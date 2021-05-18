Килман получил украинское гражданство, Шахтер хочет купить лидера Сассуоло

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 17 мая.

1. Возьмут ли в сборную? Макс Килман получил украинское гражданство. 23-летний защитник пока не может играть за сборную из-за правил ФИФА.

2. Шахтер интересуется лидером Сассуоло. Он стоит 35 миллионов. Роберто Де Дзерби хочет забрать хавбека «Сассуоло» в Украину.

3. Шахтеру и Динамо интересен французский правый защитник Спортинга. Нынешний сезон Валентин Розье проводит на правах аренды из лиссабонского «Спортинга» в «Бешикташе».

4. 81 миллион на двоих. Сколько Шахтер и Динамо заработали в еврокубках. Украинские гранды получат солидные призовые от УЕФА за Лигу чемпионов и Лигу Европы.

5. Источник: Ребров может возглавить греческую команду-гранд. За АЕК выступают 3 украинца: Евгений Шахов, Дмитрий Чигринский и Олег Данченко.

6. Символическая сборная УПЛ по итогам сезона 2020/2021. Sport.ua представляет лучших игроков минувшего чемпионата Украины.

7. У Паулу Фонсеки есть три варианта продолжения тренерской карьеры. У окружения Фонсеки были контакты с «Тоттенхэмом», «Зенитом» и «Бенфикой».

8. Луческу будет помогать сборной Украины на Евро в Бухаресте. Хочет, чтобы болельщики поддерживали сборную Украины.

9. Коваленко пройдет медобследование в Бергамо. Полузащитник «Аталанты» приедет в сборную Украины без игровой практики.

10. Oлдскул. 10 самых суровых мужиков в истории АПЛ. Таких, как эти парни, больше не делают.