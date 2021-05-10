Нужно продавать. Два клуба Серии A принадлежат одному человеку

По итогам сезона Серии B в элитный дивизион чемпионата Италии впервые за 23 года поднялся клуб «Салернитана», что поставило в неудобное положение Клаудио Лотито.
Лотито является владельцем и «Салернитаны», и «Лацио», поэтому будет вынужден быстро продать один из активов, так как правила УЕФА запрещают одному человеку владеть двумя клубами, выступающими в одном турнире.
На продажу «Салернитаны» у Лотито есть 30 дней.
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Источник — Football-Italia
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