Коваленко пройдет медобследование в Бергамо

Полузащитник «Аталанты» приедет в сборную Украины без игровой практики

  • 17.05.2021 15:40
  • 2003 просмотра
  • 21 комментарий
Коваленко пройдет медобследование в Бергамо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Виктор Коваленко в понедельник, 17 мая, пройдет медицинское обследование в Бергамо. Об этом сообщает издание tuttoatalanta.com. 25-летнего полузащитника беспокоит мышечная травма, которую он получил на тренировке накануне встречи с «Дженоа».

По мнению источника, даже, если обследование покажет, что у полузащитника нет проблем со здоровьем, ждать его появления в оставшихся двух матчах сезона вряд ли стоит. Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пока не видит Коваленко в составе.

Напомним, что в заключительном поединке Серии А «Аталанта» сыграет с «Миланом», а в финале Кубка Италии «богиня» будет соперничать с «Ювентусом».

В нынешнем сезоне на счету Коваленко всего один матч в Серии А. 21 марта Виктор вышел на четыре минуты в поединке с «Вероной», заменив партнера по сборной Украины Руслана Малиновского.

Ранее Андрей Шевченко говорил, что ждет информацию из «Аталанты», чтобы понять, в каком состоянии приедет в сборную Украины Виктор Коваленко.

Сборной Украины из-за повреждений на Евро-2020 не помогут хавбеки «Динамо» Владимир Шепелев и Александр Андриевский. Под вопросом также участие в турнире Евгения Коноплянки.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tutto Atalanta

