Забудьте о Килмане. Он не способен сделать сборную Украины сильнее

Алексей Сливченко считает, что невозможность натурализовать бека «Вулверхэмптона» - невелика потеря

  • 07.04.2021 13:55
  • 1426 просмотров
  • 12 комментариев
Забудьте о Килмане. Он не способен сделать сборную Украины сильнее
© Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Килман

Новость о вердикте ФИФА касательно невозможности УАФ заиграть за национальную сборную Украины английского центрбека «Вулверхэмптона» Макса Килмана, которая накануне появилась в отечественном информационном пространстве, стала одной из ключевых с точки зрения кадровых вопросов нашей главной команды перед оглашением заявки на финальный турнир Евро-2020. Очевидно, что Андрей Шевченко рассчитывал на потенциальную помощь Килмана на чемпионате континента, однако теперь наставнику «сине-желтых» придется возвращаться к тому выбору, который у него был ранее.

На самом деле, произошедшее ни в коей мере не должно портить настроение болельщикам сборной Украины. Да, для тренерского штаба нашей команды как минимум номинально кадровый выбор при успешной натурализации Килмана мог бы расшириться, но с другой стороны существует немало факторов, говорящих не в пользу защитника «Вулверхэмптона».

Кто такой Макс Килман, и нужен ли он сборной Украины

Сейчас, когда в вопросе потенциальных выступлений Килмана за сборную Украины практически поставлена точка, давайте выясним, почему в решении ФИФА о запрете беку «Вулверхэмптона» сменить футбольное гражданство для «сине-желтых» нет ничего страшного.

Не мог определиться

На самом деле, с самого момента появления информации о возможной натурализации Макса Килмана для сборной Украины существовала серьезная неопределенность и недосказанность. Сам футболист предпочитал высказывать свою позицию достаточно абстрактно, а в ноябре минувшего года авторитетное британское издание ВВС распространило информацию о том, что Килман раздумывает над перспективой выступлений или за сборную Украины, или за сборную России. Такая возможность у бека «Вулверхэмптона» теоретически существовала из-за того, что его отец – этнический россиянин, а мать – украинка.

Сам Килман односложно никогда не говорил, что при выборе между Россией и Украиной отдает твердое предпочтение «сине-желтым». Кажется, он банально торговался в вопросе условий, которые могут ему предложить РФС и УАФ. Когда-то нечто подобное проделывал Роман Нойштедтер, которого россияне смогли увести буквально из-под носа украинцев, но так и не получили игрока топ-калибра в своей сборной, на которого, очевидно, рассчитывали.

Недефицитная позиция

Макс Килман – это левоногий центральный защитник, способный также сыграть на левом фланге, но в этой роли его в клубе задействуют крайне редко. На трансферном рынке игроки такого амплуа в настоящий момент достаточно ценны в силу различных тактических нюансов. Скажем, Гвардиола всегда настаивает, чтобы в его команде были центрбеки с разными рабочими ногами, что позволяло бы лучше и проще вести игру всей команды, особенно при выходах из обороны в атаку.

Другой вопрос, что в нынешней сборной Украины левоногий центрбек – это вовсе недефицитная позиция. Здесь у Андрея Шевченко есть шикарный выбор между Николаем Матвиенко и Виталием Миколенко. Оба куда более универсальны, нежели Килман, и способны одинаково успешно сыграть как на фланге, выполняя все функции фулбека, так и в центральной зоне, активно взаимодействуя с вратарем, правоногим центрбеком и опорными полузащитниками. Важно и то, что Килман фактически находится в той же возрастной группе, что и Матвиенко с Миколенко – это 21-24 года. При этом, опыта, выражаемого в сыгранных матчах, в том числе и на международной арене, у игроков «Шахтера» и «Динамо» значительно больше, чем у бека «Вулверхэмптона» при всех его 19 проведенных матчах в английской Премьер-лиге.

Идем дальше, и смотрим на ключевые статистические показатели Килмана, Миколенко и Матвиенко.

Здесь отчетливо видно, что Макс практически ни в чем не лучше, а в большинстве компонентов даже уступает своим визави из сборной Украины. Даже в верховых единоборствах куда более рослый Килман (192 см) имеет худшую статистику, нежели Миколенко (179 см) и Матвиенко (182 см) – 48% выигранных дуэлей против 52% и 50%, соответственно. Чисто в командных взаимодействиях нынешний Килман также вряд ли способен сразу заставить украинскую сборную резко прибавить в игре. В «Вулверхэмптоне», когда Макс появляется на поле, его роль крайне ограничена, и в команде Шевченко потенциально мы вряд ли бы увидели иную картину. Стало быть, натурализация Килмана – это добавление еще одного игрока на позицию, где нет ярко выраженных проблем. Если бы формальные процедуры можно было провести максимально быстро, то вариант еще можно было бы рассматривать, а с учетом всплывших 25 матчей Килмана за футзальную сборную Англии, лучше просто забыть, и двигаться дальше.

