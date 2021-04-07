Забудьте о Килмане. Он не способен сделать сборную Украины сильнее

Новость о вердикте ФИФА касательно невозможности УАФ заиграть за национальную сборную Украины английского центрбека «Вулверхэмптона» Макса Килмана, которая накануне появилась в отечественном информационном пространстве, стала одной из ключевых с точки зрения кадровых вопросов нашей главной команды перед оглашением заявки на финальный турнир Евро-2020. Очевидно, что Андрей Шевченко рассчитывал на потенциальную помощь Килмана на чемпионате континента, однако теперь наставнику «сине-желтых» придется возвращаться к тому выбору, который у него был ранее.

На самом деле, произошедшее ни в коей мере не должно портить настроение болельщикам сборной Украины. Да, для тренерского штаба нашей команды как минимум номинально кадровый выбор при успешной натурализации Килмана мог бы расшириться, но с другой стороны существует немало факторов, говорящих не в пользу защитника «Вулверхэмптона».

Кто такой Макс Килман, и нужен ли он сборной Украины

Сейчас, когда в вопросе потенциальных выступлений Килмана за сборную Украины практически поставлена точка, давайте выясним, почему в решении ФИФА о запрете беку «Вулверхэмптона» сменить футбольное гражданство для «сине-желтых» нет ничего страшного.

Не мог определиться

На самом деле, с самого момента появления информации о возможной натурализации Макса Килмана для сборной Украины существовала серьезная неопределенность и недосказанность. Сам футболист предпочитал высказывать свою позицию достаточно абстрактно, а в ноябре минувшего года авторитетное британское издание ВВС распространило информацию о том, что Килман раздумывает над перспективой выступлений или за сборную Украины, или за сборную России. Такая возможность у бека «Вулверхэмптона» теоретически существовала из-за того, что его отец – этнический россиянин, а мать – украинка.

Сам Килман односложно никогда не говорил, что при выборе между Россией и Украиной отдает твердое предпочтение «сине-желтым». Кажется, он банально торговался в вопросе условий, которые могут ему предложить РФС и УАФ. Когда-то нечто подобное проделывал Роман Нойштедтер, которого россияне смогли увести буквально из-под носа украинцев, но так и не получили игрока топ-калибра в своей сборной, на которого, очевидно, рассчитывали.

Недефицитная позиция

Макс Килман – это левоногий центральный защитник, способный также сыграть на левом фланге, но в этой роли его в клубе задействуют крайне редко. На трансферном рынке игроки такого амплуа в настоящий момент достаточно ценны в силу различных тактических нюансов. Скажем, Гвардиола всегда настаивает, чтобы в его команде были центрбеки с разными рабочими ногами, что позволяло бы лучше и проще вести игру всей команды, особенно при выходах из обороны в атаку.

Другой вопрос, что в нынешней сборной Украины левоногий центрбек – это вовсе недефицитная позиция. Здесь у Андрея Шевченко есть шикарный выбор между Николаем Матвиенко и Виталием Миколенко. Оба куда более универсальны, нежели Килман, и способны одинаково успешно сыграть как на фланге, выполняя все функции фулбека, так и в центральной зоне, активно взаимодействуя с вратарем, правоногим центрбеком и опорными полузащитниками. Важно и то, что Килман фактически находится в той же возрастной группе, что и Матвиенко с Миколенко – это 21-24 года. При этом, опыта, выражаемого в сыгранных матчах, в том числе и на международной арене, у игроков «Шахтера» и «Динамо» значительно больше, чем у бека «Вулверхэмптона» при всех его 19 проведенных матчах в английской Премьер-лиге.

Идем дальше, и смотрим на ключевые статистические показатели Килмана, Миколенко и Матвиенко.

Здесь отчетливо видно, что Макс практически ни в чем не лучше, а в большинстве компонентов даже уступает своим визави из сборной Украины. Даже в верховых единоборствах куда более рослый Килман (192 см) имеет худшую статистику, нежели Миколенко (179 см) и Матвиенко (182 см) – 48% выигранных дуэлей против 52% и 50%, соответственно. Чисто в командных взаимодействиях нынешний Килман также вряд ли способен сразу заставить украинскую сборную резко прибавить в игре. В «Вулверхэмптоне», когда Макс появляется на поле, его роль крайне ограничена, и в команде Шевченко потенциально мы вряд ли бы увидели иную картину. Стало быть, натурализация Килмана – это добавление еще одного игрока на позицию, где нет ярко выраженных проблем. Если бы формальные процедуры можно было провести максимально быстро, то вариант еще можно было бы рассматривать, а с учетом всплывших 25 матчей Килмана за футзальную сборную Англии, лучше просто забыть, и двигаться дальше.

Украина больше нужна Килману, чем Килман Украине

В действительности вопрос натурализации больше нужен самому Максу Килману, чем сборной Украины. Судите сами: лишь недавно этот футболист сумел заявить о себе. Еще год назад трансферная стоимость Килмана по оценкам портала Transfermarkt составляла 800 тысяч евро, а ныне она равна уже 4,5 миллионам. Но это все равно значительно меньше показателей Миколенко (15 млн евро) и Матвиенко (11 млн евро). Почему? Ответ достаточно прост – двое последних являются основными игроками не только в своих клубах, регулярно выступающих в еврокубках, но и входят в когорту ключевых футболистов сборной Украины.

Международная карьера очень важна для имиджа и ценности футболиста. За игрока, представляющего сборную из топ-30 (Украина ныне занимает 24-е место) рейтинга ФИФА умелый агент всегда сможет сторговать больше денег как для продающего клуба, так и в плане самой зарплаты футболисту. Для Килмана в силу конкуренции дорога в национальную сборную Англии закрыта. Осознав это, логично, что сам Макс отправил месседж УАФ о готовности играть за сборную Украины – мол, помогите только в формальных процедурах.

Но с учетом дебрей этих самых процедур, а также наличия хорошей конкуренции в команде Шевченко на позиции Килмана, защитник «Вулверхэмптона» оказывается чересчур исключительной фигурой в плане борьбы за его привлечение в ряды «сине-желтых». Вряд ли УАФ стоит лишний раз «мусолить» глаза ФИФА в вопросе натурализации Килмана, если отказ по игроку на самом деле уже пришел в виде факса из главной футбольной институции планеты. Это явно не тот вопрос, где нужно проявлять принципиальность и упорство до конца…

Моральный аспект

В конце концов, не стоит забывать о моральном аспекте ситуации. О натурализации Килмана активно заговорили накануне участия сборной Украины в финальной части Евро-2020, которая, как все мы надеемся, все же состоится этим летом по намеченному УЕФА плану. По сути, Килман мог бы поехать на чемпионат континента в качестве человека, не приложившего ровным счетом никаких усилий по завоеванию этой путевки для «сине-желтых». И это было бы не совсем справедливо с точки зрения игроков, отдавших свои силы ради результатов и оставшихся вне заявки.

Понятное дело, что можно сколько угодно говорить о профессионализме футболистов и их долге выполнять решение тренерского штаба, но важно не забывать, что каждый футболист – это, прежде всего, такой же человек, как и мы с вами, со своими мыслями, логикой и пониманием справедливости. Как можно притянуть само понятие справедливости к потенциальной ситуации, когда Килман занял бы в заявке сборной на Евро-2020 место игрока, игравшего в квалификации – сложно ответить… А это еще один вероятный повод для ухудшения психологической ситуации в команде, с чем шутки плохи. Если кто забыл, или не согласен, пусть как следует вспомнит предыдущий для сборной Украины чемпионат Европы, ситуацию в команде, и результаты, которыми наши «блеснули» во Франции в 2016-м.

Поэтому горевать по поводу провальной натурализации Макса Килмана вряд ли имеет смысл. При всех раскладах прямо сейчас этот футболист вряд ли способен вытеснить кого-либо из основы сборной Украины, а если вести речь о перспективе… В конце концов, перспектива – это такая штука, которую предугадать крайне сложно, и разве сейчас стоит отбрасывает возможность, что через год-два в первую команду «сине-желтых» постучатся какие-то молодые таланты, вроде условного Ильи Забарного, о которых сейчас мало кто наслышан, но которые сумеют сделать качественный рывок вверх в своей карьере? Нет. Поэтому о перспективах можно рассуждать сколько угодно, но вот масло на хлеб помогают намазывать исключительно нынешние заслуги, а не теоретически-отдаленные…