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.05.2021 16:49
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 16:47
    Динамовский раздражитель .. для этого вызывают, что бы ботве было о чем писать
    Витя на поле раздражает даже тех, кто к Динамо - никаким боком...
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 16:47
    0
    Динамовский раздражитель .. для этого вызывают, что бы ботве было о чем писать
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.05.2021 16:46
    0
    dadlismit, 17.05.2021 16:37
    Для микроклимата ...
    Я ещё понял-бы приглашение Ромы Безуса, он тоже не быстр, но соображает на поле на порядок быстрее Виктора. Коваленко - тормоз всех быстрых атак Шахтёра в прошлом и сборной.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 16:46
    0
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 16:45
    У Коваленко 5 голов 6 ассистов за 1610 минут этого сезона, тренируется с топ-командой Италии. Что делают в сборной Пятов при наличии таких вратарей как Ризнык и Волынец и Судаков, у которого 4 минуты в ЛЧ
    Не, то у Буяльского А у Коваленко 4 гола за 290 минут.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 16:45
    +2
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    У Коваленко 5 голов 6 ассистов за 1610 минут этого сезона, тренируется с топ-командой Италии. Что делают в сборной Пятов при наличии таких вратарей как Ризнык и Волынец и Судаков, у которого 4 минуты в ЛЧ
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.05.2021 16:44
    0
    Trasher311987, 17.05.2021 16:38
    Шевченко, он внятно объяснил Виктор это Талант.
    Как тут поспоришь?
    с доплатой - наверняка ;)
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.05.2021 16:44
    +1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Витя удачно входит в "схему" тренера сборной
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 16:38
    +1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Нет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 16:38
    -1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Шевченко, он внятно объяснил Виктор это Талант.
    Как тут поспоришь?
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 17.05.2021 16:37
    +1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Для микроклимата ...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 16:36
    0
    Bohdan, 17.05.2021 16:25
    А як за 4 хвилини доказав? Напевно забив 2 гола.
    Человек за 4 минуты показал тренеру свой талант, голы, передачи, это не главное.
    Просто Витя талант.
    Он талантливо вышел на 4 минуты.
    Талантливо будет в сборной.
    Вы просто не понимаете
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 17.05.2021 16:35
    +1
    Trasher311987, 17.05.2021 16:15
    Эти 4 минуты в Серии больше чем игры в Упл.
    Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
    Планокур
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 17.05.2021 16:34
    +1
    Метал!!!, 17.05.2021 16:14
    Витя ждём тебя в сборной
    Жаль что ты такой неадекват. Зачем Коваленко нужен сборной?
    Ссылка
    funsuncat
    online
      funsuncat, 17.05.2021 16:34
    +3
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 16:27
    -1
    Сергей Литвиненко, 17.05.2021 16:23
    Это просто лютая дичь брать это вместо Буи, еще и не играющее вообще никак.
    Ще не взяли, тому не факт
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 17.05.2021 16:25
    +2
    Trasher311987, 17.05.2021 16:15
    Эти 4 минуты в Серии больше чем игры в Упл.
    Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
    А як за 4 хвилини доказав? Напевно забив 2 гола.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 16:24
    +5
    На данный момент не вижу смысла в сборной в Коваленко,так как он не играл в Аталанте, и место него можно взять кого-то другого. Будет попадать в основу, тогда базару нету...
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 17.05.2021 16:23
    +6
    Это просто лютая дичь брать это вместо Буи, еще и не играющее вообще никак.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 17.05.2021 16:23
    +4
    Метал!!!, 17.05.2021 16:14
    Витя ждём тебя в сборной
    Только желательно не в сборной по футболу...
    Внебрачный сын сборной. .
    4 минуты сыгранные за сезон явно заявочка на основу под ЕВРО.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 16:15
    -3
    Эти 4 минуты в Серии больше чем игры в Упл.
    Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
    Ссылка
    Сергей Литвиненко
    online
      Сергей Литвиненко, 17.05.2021 16:23
    +6
    Это просто лютая дичь брать это вместо Буи, еще и не играющее вообще никак.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 16:24
    +5
    На данный момент не вижу смысла в сборной в Коваленко,так как он не играл в Аталанте, и место него можно взять кого-то другого. Будет попадать в основу, тогда базару нету...
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 17.05.2021 16:23
    +4
    Метал!!!, 17.05.2021 16:14
    Витя ждём тебя в сборной
    Только желательно не в сборной по футболу...
    Внебрачный сын сборной. .
    4 минуты сыгранные за сезон явно заявочка на основу под ЕВРО.
    Ссылка
    funsuncat
    online
      funsuncat, 17.05.2021 16:34
    +3
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 16:45
    +2
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    У Коваленко 5 голов 6 ассистов за 1610 минут этого сезона, тренируется с топ-командой Италии. Что делают в сборной Пятов при наличии таких вратарей как Ризнык и Волынец и Судаков, у которого 4 минуты в ЛЧ
    Ссылка
    Bohdan
    online
      Bohdan, 17.05.2021 16:25
    +2
    Trasher311987, 17.05.2021 16:15
    Эти 4 минуты в Серии больше чем игры в Упл.
    Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
    А як за 4 хвилини доказав? Напевно забив 2 гола.
    Ссылка
    Burevesynik
    online
      Burevesynik, 17.05.2021 16:44
    +1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Витя удачно входит в "схему" тренера сборной
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 16:38
    +1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Нет
    Ссылка
    dadlismit
    online
      dadlismit, 17.05.2021 16:37
    +1
    funsuncat, 17.05.2021 16:34
    Зачем он в сборной ?
    Кто-то может внятно объяснить ?
    Для микроклимата ...
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 17.05.2021 16:35
    +1
    Trasher311987, 17.05.2021 16:15
    Эти 4 минуты в Серии больше чем игры в Упл.
    Именно в матче тс Вероной он доказал что его место в сборной заслужено.
    Планокур
    Ссылка
    sergio_terry
    online
      sergio_terry, 17.05.2021 16:34
    +1
    Метал!!!, 17.05.2021 16:14
    Витя ждём тебя в сборной
    Жаль что ты такой неадекват. Зачем Коваленко нужен сборной?
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.05.2021 16:49
    0
    ENJOY_, 17.05.2021 16:47
    Динамовский раздражитель .. для этого вызывают, что бы ботве было о чем писать
    Витя на поле раздражает даже тех, кто к Динамо - никаким боком...
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 17.05.2021 16:47
    0
    Динамовский раздражитель .. для этого вызывают, что бы ботве было о чем писать
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.05.2021 16:46
    0
    dadlismit, 17.05.2021 16:37
    Для микроклимата ...
    Я ещё понял-бы приглашение Ромы Безуса, он тоже не быстр, но соображает на поле на порядок быстрее Виктора. Коваленко - тормоз всех быстрых атак Шахтёра в прошлом и сборной.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 16:46
    0
    Ёкарный Бабай, 17.05.2021 16:45
    У Коваленко 5 голов 6 ассистов за 1610 минут этого сезона, тренируется с топ-командой Италии. Что делают в сборной Пятов при наличии таких вратарей как Ризнык и Волынец и Судаков, у которого 4 минуты в ЛЧ
    Не, то у Буяльского А у Коваленко 4 гола за 290 минут.
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 17.05.2021 16:44
    0
    Trasher311987, 17.05.2021 16:38
    Шевченко, он внятно объяснил Виктор это Талант.
    Как тут поспоришь?
    с доплатой - наверняка ;)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.05.2021 16:36
    0
    Bohdan, 17.05.2021 16:25
    А як за 4 хвилини доказав? Напевно забив 2 гола.
    Человек за 4 минуты показал тренеру свой талант, голы, передачи, это не главное.
    Просто Витя талант.
    Он талантливо вышел на 4 минуты.
    Талантливо будет в сборной.
    Вы просто не понимаете
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности