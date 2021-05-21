Раньери покинет Сампдорию в конце сезона

Наставник «Сампдории» Клаудио Раньери покинет пост главного тренера команды в конце сезона. Об этом заявил сам 69-летний специалист на предматчевой пресс-конференции накануне игры 38-го тура Серии А против «Пармы» (22 мая).

Руководство «Сампдории» уже приступило к поискам нового главного тренера. Рассматриваются кандидатуры Винченцо Итальяно (Специя), Роберто Д’Аверсы (Парма) и Паоло Дзанетти (Венеция).

Раньери возглавляет «Сампдорию» с октября 2019 года. Нынешний сезон команда, вне зависимости от результата заключительного матча с «Пармой», завершит девятой в турнирной таблице.