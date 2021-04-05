Килмана в сборной Украины не будет. УАФ получила ответ ФИФА

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, который хотел выступать за сборную Украины, не будет играть за национальную команду.

Футболист заигран за футзальную сборную Англии.

«Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо в УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную футзальную сборную Англии, проведенных Килманом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. У него есть английское футбольное гражданство, он может пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному футболу или большому футболу».

«Ибо футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он показал серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины».

«Но сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется», - сказал Цыганык.