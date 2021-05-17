Возьмут ли в сборную? Макс Килман получил украинское гражданство

23-летний защитник пока не может играть за сборную из-за правил ФИФА

  • 17.05.2021 20:53
  • 1984 просмотра
  • 2 комментария
Возьмут ли в сборную? Макс Килман получил украинское гражданство
© YouTube. Макс Килман

Защитник английского клуба «Вулверхэмптон» Макс Килман получил украинский паспорт.

В интервью журналистке Владе Зинченко футболист рассказал:

«Я был очень рад получить украинский паспорт. Когда я его получил, то моя мама была очень счастлива. Она даже захотела сделать фотографию со мной и паспортом в руках. Вся моя семья была рада, что у меня есть украинский паспорт».

23-летний Килман пока не может играть за сборную Украины из-за правил ФИФА, так как ранее выступал за сборную Англии по футзалу.

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Источник — YouTube

(9 голосов)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 17.05.2021 21:06
    +1
    візьмуть, коли буде офіційна інфа від ФІФА
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 21:04
    0
    Не возьмут, уже ж сказали
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 17.05.2021 21:06
    +1
    візьмуть, коли буде офіційна інфа від ФІФА
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 21:04
    0
    Не возьмут, уже ж сказали
    Ссылка
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