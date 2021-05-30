Вальс скамеек. В Серии А круговорот тренеров, хотя сезон только закончился

Кажется, еще никогда, как в этом году, в командах итальянской Серии А за достаточно короткий период времени после завершения сезона не происходило столько тренерских изменений. Клубы, вне зависимости от своих достижений и статусности, словно соревнуются друг с другом, кто быстрее поменяет наставника. Причины у всех разные, но причины, как известно, всегда можно подтянуть под требуемое действие.

Уже сейчас можно говорить, что 11 команд-участниц Серии А-2021/22 из 20-ти решили сменить тренеров. Некоторые клубы уже объявили о своем решении официально, другие должны окончательно определиться с выводами в ближайшее время. Что ж, давайте проанализируем ситуацию с «властелинами скамеек» в преддверии следующего чемпионата Италии в каждой конкретной команде…

АТАЛАНТА

Нынешним наставником «Аталанты» является 63-летний Джан Пьеро Гасперини, который сделал команду из Бергамо одной из наиболее грозных сил в итальянском футболе. В клубе, несмотря на отсутствие трофеев, полностью удовлетворены работой Гасперини, контракт которого с «Аталантой» рассчитан до лета 2022 года. Да и сам специалист, несмотря на обилие слухов вокруг своей персоны, не собирается что-либо менять, поэтому бергамаскам тренерские революции в ближайшее время не грозят.

БОЛОНЬЯ

52-летний серб Синиша Михайлович возглавляет «Болонью» с января 2019 года. В сезоне-2020/21 «красно-синие» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице и клубное руководство работа Михайловича всецело устраивает. Проблема лишь в том, что виды на Синишу имеют боссы «Лацио», которые, по слухам, собираются перетянуть своего экс-футболиста обратно в Рим. В этом случае «Болонье» придется подыскивать преемников для серба, и в список наиболее вероятных кандидатов журналисты уже внесли три фамилии – Марко Джампаоло, Вальтер Маццари и Лука Готти.

ВЕНЕЦИЯ

В элитарный дивизион итальянского футбола «Венецию» вывел 38-летний наставник Паоло Дзанетти, с которым у клуба контракт до 2022 года. Однако далеко не факт, что «оранжево-черно-зеленые» смогут удержать перспективного наставника еще на сезон, так как интерес к тому проявляют другие клубы Серии А, готовые предоставить Дзанетти большую зарплату и возможности для формирования состава. Впрочем, уйти без разрешения боссов «Венеции» Дзанетти все равно не сможет, а потому сторонам придется договариваться цивилизованными методами, а не языком ультиматумов.

ВЕРОНА

«Верона» финишировала в сезоне-2020/21 на достаточно комфортном десятом месте, но главный тренер команды Иван Юрич уже предпочел сменить обстановку, подавшись в «Торино». Сейчас фаворитом на то, чтобы возглавить «желто-синих» считается 43-летний хорват Игор Тудор, имеющий опыт работы с «Галатасараем», «Удинезе» и «Хайдуком», а в последнее время занимавший должность одного из ассистентов Андреа Пирло в «Ювентусе».

ДЖЕНОА

Официального объявления по этому поводу пока не последовало, но наставником «Дженоа» должен остаться Давиде Баллардини, который в очередной раз вернулся на пост коуча «грифонов» в декабре минувшего года, и сохранил для команды прописку в элитарном дивизионе. Пока известно, что на ближайшее время у Баллардини намечена встреча с президентом клуба Энрико Прециози, сюрпризов от которой, как минимум с точки зрения будущего тренера «Дженоа», в итальянской прессе не ожидают.

ИНТЕР

Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

В минувшем сезоне впервые за одиннадцать лет «нерадзурри» стали чемпионами Италии. Команду к триумфу привел Антонио Конте, который впоследствии согласовал с клубом вопрос досрочного расторжения контракта. Сообщалось, что причиной ухода тренера являются разногласия с руководством. «Интер» испытывает финансовые проблемы, из-за чего не мог гарантировать Конте усиление состава летом. Наслоилось на это еще и намерение боссов «нерадзурри» сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в 80 миллионов евро. Неудивительно, что мириться с подобным Конте не пожелал, а на его место в прессе уже сватают Симоне Индзаги, который, словно по заказу, успел разойтись с «Лацио».