Украина больше нужна Килману, чем Килман Украине

В действительности вопрос натурализации больше нужен самому Максу Килману, чем сборной Украины. Судите сами: лишь недавно этот футболист сумел заявить о себе. Еще год назад трансферная стоимость Килмана по оценкам портала Transfermarkt составляла 800 тысяч евро, а ныне она равна уже 4,5 миллионам. Но это все равно значительно меньше показателей Миколенко (15 млн евро) и Матвиенко (11 млн евро). Почему? Ответ достаточно прост – двое последних являются основными игроками не только в своих клубах, регулярно выступающих в еврокубках, но и входят в когорту ключевых футболистов сборной Украины.

Международная карьера очень важна для имиджа и ценности футболиста. За игрока, представляющего сборную из топ-30 (Украина ныне занимает 24-е место) рейтинга ФИФА умелый агент всегда сможет сторговать больше денег как для продающего клуба, так и в плане самой зарплаты футболисту. Для Килмана в силу конкуренции дорога в национальную сборную Англии закрыта. Осознав это, логично, что сам Макс отправил месседж УАФ о готовности играть за сборную Украины – мол, помогите только в формальных процедурах.

Но с учетом дебрей этих самых процедур, а также наличия хорошей конкуренции в команде Шевченко на позиции Килмана, защитник «Вулверхэмптона» оказывается чересчур исключительной фигурой в плане борьбы за его привлечение в ряды «сине-желтых». Вряд ли УАФ стоит лишний раз «мусолить» глаза ФИФА в вопросе натурализации Килмана, если отказ по игроку на самом деле уже пришел в виде факса из главной футбольной институции планеты. Это явно не тот вопрос, где нужно проявлять принципиальность и упорство до конца…

Моральный аспект

В конце концов, не стоит забывать о моральном аспекте ситуации. О натурализации Килмана активно заговорили накануне участия сборной Украины в финальной части Евро-2020, которая, как все мы надеемся, все же состоится этим летом по намеченному УЕФА плану. По сути, Килман мог бы поехать на чемпионат континента в качестве человека, не приложившего ровным счетом никаких усилий по завоеванию этой путевки для «сине-желтых». И это было бы не совсем справедливо с точки зрения игроков, отдавших свои силы ради результатов и оставшихся вне заявки.

Понятное дело, что можно сколько угодно говорить о профессионализме футболистов и их долге выполнять решение тренерского штаба, но важно не забывать, что каждый футболист – это, прежде всего, такой же человек, как и мы с вами, со своими мыслями, логикой и пониманием справедливости. Как можно притянуть само понятие справедливости к потенциальной ситуации, когда Килман занял бы в заявке сборной на Евро-2020 место игрока, игравшего в квалификации – сложно ответить… А это еще один вероятный повод для ухудшения психологической ситуации в команде, с чем шутки плохи. Если кто забыл, или не согласен, пусть как следует вспомнит предыдущий для сборной Украины чемпионат Европы, ситуацию в команде, и результаты, которыми наши «блеснули» во Франции в 2016-м.

Поэтому горевать по поводу провальной натурализации Макса Килмана вряд ли имеет смысл. При всех раскладах прямо сейчас этот футболист вряд ли способен вытеснить кого-либо из основы сборной Украины, а если вести речь о перспективе… В конце концов, перспектива – это такая штука, которую предугадать крайне сложно, и разве сейчас стоит отбрасывает возможность, что через год-два в первую команду «сине-желтых» постучатся какие-то молодые таланты, вроде условного Ильи Забарного, о которых сейчас мало кто наслышан, но которые сумеют сделать качественный рывок вверх в своей карьере? Нет. Поэтому о перспективах можно рассуждать сколько угодно, но вот масло на хлеб помогают намазывать исключительно нынешние заслуги, а не теоретически-отдаленные…

