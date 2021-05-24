Гасперини не станет покидать Аталанту

Итальянским наставником интересуются многие топ-клубы

  • 24.05.2021 08:48
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Гасперини не станет покидать Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заинтересовал ряд клубов.

Как сообщает источник, несмотря на интерес топ-клубов, сам специалист намерен остаться в Бергамо. Контракт Гасперини с «Аталантой» рассчитан до 2024 года. 

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» хочет назначить Гасперини. Также тренера хочет назначить «Ювентус».

«Аталанта» по итогам сезона заняла третье место в серии А и квалифицировалась в Лигу чемпионов.

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Источник — Twitter

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