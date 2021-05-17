81 миллион на двоих. Сколько Шахтер и Динамо заработали в еврокубках

Украинские гранды получат солидные призовые от УЕФА за Лигу чемпионов и Лигу Европы

  • 17.05.2021 17:33
  • 2189 просмотров
  • 9 комментариев
81 миллион на двоих. Сколько Шахтер и Динамо заработали в еврокубках
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации zbirna.com, «Шахтер» за минувший еврокубковый сезон заработал 44,7 миллиона евро призовых от УЕФА, а «Динамо» - 36,5 миллионов.

При этом часть денег придется вернуть УЕФА из-за последствий коронавируса.

Обе команды вылетели на стадии 1/8 Лиги Европы, однако «Шахтер» в группе Лиги чемпионов набрал больше очков, а также имеет более высокий клубный рейтинг.

zbirna.com

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 17.05.2021 18:17
    0
    var, 17.05.2021 17:44
    ещё только "получат солидные призовые"!
    и это ответ про Зарю и второе место
    за какие шиши они бы играли в ЛЧ?)))
    Деньги это да,но Заря бы вылетела сразу из ЛЧ
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 17.05.2021 18:16
    0
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    Ну так и будут конкурировать Динамо и Шахтер,у других клубов бюджеты в 15-20 раз меньше
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 17:44
    +1
    ещё только "получат солидные призовые"!
    и это ответ про Зарю и второе место
    за какие шиши они бы играли в ЛЧ?)))
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 17:43
    0
    При этом часть денег придется вернуть УЕФА из-за последствий коронавируса. Хоть не все
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 17.05.2021 17:43
    +1
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    Молодці цього року обидві наші команди!
    Гроші - це нові можливості! Нові можливості - це нові гравці! Нові гравці - більша конкуренція! Більша конкуренція - вищий рівень!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.05.2021 17:42
    0
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:40
    А зарплату с личного бюджета Ахметова, а не с клубного
    Ну, если так то ОК. Там же ещё этот долбаный фин феирплей
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:40
    -2
    Иван Иванов, 17.05.2021 17:39
    А ЗП платить, кто будет?А 0ренду стадионов, баз и т.п. и т.д. Это всё не так просто, если Барса с Баварией не вывозят...
    А зарплату с личного бюджета Ахметова, а не с клубного
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.05.2021 17:39
    +1
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    А ЗП платить, кто будет?А 0ренду стадионов, баз и т.п. и т.д. Это всё не так просто, если Барса с Баварией не вывозят...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    -2
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    Ссылка
    var
    online
      var, 17.05.2021 17:44
    +1
    ещё только "получат солидные призовые"!
    и это ответ про Зарю и второе место
    за какие шиши они бы играли в ЛЧ?)))
    Ссылка
    UPL
    online
      UPL, 17.05.2021 17:43
    +1
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    Молодці цього року обидві наші команди!
    Гроші - це нові можливості! Нові можливості - це нові гравці! Нові гравці - більша конкуренція! Більша конкуренція - вищий рівень!
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.05.2021 17:39
    +1
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    А ЗП платить, кто будет?А 0ренду стадионов, баз и т.п. и т.д. Это всё не так просто, если Барса с Баварией не вывозят...
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 17.05.2021 18:17
    0
    var, 17.05.2021 17:44
    ещё только "получат солидные призовые"!
    и это ответ про Зарю и второе место
    за какие шиши они бы играли в ЛЧ?)))
    Деньги это да,но Заря бы вылетела сразу из ЛЧ
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 17.05.2021 18:16
    0
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:36
    Шахтёр молодцы. 44,7 миллиона в этом году, а ещё в предыдущем сколько? Короче лямов 75 имеют на трансферы в этом году, это не считая личных миллиардов Ахметова.
    Ну так и будут конкурировать Динамо и Шахтер,у других клубов бюджеты в 15-20 раз меньше
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 17:43
    0
    При этом часть денег придется вернуть УЕФА из-за последствий коронавируса. Хоть не все
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.05.2021 17:42
    0
    ZAKARPATFAN, 17.05.2021 17:40
    А зарплату с личного бюджета Ахметова, а не с клубного
    Ну, если так то ОК. Там же ещё этот долбаный фин феирплей
    Ссылка
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