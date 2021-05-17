ФОТО. Сборная Украины провела тактическую тренировку

Вечером 16 мая сборная Украины по футболу, которая готовится к финальной части Евро-2020, провела вторую за день тренировку на поле стадиона «Солнечный».
На этот раз основное внимание тренерского штаба было сфокусировано на донесении и отработке с подопечными тактических моментов игры.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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