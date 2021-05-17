81 миллион на двоих. Сколько Шахтер и Динамо заработали в еврокубках

По информации zbirna.com, «Шахтер» за минувший еврокубковый сезон заработал 44,7 миллиона евро призовых от УЕФА, а «Динамо» - 36,5 миллионов.

При этом часть денег придется вернуть УЕФА из-за последствий коронавируса.

Обе команды вылетели на стадии 1/8 Лиги Европы, однако «Шахтер» в группе Лиги чемпионов набрал больше очков, а также имеет более высокий клубный рейтинг.

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