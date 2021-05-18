Символическая сборная УПЛ по итогам сезона 2020/2021

Sport.ua представляет лучших игроков минувшего чемпионата Украины

  • 18.05.2021 01:15
  • 292 просмотра
  • 0 комментариев
Символическая сборная УПЛ по итогам сезона 2020/2021
© Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Составлять любые символические сборные — занятие довольно неблагодарное. Всегда найдутся недовольные, мол, почему выбрали Васю, а не Петю. А кто-то и вовсе искренне считает, что на этой позиции вообще лучше всех Коля…

Тем не менее, сезон УПЛ 2020/2021 заслуживает своей символической команды. Уже традиционно для каждой позиции будет представлена альтернатива, а кое-где и не одна. Стоит отметить, что использованная игровая схема весьма и весьма условна.

Итак, кто же сыграл лучше всех в минувшем сезоне УПЛ?

Вратари

Георгий Бущан (26 лет, «Динамо»). 23 матча, 11 пропущенных мячей, 13 «сухих» игр.

Слава победителям. Именно Бущан был основным вратарем «Динамо» в чемпионском сезоне, сыграл львиную долю матчей и внес свою лепту в то, что оборона киевлян стала лучшей в чемпионате — всего 15 пропущенных мячей. У «Шахтера», идущего на втором месте, 19 пропущенных, у «Зари» — 22 пропущенных.

При этом Бущан провел на поле 2028 минут, а это значит, что один мяч он пропускал раз в 184 минуты, а говоря проще — раз в три часа игрового времени! Прекрасный сезон для украинского вратаря и заслуженное место в символической сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Альтернатива-1: Анатолий Трубин (19 лет, «Шахтер»). 21 матч, 15 пропущенных мячей, 10 «сухих» игр.

Юный Трубин из «Шахтера» стал одним из главных открытий сезона. 19-летний вратарь настолько легко и непринужденно вытеснил из основного состава опытнейшего Андрея Пятова, что диву даешься. При этом начинал чемпионат Анатолий непросто, были ошибки, необязательные пропущенные мячи… Но украинский голкипер продемонстрировал недюжинную выдержку и хладнокровие, сумел застолбить за собой место в основе и неоднократно выручал команду в сложных ситуациях.

Возможно, сложись сезон удачнее для «Шахтера», Трубин стал бы и «основным» вратарем в символической сборной… Но «Шахтер» проиграл «Динамо» чемпионство, а чисто статистически Анатолий, сыгравший 1890 минут, пропускал намного чаще Бущана — раз в 126 минут. Фактически, раз в два часа игрового времени.

Альтернатива-2: Никола Василь, (25 лет, «Заря»). 16 матчей, 11 пропущенных мячей, 9 «сухих» игр.

А вот на этого голкипера стоит обратить пристальное внимание. Никола Василь перешел в «Зарю» из «Нюрнберга II» летом 2019 года в качестве свободного агента и в первом своем сезоне за луганскую команду провел всего четыре матча во всех турнирах.

Зато как шикарно раскрылся Василь в минувшем сезоне! В начале сентября Transfermarkt оценивал футболиста в жалкие €100 тысяч евро. Василь ответил тем, что сыграл чуть меньше 2/3 поединков в составе «Зари» в УПЛ и серьезно помог команде в завоевании бронзовых медалей чемпионата Украины. Василь умеет неплохо выбирать позицию, хорош на выходах, обладает отличной реакцией и талантливо парирует пенальти. Возможно, по уровню цена/качество — это лучший вратарь УПЛ на текущий момент. Хотя и стоимость его подросла — уже в январе Transfermarkt оценивал игрока в €500 тысяч.

Кстати, Василь, который провел на поле 1336 минут, пропускал ненамного чаще того же Трубина — раз в 121 минуту.

Защитники

Додо (22 года, «Шахтер»). 23 матча, 2 забитых мяча, 6 результативных передач.

Возможно, в минувшем сезоне Додо сыграл несколько слабее, чем от него ожидали, но и весь «Шахтер» не блистал. Бразильский футболист же исправно бороздил правый фланг, отрабатывал в обороне и опасно подключался к атакам. 6 результативных передач — отличный результат для игрока атакующего амплуа, а для защитника — и вовсе превосходный.

Альтернатива: Денис Фаворов (30 лет, «Заря») 20 матчей, 2 забитых мяча, 3 результативные передачи.

Защитник луганской команды провел неплохой сезон, приняв активное участие в завоевании бронзовых медалей УПЛ. После перехода из «Десны» летом 2020 года футболист продолжает неуклонно дорожать. В апреле 2020 он оценивался в €725 тысяч, в сентябре 2020 — в €1,2 миллиона, а в январе 2021 — уже в €1,5 миллиона.

Getty Images/Global Images Ukraine

Илья Забарный (18 лет, «Динамо»). 21 матч, 1 забитый мяч, 1 результативная передача.

Брависсимо. Однозначно, один из лучших прогрессов сезона. Мирча Луческу доверил 18-летнему (!) футболисту место в составе, и он не подвел. Забарный, который раньше даже близко не подпускался к основе, быстро освоился в первой команде и стал прогрессировать с ошеломляющей быстротой. Следствием стал вызов в сборную Украины. Но главное, что юный футболист быстро воспринял требования Луческу. И, судя по всему, румынского тренера он полностью устраивает. Не стоит забывать, что Илье всего 18, и он в самом начале своего футбольного пути. При таком прогрессе… Впрочем, не будет загадывать. Синдром «второго сезона» пока никто не отменял.