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 07.04.2021 14:39
    0
    Alex86 1, 07.04.2021 14:36
    А смысл в нем какой уже?
    Ну мож у кого осадочек остался.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 14:36
    0
    Андрей Овчаренко, 07.04.2021 14:25
    А мне понравился материал. Очередной раз макнули любителей поорать "зрада" и "все пропало". Чисто по фактам.
    А смысл в нем какой уже?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 07.04.2021 14:25
    0
    dd dent, 07.04.2021 13:57
    К чему эти анал развёртки если он и так не может быть заявлен? Ну не то не, не такая там потеря прям. Ладно б ещё могли глянуть, а так ... что там изучать то?
    А мне понравился материал. Очередной раз макнули любителей поорать "зрада" и "все пропало". Чисто по фактам.
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 07.04.2021 14:24
    +2
    Интересная статистика, только не нужно забывать что она составлена на результатах: АПЛ и УПЛ.
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 07.04.2021 14:23
    0
    nabooo, 07.04.2021 14:03
    Вообще непонятная тема. У нас сразу несколько молодых талантливых цз, Кривцов еще попылит, а тут такая шумиха вокруг чела среднего уровня, который и определиться толком не может.
    Ну так молодым и талантливым конкурент из АПЛ не помешал бы. А то они в УПЛ часто себя звёздами мирового футбола мнят на фоне Руха да Колоса (при всём уважении к этим клубам)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 14:21
    0
    Евгений Семыкин, 07.04.2021 14:10
    Ухахха, это прям по нашему )
    Такой хороший хлопчик, вот бы натурализировать...
    Уефа - нет.
    Авторы на Спорт ЮА - да фу, оно и не надо нам.
    ))))))
    " ... Мне его рожа сразу не понравилась! ... "
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 14:20
    0
    Евгений Семыкин, 07.04.2021 14:10
    Ухахха, это прям по нашему )
    Такой хороший хлопчик, вот бы натурализировать...
    Уефа - нет.
    Авторы на Спорт ЮА - да фу, оно и не надо нам.
    ))))))
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 07.04.2021 14:10
    -3
    Ухахха, это прям по нашему )
    Такой хороший хлопчик, вот бы натурализировать...
    Уефа - нет.
    Авторы на Спорт ЮА - да фу, оно и не надо нам.
    ))))))
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 07.04.2021 14:03
    0
    Вообще непонятная тема. У нас сразу несколько молодых талантливых цз, Кривцов еще попылит, а тут такая шумиха вокруг чела среднего уровня, который и определиться толком не может.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 14:02
    0
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 13:59
    С первого дня слухов это писал. Если и натурализовать так форвардов. Мы постоянно везде обороняемся во всех турнирах, еще защитников натурализовать не хватало.
    И кто из напов на примете?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 13:59
    0
    С первого дня слухов это писал. Если и натурализовать так форвардов. Мы постоянно везде обороняемся во всех турнирах, еще защитников натурализовать не хватало.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 13:57
    +1
    К чему эти анал развёртки если он и так не может быть заявлен? Ну не то не, не такая там потеря прям. Ладно б ещё могли глянуть, а так ... что там изучать то?
    Ссылка
    Вадим Максимов
      Вадим Максимов, 07.04.2021 14:24
    +2
    Интересная статистика, только не нужно забывать что она составлена на результатах: АПЛ и УПЛ.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 13:57
    +1
    К чему эти анал развёртки если он и так не может быть заявлен? Ну не то не, не такая там потеря прям. Ладно б ещё могли глянуть, а так ... что там изучать то?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 07.04.2021 14:39
    0
    Alex86 1, 07.04.2021 14:36
    А смысл в нем какой уже?
    Ну мож у кого осадочек остался.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 14:36
    0
    Андрей Овчаренко, 07.04.2021 14:25
    А мне понравился материал. Очередной раз макнули любителей поорать "зрада" и "все пропало". Чисто по фактам.
    А смысл в нем какой уже?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
      Андрей Овчаренко, 07.04.2021 14:25
    0
    dd dent, 07.04.2021 13:57
    К чему эти анал развёртки если он и так не может быть заявлен? Ну не то не, не такая там потеря прям. Ладно б ещё могли глянуть, а так ... что там изучать то?
    А мне понравился материал. Очередной раз макнули любителей поорать "зрада" и "все пропало". Чисто по фактам.
    Ссылка
    Tasha19
      Tasha19, 07.04.2021 14:23
    0
    nabooo, 07.04.2021 14:03
    Вообще непонятная тема. У нас сразу несколько молодых талантливых цз, Кривцов еще попылит, а тут такая шумиха вокруг чела среднего уровня, который и определиться толком не может.
    Ну так молодым и талантливым конкурент из АПЛ не помешал бы. А то они в УПЛ часто себя звёздами мирового футбола мнят на фоне Руха да Колоса (при всём уважении к этим клубам)
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 14:21
    0
    Евгений Семыкин, 07.04.2021 14:10
    Ухахха, это прям по нашему )
    Такой хороший хлопчик, вот бы натурализировать...
    Уефа - нет.
    Авторы на Спорт ЮА - да фу, оно и не надо нам.
    ))))))
    " ... Мне его рожа сразу не понравилась! ... "
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 07.04.2021 14:20
    0
    Евгений Семыкин, 07.04.2021 14:10
    Ухахха, это прям по нашему )
    Такой хороший хлопчик, вот бы натурализировать...
    Уефа - нет.
    Авторы на Спорт ЮА - да фу, оно и не надо нам.
    ))))))
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 07.04.2021 14:03
    0
    Вообще непонятная тема. У нас сразу несколько молодых талантливых цз, Кривцов еще попылит, а тут такая шумиха вокруг чела среднего уровня, который и определиться толком не может.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 07.04.2021 14:02
    0
    Ёкарный Бабай, 07.04.2021 13:59
    С первого дня слухов это писал. Если и натурализовать так форвардов. Мы постоянно везде обороняемся во всех турнирах, еще защитников натурализовать не хватало.
    И кто из напов на примете?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 07.04.2021 13:59
    0
    С первого дня слухов это писал. Если и натурализовать так форвардов. Мы постоянно везде обороняемся во всех турнирах, еще защитников натурализовать не хватало.
    Ссылка
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