Гасперини не станет покидать Аталанту

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заинтересовал ряд клубов.
Как сообщает источник, несмотря на интерес топ-клубов, сам специалист намерен остаться в Бергамо. Контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет назначить Гасперини. Также тренера хочет назначить «Ювентус».
«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов.
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Источник — Twitter
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