Вальс скамеек. В Серии А круговорот тренеров, хотя сезон только закончился

Sport.ua – о всех перестановках и слухах вокруг тренеров команд итальянской Серии А сезона-2021/22

  • 30.05.2021 09:50
  • 1741 просмотр
  • 0 комментариев
Вальс скамеек. В Серии А круговорот тренеров, хотя сезон только закончился
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Кажется, еще никогда, как в этом году, в командах итальянской Серии А за достаточно короткий период времени после завершения сезона не происходило столько тренерских изменений. Клубы, вне зависимости от своих достижений и статусности, словно соревнуются друг с другом, кто быстрее поменяет наставника. Причины у всех разные, но причины, как известно, всегда можно подтянуть под требуемое действие.

Уже сейчас можно говорить, что 11 команд-участниц Серии А-2021/22 из 20-ти решили сменить тренеров. Некоторые клубы уже объявили о своем решении официально, другие должны окончательно определиться с выводами в ближайшее время. Что ж, давайте проанализируем ситуацию с «властелинами скамеек» в преддверии следующего чемпионата Италии в каждой конкретной команде…

АТАЛАНТА

Нынешним наставником «Аталанты» является 63-летний Джан Пьеро Гасперини, который сделал команду из Бергамо одной из наиболее грозных сил в итальянском футболе. В клубе, несмотря на отсутствие трофеев, полностью удовлетворены работой Гасперини, контракт которого с «Аталантой» рассчитан до лета 2022 года. Да и сам специалист, несмотря на обилие слухов вокруг своей персоны, не собирается что-либо менять, поэтому бергамаскам тренерские революции в ближайшее время не грозят.

БОЛОНЬЯ

52-летний серб Синиша Михайлович возглавляет «Болонью» с января 2019 года. В сезоне-2020/21 «красно-синие» финишировали на 12-м месте в турнирной таблице и клубное руководство работа Михайловича всецело устраивает. Проблема лишь в том, что виды на Синишу имеют боссы «Лацио», которые, по слухам, собираются перетянуть своего экс-футболиста обратно в Рим. В этом случае «Болонье» придется подыскивать преемников для серба, и в список наиболее вероятных кандидатов журналисты уже внесли три фамилии – Марко Джампаоло, Вальтер Маццари и Лука Готти.

ВЕНЕЦИЯ

В элитарный дивизион итальянского футбола «Венецию» вывел 38-летний наставник Паоло Дзанетти, с которым у клуба контракт до 2022 года. Однако далеко не факт, что «оранжево-черно-зеленые» смогут удержать перспективного наставника еще на сезон, так как интерес к тому проявляют другие клубы Серии А, готовые предоставить Дзанетти большую зарплату и возможности для формирования состава. Впрочем, уйти без разрешения боссов «Венеции» Дзанетти все равно не сможет, а потому сторонам придется договариваться цивилизованными методами, а не языком ультиматумов.

ВЕРОНА

«Верона» финишировала в сезоне-2020/21 на достаточно комфортном десятом месте, но главный тренер команды Иван Юрич уже предпочел сменить обстановку, подавшись в «Торино». Сейчас фаворитом на то, чтобы возглавить «желто-синих» считается 43-летний хорват Игор Тудор, имеющий опыт работы с «Галатасараем», «Удинезе» и «Хайдуком», а в последнее время занимавший должность одного из ассистентов Андреа Пирло в «Ювентусе».

ДЖЕНОА

Официального объявления по этому поводу пока не последовало, но наставником «Дженоа» должен остаться Давиде Баллардини, который в очередной раз вернулся на пост коуча «грифонов» в декабре минувшего года, и сохранил для команды прописку в элитарном дивизионе. Пока известно, что на ближайшее время у Баллардини намечена встреча с президентом клуба Энрико Прециози, сюрпризов от которой, как минимум с точки зрения будущего тренера «Дженоа», в итальянской прессе не ожидают.

