ШЕВЧЕНКО: «Не думаю, что Андриевский и Шепелев поедут на Евро»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации с травмированными игроками национальной команды.
– У Миколенко все хорошо, был ушиб. Сделали снимки, обследовали – у него все в порядке. Есть небольшие, даже незначительные проблемы у Шапаренко, у Беседина. Это микротравмы. Через 2-3 дня все будут тренироваться в полную силу и будут на одном уровне.
– Андриевский и Шепелев успеют восстановиться и поехать на Евро?
– Нет, с ними немного сложнее ситуация. Я не думаю, что они смогут восстановиться. Ждем информацию по Коноплянке, он остался в Киеве, готовится с тренером «Шахтера» по физической подготовке и врачами. Мониторим его состояние. Скорее всего, он приедет уже на второй сбор. Посмотрим, в каком состоянии он будет. Есть небольшая проблема у Коваленко. Ждем информацию от «Аталанты», чтобы понять его состояние, – сказал Шевченко.
Источник — Великий футбол
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