Килмана в сборной Украины не будет. УАФ получила ответ ФИФА

Игорь Цыганык рассказал о ситуации игрока

  • 05.04.2021 20:29
  • 4526 просмотров
  • 7 комментариев
Килмана в сборной Украины не будет. УАФ получила ответ ФИФА
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации журналиста Игоря Цыганыка, защитник «Вулверхэмптона» Макс Килман, который хотел выступать за сборную Украины, не будет играть за национальную команду.

Футболист заигран за футзальную сборную Англии.

«Насколько я понимаю, ФИФА направила письмо в УАФ, в котором признала, что 8 официальных матчей за национальную футзальную сборную Англии, проведенных Килманом, не позволяют ему выступать в составе сборной Украины. У него есть английское футбольное гражданство, он может пробиваться в сборную Англии. Футзальную, по пляжному футболу или большому футболу».

«Ибо футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья. Например, если ты сыграл за одну сборную по пляжному футболу, то ты не имеешь права играть за сборные других стран. Поэтому, я думаю, что история с Максом Килманом уже закрыта. И сомневаюсь, что мы увидим его в желто-синей футболке. Хотя, насколько я знаю, он показал серьезное желание. Он инициировал получение украинского гражданства. У него мать украинка с украинским паспортом, у него были большие надежды, что он сыграет за сборную Украины».

«Но сегодня правила ФИФА такие, что за сборную Украины ему играть не придется», - сказал Цыганык.

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Источник — FootballHub

(14 голосов)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 21:08
    0
    alzhovtyak, 05.04.2021 20:34
    «Ибо футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья»
    Что-то всем было на это пoeбaть, когда сборной засчитывали технарь из-за ковида и говорили, что прецедент из футзала не подходит
    Браво!!!!
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 05.04.2021 20:49
    +2
    Что за придурок придумал такие правила? Очень жаль что Килман не сможет играть за нас.
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 05.04.2021 20:48
    +1
    А в обратном направлении номер наверняка бы прокатил.
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 05.04.2021 20:44
    +6
    Марио Фернандес. 4 матча за Бразилию U-23. 14.10. 2014 матч за национальную сборную (при Дунге). 7.10.2017 дебют за РФ при Черчесове. Бабло в ФИФА решает все.
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 05.04.2021 20:39
    0
    Для УкраїнаБандостан - Закон.
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 05.04.2021 20:37
    +3
    Очередное поражение УАФ
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.04.2021 20:34
    +16
    «Ибо футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья»
    Что-то всем было на это пoeбaть, когда сборной засчитывали технарь из-за ковида и говорили, что прецедент из футзала не подходит
    Ссылка
    alzhovtyak
    online
      alzhovtyak, 05.04.2021 20:34
    +16
    «Ибо футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья»
    Что-то всем было на это пoeбaть, когда сборной засчитывали технарь из-за ковида и говорили, что прецедент из футзала не подходит
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 05.04.2021 20:44
    +6
    Марио Фернандес. 4 матча за Бразилию U-23. 14.10. 2014 матч за национальную сборную (при Дунге). 7.10.2017 дебют за РФ при Черчесове. Бабло в ФИФА решает все.
    Ссылка
    LEOLEO
    online
      LEOLEO, 05.04.2021 20:37
    +3
    Очередное поражение УАФ
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 05.04.2021 20:49
    +2
    Что за придурок придумал такие правила? Очень жаль что Килман не сможет играть за нас.
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 05.04.2021 20:48
    +1
    А в обратном направлении номер наверняка бы прокатил.
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 05.04.2021 21:08
    0
    alzhovtyak, 05.04.2021 20:34
    «Ибо футзал, пляжный футбол и большой футбол - это одна семья»
    Что-то всем было на это пoeбaть, когда сборной засчитывали технарь из-за ковида и говорили, что прецедент из футзала не подходит
    Браво!!!!
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 05.04.2021 20:39
    0
    Для УкраїнаБандостан - Закон.
    Ссылка
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