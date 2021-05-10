Нужно продавать. Два клуба Серии A принадлежат одному человеку

«Лацио» и «Салернитана» принадлежат Клаудио Лотито

  • 10.05.2021 23:11
  • 2398 просмотров
  • 9 комментариев
Нужно продавать. Два клуба Серии A принадлежат одному человеку
© Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам сезона Серии B в элитный дивизион чемпионата Италии впервые за 23 года поднялся клуб «Салернитана», что поставило в неудобное положение Клаудио Лотито.

Лотито является владельцем и «Салернитаны», и «Лацио», поэтому будет вынужден быстро продать один из активов, так как правила УЕФА запрещают одному человеку владеть двумя клубами, выступающими в одном турнире.

На продажу «Салернитаны» у Лотито есть 30 дней.

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Источник — Football-Italia

(7 голосов)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 10.05.2021 23:59
    -1
    Віталій Ткачук, 10.05.2021 23:44
    Малося на увазі в одному національному турнірі. Така фігня лише в нас є. І то, коли почали грати як люди ( в два кола ), здулася і шахта і фарм.
    Мається на увазі не тільки національний чемп, а будь-який турнір під егідою УЄФА. Саме тому РБ Лейпциг змінював емблему на час своїх ігор в одній групі з РБ Зальцбург, а президенти у них різні (хоч обидва клуби у власності Ред Булл)
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 10.05.2021 23:44
    -1
    Dnepr-Poltava, 10.05.2021 23:26
    Кстати, а почему тогда РБ Лейпциг и Зальцбург играют в одном турнире???
    А ЛЕ однажды ещё и в одной группе играли
    Малося на увазі в одному національному турнірі. Така фігня лише в нас є. І то, коли почали грати як люди ( в два кола ), здулася і шахта і фарм.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 10.05.2021 23:43
    -1
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Тарік Махмуд Чаудрі так скоро колекцію з клубів збере) Там ще якийсь з РБ (вже плутаюсь, скільки їх крім німецького та австрійського) та Сочі так і просяться
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.05.2021 23:41
    0
    Зачем продавать? Можно обменяться с Ахметовым на Мариуполь!!!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 10.05.2021 23:29
    +1
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 10.05.2021 23:26
    +1
    Кстати, а почему тогда РБ Лейпциг и Зальцбург играют в одном турнире???
    А ЛЕ однажды ещё и в одной группе играли
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 23:24
    +4
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Это 5
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
      Analitik_s_divana, 10.05.2021 23:17
    +1
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    +4
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 10.05.2021 23:24
    +4
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Это 5
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    +4
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 10.05.2021 23:29
    +1
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 10.05.2021 23:26
    +1
    Кстати, а почему тогда РБ Лейпциг и Зальцбург играют в одном турнире???
    А ЛЕ однажды ещё и в одной группе играли
    Ссылка
    Analitik_s_divana
    online
      Analitik_s_divana, 10.05.2021 23:17
    +1
    Ёкарный Бабай, 10.05.2021 23:15
    Продаст Тарику Махмуду Чаудри. То же мне проблема
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 10.05.2021 23:41
    0
    Зачем продавать? Можно обменяться с Ахметовым на Мариуполь!!!
    Ссылка
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