КАЛЬЯРИ

Несколько дней назад состоялась встреча между президентом «Кальяри» Томмазо Джулини и главным тренером команды Леонардо Семпличи. По данным из прессы, общение сторон было продолжительным и вроде бы как плодотворным. Босс и коуч решили продолжить сотрудничество и, вероятно, даже продлить контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Однако в ближайшее время у Джулини и Семпличи запланирован еще один раунд переговоров, по итогам которого должны будут подписаны бумаги, что и позволит говорить о тренерской ситуации в «Кальяри» более определенно.

ЛАЦИО

Изначально президент «Лацио» Клаудио Лотито согласовал продление контракта с Симоне Индзаги, но тот за ночь успел передумать, и покинул клуб, да еще и успев как следует поссориться с прежним боссом. Сейчас Лотито пребывает в активном поиске нового наставника для своей команды. В число наиболее вероятных претендентов входят Синиша Михайлович и Вальтер Маццари, но не стоит исключать и назначение кого-то совершенно иного, ведь речь идет о человеке с таким непредсказуемым характером, как Лотито…

МИЛАН

Если еще год назад в итальянской прессе активно обсуждали возможность прихода на тренерский мостик «Милана» нынешнего коуча сборной Украины Андрея Шевченко, то сейчас эта тема напрочь затихла. 55-летний Стефано Пиоли выполнил ключевую задачу на сезон – вернул команду в Лигу чемпионов, а потому глупо со стороны боссов «россонери» сейчас затевать какие-либо перестановки на скамейке, тем более, что контракт с действующим коучем рассчитан до лета следующего года.

НАПОЛИ

Дженнаро Гаттузо не сумел выполнить ключевую задачу на сезон – вернуть «Наполи» в Лигу чемпионов, а потому летом неаполитанцы предпочли сменить «рулевого». Чересчур долго искать нового наставника в клубе не стали, остановив выбор на опытном Лучано Спаллетти. Контракт с 62-летним экс-коучем «Ромы», «Зенита» и «Интера» подписан на два года. Примечательно, что ровно столь же Лучано оставался без работы после своего ухода из миланского клуба летом 2019-го.

РОМА

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Руководство «Ромы» долго проявляло максимальное доверие португальцу Паулу Фонсеке, но когда стало ясно, что «волки» снова остаются без Лиги чемпионов, предпочло действовать решительно. В итоге договор с Фонсекой продлен не был, а уже в начале мая римляне удивили всю Италию и много кого в Европе, согласовав условия сотрудничества с Жозе Моуриньо, который в Серии А ранее прекрасно себя зарекомендовал с «Интером». Впрочем, ныне в карьере «Особенного» куда больше трудностей, чем ранее, а потому далеко не факт, что его приход в «Рому» будет настолько же успешным, как работа с «нерадзурри» десять лет назад.

САЛЕРНИТАНА

«Морские коньки» впервые за 23 года вновь попробуют свои силы в Серии А. Главным архитектором возвращения «Салернитаны» в элитарную лигу итальянского футбола стал 66-летний наставник Фабрицио Кастори, который продолжит свою работу с командой и в дальнейшем. В аспекте «Салернитаны» ныне более интересен другой вопрос – одним из совладельцев клуба является босс «Лацио» Клаудио Лотито, которому придется в ближайшие 30 дней решить, с каким активом расстаться, ведь правила УЕФА запрещают одному человеку быть собственником двух клубов, участвующих в одном соревновании.

САМПДОРИЯ

69-летний Клаудио Раньери, становившийся сенсационным чемпионом Англии вместе с «Лестером» в 2016 году, уже объявил о своем прощании с «Сампдорией», по причине чего руководству клуба придется подыскать для команды нового коуча. Согласно последней информации из итальянской прессы, президент «блучеркьяти» Массимо Ферреро ныне пытается определить правильную кандидатуру для роли тренера команды, и его фаворитом является Марко Джампаоло, интерес к которому, впрочем, проявляют и другие клубы.

