Гасперини не станет покидать Аталанту

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заинтересовал ряд клубов.

Как сообщает источник, несмотря на интерес топ-клубов, сам специалист намерен остаться в Бергамо. Контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет назначить Гасперини. Также тренера хочет назначить «Ювентус».

«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов.