Костюк пробилась в третий круг Ролан Гаррос, одолев третью ракетку Китая

Украинская теннисистка Марта Костюк (№81 WTA) продолжает выигрывать в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису.



В матче второго круга украинка разобралась с Чжэн Сайсай из Китая (№57 WTA).



Ролан Гаррос. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:3, 6:4

Выяснение отношений на корте началась буквально со старта. Девушки обменялись брейками, но Марте удалось после этого оторваться в счете 4:1. Костюк использовала свое преимущество в мощи, играя первым номером. Но китаянка показывала очень неплохой уровень. Нынешняя Сайсай намного более опасный оппонент на грунте, чем та, что была два года назад, когда Марта очень легко выиграла в Страсбурге.



Украинка вела первый сет к победе, но подать на партию оказалось непростой задачей. Сначала Костюк несколько раз подфартило и она заработала двойной сетбол. В первом моменте китаянка растерялась у сетки, когда Костюк исполнила твинер. А уже в следующем розыгрыше за нас сыграл трос. Но несколько небольших аутов и ситуация выровнялась. Нужно отдать должное Марте, она психологически устояла в этом моменте и в борьбе на больше-меньше все же добилась успеха.





Вторая партия была схожей по сценарию. Костюк дважды выходила вперед в счете, но китаянка сумела отыграть отставание всего один раз. В восьмом гейме Чжэн имела шансы на приеме, но украинка вновь выстояла. Очень порадовал тот факт, что подать на матч удалось без проблем. Сетка Мугурусы означает, что дальше не будет топовой соперницы, это увеличивает шансы на продолжение борьбы.



Отметим, что Костюк в третий раз в карьере пробилась в третий круг турниров Grand Slam. Далее на мейджорах она еще не проходила.



В третьем круге Костюк сразится против Варвары Грачевой из России (№88 WTA) или Камилы Джорджи из Италии (№80 WTA).