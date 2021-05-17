Коваленко пройдет медобследование в Бергамо

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Виктор Коваленко в понедельник, 17 мая, пройдет медицинское обследование в Бергамо. Об этом сообщает издание tuttoatalanta.com. 25-летнего полузащитника беспокоит мышечная травма, которую он получил на тренировке накануне встречи с «Дженоа».
По мнению источника, даже, если обследование покажет, что у полузащитника нет проблем со здоровьем, ждать его появления в оставшихся двух матчах сезона вряд ли стоит. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пока не видит Коваленко в составе.
Напомним, что в заключительном поединке Серии А «Аталанта» сыграет с «Миланом», а в финале Кубка Италии «богиня» будет соперничать с «Ювентусом».
В нынешнем сезоне на счету Коваленко всего один матч в Серии А. 21 марта Виктор вышел на четыре минуты в поединке с «Вероной», заменив партнера по сборной Украины Руслана Малиновского.
Ранее Андрей Шевченко говорил, что ждет информацию из «Аталанты», чтобы понять, в каком состоянии приедет в сборную Украины Виктор Коваленко.
Сборной Украины из-за повреждений на Евро-2020 не помогут хавбеки «Динамо» Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Под вопросом также участие в турнире Евгения Коноплянки.
Источник — Tutto Atalanta
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Кто-то может внятно объяснить ?
Как тут поспоришь?
Кто-то может внятно объяснить ?
Кто-то может внятно объяснить ?
Кто-то может внятно объяснить ?
Как тут поспоришь?
Кто-то может внятно объяснить ?
Просто Витя талант.
Он талантливо вышел на 4 минуты.
Талантливо будет в сборной.
Вы просто не понимаете
Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
Кто-то может внятно объяснить ?
Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
Внебрачный сын сборной. .
4 минуты сыгранные за сезон явно заявочка на основу под ЕВРО.
Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
Внебрачный сын сборной. .
4 минуты сыгранные за сезон явно заявочка на основу под ЕВРО.
Кто-то может внятно объяснить ?
Кто-то может внятно объяснить ?
Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
Кто-то может внятно объяснить ?
Кто-то может внятно объяснить ?
Кто-то может внятно объяснить ?
Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
Как тут поспоришь?
Просто Витя талант.
Он талантливо вышел на 4 минуты.
Талантливо будет в сборной.
Вы просто не понимаете
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