ИНТЕР

Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

В минувшем сезоне впервые за одиннадцать лет «нерадзурри» стали чемпионами Италии. Команду к триумфу привел Антонио Конте, который впоследствии согласовал с клубом вопрос досрочного расторжения контракта. Сообщалось, что причиной ухода тренера являются разногласия с руководством. «Интер» испытывает финансовые проблемы, из-за чего не мог гарантировать Конте усиление состава летом. Наслоилось на это еще и намерение боссов «нерадзурри» сократить зарплатную ведомость и продать игроков на сумму примерно в 80 миллионов евро. Неудивительно, что мириться с подобным Конте не пожелал, а на его место в прессе уже сватают Симоне Индзаги, который, словно по заказу, успел разойтись с «Лацио».

КАЛЬЯРИ

Несколько дней назад состоялась встреча между президентом «Кальяри» Томмазо Джулини и главным тренером команды Леонардо Семпличи. По данным из прессы, общение сторон было продолжительным и вроде бы как плодотворным. Босс и коуч решили продолжить сотрудничество и, вероятно, даже продлить контракт, рассчитанный до лета 2022 года. Однако в ближайшее время у Джулини и Семпличи запланирован еще один раунд переговоров, по итогам которого должны будут подписаны бумаги, что и позволит говорить о тренерской ситуации в «Кальяри» более определенно.

ЛАЦИО

Изначально президент «Лацио» Клаудио Лотито согласовал продление контракта с Симоне Индзаги, но тот за ночь успел передумать, и покинул клуб, да еще и успев как следует поссориться с прежним боссом. Сейчас Лотито пребывает в активном поиске нового наставника для своей команды. В число наиболее вероятных претендентов входят Синиша Михайлович и Вальтер Маццари, но не стоит исключать и назначение кого-то совершенно иного, ведь речь идет о человеке с таким непредсказуемым характером, как Лотито…

МИЛАН

Если еще год назад в итальянской прессе активно обсуждали возможность прихода на тренерский мостик «Милана» нынешнего коуча сборной Украины Андрея Шевченко, то сейчас эта тема напрочь затихла. 55-летний Стефано Пиоли выполнил ключевую задачу на сезон – вернул команду в Лигу чемпионов, а потому глупо со стороны боссов «россонери» сейчас затевать какие-либо перестановки на скамейке, тем более, что контракт с действующим коучем рассчитан до лета следующего года.

НАПОЛИ

Дженнаро Гаттузо не сумел выполнить ключевую задачу на сезон – вернуть «Наполи» в Лигу чемпионов, а потому летом неаполитанцы предпочли сменить «рулевого». Чересчур долго искать нового наставника в клубе не стали, остановив выбор на опытном Лучано Спаллетти. Контракт с 62-летним экс-коучем «Ромы», «Зенита» и «Интера» подписан на два года. Примечательно, что ровно столь же Лучано оставался без работы после своего ухода из миланского клуба летом 2019-го.

РОМА

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Руководство «Ромы» долго проявляло максимальное доверие португальцу Паулу Фонсеке, но когда стало ясно, что «волки» снова остаются без Лиги чемпионов, предпочло действовать решительно. В итоге договор с Фонсекой продлен не был, а уже в начале мая римляне удивили всю Италию и много кого в Европе, согласовав условия сотрудничества с Жозе Моуриньо, который в Серии А ранее прекрасно себя зарекомендовал с «Интером». Впрочем, ныне в карьере «Особенного» куда больше трудностей, чем ранее, а потому далеко не факт, что его приход в «Рому» будет настолько же успешным, как работа с «нерадзурри» десять лет назад.

САЛЕРНИТАНА

«Морские коньки» впервые за 23 года вновь попробуют свои силы в Серии А. Главным архитектором возвращения «Салернитаны» в элитарную лигу итальянского футбола стал 66-летний наставник Фабрицио Кастори, который продолжит свою работу с командой и в дальнейшем. В аспекте «Салернитаны» ныне более интересен другой вопрос – одним из совладельцев клуба является босс «Лацио» Клаудио Лотито, которому придется в ближайшие 30 дней решить, с каким активом расстаться, ведь правила УЕФА запрещают одному человеку быть собственником двух клубов, участвующих в одном соревновании.

САМПДОРИЯ

69-летний Клаудио Раньери, становившийся сенсационным чемпионом Англии вместе с «Лестером» в 2016 году, уже объявил о своем прощании с «Сампдорией», по причине чего руководству клуба придется подыскать для команды нового коуча. Согласно последней информации из итальянской прессы, президент «блучеркьяти» Массимо Ферреро ныне пытается определить правильную кандидатуру для роли тренера команды, и его фаворитом является Марко Джампаоло, интерес к которому, впрочем, проявляют и другие клубы.

САССУОЛО

После завершения чемпионата стан «черно-зеленых» покинул 41-летний Роберто Де Дзерби, который отработал с командой три года, а сейчас решил обрести новый вызов в карьере, согласившись возглавить вице-чемпиона Украины «Шахтер». Кто заменит отбывшего в Украину наставника в «Сассуоло» пока неизвестно, но в клубе присматриваются к двум достаточно авторитетным специалистам – Паулу Фонсеке и Андреа Пирло.

СПЕЦИЯ

Винченцо Итальяно, который по итогам сезона-2019/20 вывел «Специю» в Серию А, сумел сохранить для команды прописку в элитарном дивизионе и на следующий год. Однако будущее наставника в команде пока находится под вопросом, так как интерес к нему проявляет целый ряд других клубов – в частности, «Верона», «Лацио» и «Сассуоло». Ожидается, что в ближайшие дни Итальяно проведет встречу с американскими собственниками «Специи», на которой и прояснятся все вопросы относительно будущего тренера в клубе.

ТОРИНО

Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Юрич

«Быки» также предпочли сменить наставника на следующий сезон. Давиде Николу, который отработал в «Торино» чуть более четырех месяцев, сохранив для команды прописку в Серии А, сменит 45-летний хорват Иван Юрич, который покинул «Верону», и подписал с туринцами трехлетнее соглашение.

УДИНЕЗЕ

Последние два года с «Удинезе» в качестве главного тренера отработал 53-летний итальянский специалист Лука Готти. Его контракт с «зебрами» истекает 30 июня, и пока далеко не факт, что наставник сохранит свой пост в дальнейшем. «Удинезе», по слухам, проявляет интерес к коучу «Венеции» Паоло Дзанетти, с которым даже провел предварительные переговоры. Впрочем, и с Готти «зебры» поддерживают контакты, и в теории не прочь продлить сотрудничество, хотя тренер хотел бы более четких разъяснений относительно футболистов, на которых сможет рассчитывать в следующем сезоне.

ФИОРЕНТИНА

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Команда из Флоренции уже получила нового тренера на следующий сезон. О том, что Джузеппе Якини покинет пост наставника «фиалок» стало известно еще в середине мая, а потому здесь какой-либо сенсации не произошло. Наоборот, боссы «Фиорентины» хорошо сориентировались на рынке, и сумели договориться с 43-летним Дженнаро Гаттузо, который подписал трудовой договор на два сезона. Интересно, что ранее итальянская пресса сообщала о наличии существенных требований Гаттузо к «фиалкам», а потому его назначение дает надежду фанатам команды на серьезные пертурбации, которые, возможно, помогут «Фиорентине» вернуться в верхнюю часть турнирной таблицы.

ЭМПОЛИ

Летом минувшего года руководство «Эмполи» назначило главным тренером команды молодого Алессио Дионизи, который с ходу сумел вывести команду в Серию А, став триумфатором Серии Б. Контракт 41-летнего специалиста с «синими» рассчитан до лета 2022 года, и несколько дней назад Дионизи лично подтвердил в прессе, что продолжит работу с командой и в элитарном дивизионе.

ЮВЕНТУС

Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный гегемон итальянского футбола последнего десятилетия «Ювентус» минувший розыгрыш Серии А откровенно провалил. В клубе сделали ставку на авторитетного в прошлом футболиста, но малоопытного тренера Андреа Пирло, которая себя не оправдала. «Старая синьора» буквально в последний момент вскочила на спасительное четвертое место по итогам чемпионата, которое гарантировало туринцам путевку в Лигу чемпионов. А вот возвращаться на былые чемпионские позиции в следующем сезоне «Ювентус» будет уже под руководством нового-старого главного тренера Массимилиано Аллегри. В свое время этот специалист штамповал чемпионские титулы с «Юве» налево и направо, но вот в Лиге чемпионов взять трофей не сумел, из-за чего боссы и предпочли пойти другим путем, но, как видим, в какой-то момент решили вернуться на пару остановок назад, и подобрать обратно засидевшегося без дела Аллегри.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Алексей Сливченко, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности