Раньери покинет Сампдорию в конце сезона

Клуб уже ищет нового наставника

  • 21.05.2021 19:29
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Раньери покинет Сампдорию в конце сезона
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Наставник «Сампдории» Клаудио Раньери покинет пост главного тренера команды в конце сезона. Об этом заявил сам 69-летний специалист на предматчевой пресс-конференции накануне игры 38-го тура Серии А против «Пармы» (22 мая).

Руководство «Сампдории» уже приступило к поискам нового главного тренера. Рассматриваются кандидатуры Винченцо Итальяно (Специя), Роберто Д’Аверсы (Парма) и Паоло Дзанетти (Венеция).

Раньери возглавляет «Сампдорию» с октября 2019 года. Нынешний сезон команда, вне зависимости от результата заключительного матча с «Пармой», завершит девятой в турнирной таблице.

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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

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