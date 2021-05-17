ШЕВЧЕНКО: «Не думаю, что Андриевский и Шепелев поедут на Евро»

Футболисты «Динамо» не успеют восстановиться от травм

  • 17.05.2021 11:27
  • 1972 просмотра
  • 1 комментарий
ШЕВЧЕНКО: «Не думаю, что Андриевский и Шепелев поедут на Евро»
© УАФ. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ситуации с травмированными игроками национальной команды.
 
– У Миколенко все хорошо, был ушиб. Сделали снимки, обследовали – у него все в порядке. Есть небольшие, даже незначительные проблемы у Шапаренко, у Беседина. Это микротравмы. Через 2-3 дня все будут тренироваться в полную силу и будут на одном уровне.
 
– Андриевский и Шепелев успеют восстановиться и поехать на Евро?
– Нет, с ними немного сложнее ситуация. Я не думаю, что они смогут восстановиться. Ждем информацию по Коноплянке, он остался в Киеве, готовится с тренером «Шахтера» по физической подготовке и врачами. Мониторим его состояние. Скорее всего, он приедет уже на второй сбор. Посмотрим, в каком состоянии он будет. Есть небольшая проблема у Коваленко. Ждем информацию от «Аталанты», чтобы понять его состояние, – сказал Шевченко.

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 12:05
    0
    В принципі Шепелева, Андрієвського, Коно та особливо Коваленка на Євро і здоровими не треба брати. Ну може крім Коноплянки бо дефіцит на його позиції і він все ж може зарішати на чистій майстерності та і статус у нього в збріній набагато вищий за цих трьох. Але якщо виклик Коноплянки можна назвати логічний певної мірою то зрозуміти присутність Коваленка у списку незрозуміла як ніколи. Без особистого хейту до його персони, але чому його викликають навіть коли у нього повний 0 ігрової практики, та одна справа якщо він був як Коно чи Ярмола, колишній лідер або показував щось за збірну то було б зрозуміло на що розраховує тренерський штаб, але ж це не про нього...І якщо раніше можна було спихнути протекцію Шахтаря, а зараз то чому? Виходить, що у Шеві свої нікому незрозумілі причини
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 12:05
    0
    В принципі Шепелева, Андрієвського, Коно та особливо Коваленка на Євро і здоровими не треба брати. Ну може крім Коноплянки бо дефіцит на його позиції і він все ж може зарішати на чистій майстерності та і статус у нього в збріній набагато вищий за цих трьох. Але якщо виклик Коноплянки можна назвати логічний певної мірою то зрозуміти присутність Коваленка у списку незрозуміла як ніколи. Без особистого хейту до його персони, але чому його викликають навіть коли у нього повний 0 ігрової практики, та одна справа якщо він був як Коно чи Ярмола, колишній лідер або показував щось за збірну то було б зрозуміло на що розраховує тренерський штаб, але ж це не про нього...І якщо раніше можна було спихнути протекцію Шахтаря, а зараз то чому? Виходить, що у Шеві свої нікому незрозумілі причини
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