САССУОЛО

После завершения чемпионата стан «черно-зеленых» покинул 41-летний Роберто Де Дзерби, который отработал с командой три года, а сейчас решил обрести новый вызов в карьере, согласившись возглавить вице-чемпиона Украины «Шахтер». Кто заменит отбывшего в Украину наставника в «Сассуоло» пока неизвестно, но в клубе присматриваются к двум достаточно авторитетным специалистам – Паулу Фонсеке и Андреа Пирло.

СПЕЦИЯ

Винченцо Итальяно, который по итогам сезона-2019/20 вывел «Специю» в Серию А, сумел сохранить для команды прописку в элитарном дивизионе и на следующий год. Однако будущее наставника в команде пока находится под вопросом, так как интерес к нему проявляет целый ряд других клубов – в частности, «Верона», «Лацио» и «Сассуоло». Ожидается, что в ближайшие дни Итальяно проведет встречу с американскими собственниками «Специи», на которой и прояснятся все вопросы относительно будущего тренера в клубе.

ТОРИНО

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

«Быки» также предпочли сменить наставника на следующий сезон. Давиде Николу, который отработал в «Торино» чуть более четырех месяцев, сохранив для команды прописку в Серии А, сменит 45-летний хорват Иван Юрич, который покинул «Верону», и подписал с туринцами трехлетнее соглашение.

УДИНЕЗЕ

Последние два года с «Удинезе» в качестве главного тренера отработал 53-летний итальянский специалист Лука Готти. Его контракт с «зебрами» истекает 30 июня, и пока далеко не факт, что наставник сохранит свой пост в дальнейшем. «Удинезе», по слухам, проявляет интерес к коучу «Венеции» Паоло Дзанетти, с которым даже провел предварительные переговоры. Впрочем, и с Готти «зебры» поддерживают контакты, и в теории не прочь продлить сотрудничество, хотя тренер хотел бы более четких разъяснений относительно футболистов, на которых сможет рассчитывать в следующем сезоне.

ФИОРЕНТИНА

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Команда из Флоренции уже получила нового тренера на следующий сезон. О том, что Джузеппе Якини покинет пост наставника «фиалок» стало известно еще в середине мая, а потому здесь какой-либо сенсации не произошло. Наоборот, боссы «Фиорентины» хорошо сориентировались на рынке, и сумели договориться с 43-летним Дженнаро Гаттузо, который подписал трудовой договор на два сезона. Интересно, что ранее итальянская пресса сообщала о наличии существенных требований Гаттузо к «фиалкам», а потому его назначение дает надежду фанатам команды на серьезные пертурбации, которые, возможно, помогут «Фиорентине» вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы.

ЭМПОЛИ

Летом минувшего года руководство «Эмполи» назначило главным тренером команды молодого Алессио Дионизи, который с ходу сумел вывести команду в Серию А, став триумфатором Серии Б. Контракт 41-летнего специалиста с «синими» рассчитан до лета 2022 года, и несколько дней назад Дионизи лично подтвердил в прессе, что продолжит работу с командой и в элитарном дивизионе.

ЮВЕНТУС

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный гегемон итальянского футбола последнего десятилетия «Ювентус» минувший розыгрыш Серии А откровенно провалил. В клубе сделали ставку на авторитетного в прошлом футболиста, но малоопытного тренера Андреа Пирло, которая себя не оправдала. «Старая синьора» буквально в последний момент вскочила на спасительное четвертое место по итогам чемпионата, которое гарантировало туринцам путевку в Лигу чемпионов. А вот возвращаться на былые чемпионские позиции в следующем сезоне «Ювентус» будет уже под руководством нового-старого главного тренера Массимилиано Аллегри. В свое время этот специалист штамповал чемпионские титулы с «Юве» налево и направо, но вот в Лиге чемпионов взять трофей не сумел, из-за чего боссы и предпочли пойти другим путем, но, как видим, в какой-то момент решили вернуться на пару остановок назад, и подобрать обратно засидевшегося без дела Аллегри.