, як боротися з Мартою, то у другому увімкнула стиль своєї попередньої суперниці, Соррібес-Тормо, і закидала українку напівгірками, після яких з будь-якого короткого м'яча переходила в атаку. Потужності їй, звісно, не вистачає, зате з точністю було все в порядку. І мінімум невимушених. Але Марта впоралася! Не попливла навіть після зворотнього брейку, не розсипалася, продовжувала за можливості атакувати. Кожне своє очко доводилося вигризати власною активною грою. І в останньому геймі не витримала вже суперниця, віддавши його на невимушених. Дійсно хороший теніс, і дуже важлива перемога. Ну і момент з виграним очком після твінеру увійде до усіх хайлайтів дня, звичайно.
    Браво Марті! Далі буде хтось із гарматниць, з якими потрібно бути готовою до потужних перестрілок. Непогано було б віддати боржок за минулорічну грунтову Прагу Джорджі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 03.06.2021 13:53
    +8
    молодець!А чого стоїть цей дивоудар між ніг,якій ошарашив суперніцю настількі,шо та забула мяч відбиті.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 13:53
    +6
    Когда Марта подавала на матч я, кажется, не дышал)))
    Ссылка
    Michael Rewert
      Michael Rewert, 03.06.2021 13:51
    +5
    Молодчинка, Марта.. Псс сьогоднішня перемога дуже приблизилась її до Олімпіади
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 03.06.2021 14:29
    +4
    Марту з перемогою. Суперницю з довгим та вязким стилем витримала. Були 2 періоди в яких стара Марта 100% попливла б, після не реалізованих можливостей. А зараз швидко забуває.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 14:12
    +4
    Шикарная стата у Марты.
    34-28 в пользу виннерсов, 3 эйса, 1 невынужденная, 60% первой - тоже норм. У сетки 70% - 16 из 23!
    В общем цифры подтверждают впечатление качественной игры
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:05
    +4
    До речі, варто відзначити позитивний баланс ейсів/подвійних у Марти. Взагалі подвійна всього одна! Так би й надалі.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.06.2021 14:04
    +4
    Vladdal, 03.06.2021 13:57
    Барти снялась...
    Шкода мені особисто. Вона і в першому колі грала тільки на характері. Чи варто казати про розчищення сітки для українок? Адже до останніх стадій якось потрібно ще дістатися.
    Ссылка
    Vladdal
    online
      Vladdal, 03.06.2021 13:57
    +4
    Барти снялась...
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 03.06.2021 13:56
    +4
    так через час примерно будет пару играть с Саснович
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 03.06.2021 13:54
    +3
    sv_2000, 03.06.2021 13:52
    Молодчинка! Очень классная игра! Красивых эпизодов для хайлайта просто вагон, причем со стороны китаянки тоже. Получил огромное удовольствие от просмотра игры, от прекрасной победы нашей звездочки над очень крепкой соперницей.
    Думаю, она уже там, учитывая квоты от стран и возможные отказы и травмы
    Ссылка
    Vlad Ltava
    online
      Vlad Ltava, 03.06.2021 14:24
    +2
    Главное убрать нервы и психи и все пойдет на отлично.
    Ссылка
    Kanarejka
    online
      Kanarejka, 03.06.2021 14:02
    +2
    Vladdal, 03.06.2021 13:57
    Барти снялась...
    Дуже шкода!! Неповноцінний шолом виходить - Осака, Петра, Барті... Сподіваюсь далі лише через поразки топи будуть вилітати. І не топи також, звичайно
    Ссылка
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