Альтернатива: Денис Попов (22 года, «Динамо»). 15 матчей, 2 забитых мяча.

Потенциально один из сильнейших украинских защитников провел неплохой, но несколько скомканный сезон. Помешали болезни и травмы — то ангина, то коронавирус, то мышечные проблемы, то повреждение берцовой кости… Тем не менее, Попов оказал серьезную помощь «Динамо» в завоевании золотых медалей УПЛ.

Николай Матвиенко (25 лет, «Шахтер»). 20 матчей, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи.

Совсем недавно Матвиенко считался молодым игроком, но теперь уже он — опытный футболист, который является одним из системообразующих игроков «Шахтера» и, пожалуй, сильнейшим центральным защитником донецкой команды. Полезность и сильную игру Матвиенко отмечают и специалисты, и эксперты-статистики, и обычные любители футбола.

Альтернатива: Йоэль Абу Ханна (23 года, «Заря»). 20 матчей.

Немецко-израильский защитник перешел в «Зарю» летом 2019 года в качестве свободного агента и не прогадал. Уже в первом своем сезоне Йоэль стал важным игроком для луганской команды, а во втором только упрочнил свои позиции. К слову, всего за полтора года, с июня 2019 по январь 2021, ориентировочная стоимость Абу Ханны выросла в четыре раза — с €250 тысяч до €1 миллиона. Правда, за «Зарю» футболист больше не сыграет — Йоэль перешел в польскую «Легию» на правах свободного агента.

Виталий Миколенко (21 год, «Динамо»). 22 матча, 2 забитых мяча, 3 результативные передачи.

«Я тебе ушки подрежу», — ласково говорил юному футболисту президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Непонятно, зачем Суркису футболист без ушей, тем более, что сезон он провел на хорошем уровне. Миколенко — основной левый защитник «Динамо», который умеет не только играть в обороне, но и своевременно подключаться к атакам.

Альтернатива: Орест Лебеденко (22 года, «Олимпик»). 23 матча, 5 результативных передач.

Несмотря на неудачный для «Олимпика» сезон и чехарду на тренерском мостике команды, украинский футболист сумел не только завоевать место в основном составе и отыграть чуть ли не все матчи от звонка до звонка, но и отметиться пятью результативными передачами. Едва ли не каждый пятый мяч «Олимпика» в текущем сезоне УПЛ забивался с передачи Лебеденко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитники

Виктор Цыганков (23 года, «Динамо»). 20 матчей, 12 забитых мячей (4 с пенальти), 8 результативных передач.

Здесь без вариантов. Цыганков выдал очередной сильный сезон. Результативные действия футболиста серьезно помогли «Динамо» в борьбе за чемпионство. Хотелось бы, конечно, чтобы Виктор поменьше пропускал из-за травм… Но 20 результативных действий в 20 матчах внушают уважение.

Альтернатива: Тете (21 год, «Шахтер»). 24 матча, 6 забитых мячей (1 с пенальти), 3 результативные передачи.

Юный Тете быстр, хорош и перспективен, но по результативности до Цыганкова пока не дотягивает. Тем не менее, бразилец принял участие почти во всех матчах «горняков» в УПЛ и отметился несколькими важными голами.

Алан Патрик (30 лет, «Шахтер»). 21 матч, 4 забитых мяча (2 с пенальти), 8 результативных передач.

Патрик — блестящий пример того, как прогресс футболиста может быть планомерным и постепенным, а не скачкообразным. Сколько было аренд, сколько поединков Алан провел на скамейке запасных…  Но матч за матчем Алан завоевывал себе место в составе. Не успели оглянуться, как бразилец стал одним из важнейших игроков донецкой команды в центре поля.

Изюминкой сезона стали 8 результативных передач Патрика, которые позволили футболисту «Шахтера» выиграть гонку ассистентов УПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine

Альтернатива-1: Виталий Буяльский (28 лет, «Динамо»). 20 матчей, 5 забитых мячей, 6 результативных передач.

Украинский хавбек Буяльский выдал очередной крепкий и уверенный сезон, пропуская матчи только из-за травм или перебора карточек. Кажется, что Буяльский на поле успевает все: и отобрать, и отдать, и забить… Наставник «Динамо» Мирча Луческу очень ценит игрока. А главное, что Виталий наконец-то был по заслугам оценен Андреем Шевченко и получил вызов в сборную Украины для подготовки к Евро-2020.

Альтернатива-2: Николай Шапаренко (22 года, «Динамо»). 24 матча, 4 забитых мяча (1 с пенальти), 4 результативные передачи.

Очень качественный сезон в исполнении украинского полузащитника. Шапаренко отлично подошел под требования Луческу, пропустив только 2 матча из 26-ти возможных из-за дисквалификации.

Манор Соломон (21 год, «Шахтер»). 23 матча, 9 забитых мячей, 1 результативная передача.

В сезоне 2019/2020 Соломон забил 3 мяча в 20-ти поединках УПЛ. В сезоне 2020/2021 — в три раза больше. Израильский футболист «горняков» продолжает прогрессировать, даже несмотря на невыразительную игру команды. Очень интересно будет посмотреть на Манора при новом тренере. Сможет ли наставник раскрыть этого футболиста?

Альтернатива: Алексей Гуцуляк (23 года, «Десна»). 24 матча, 2 забитых мяча, 7 результативных передач.

Нежданного-негаданно украинский полузащитник «Десны» стал вторым в списке лучших ассистентов чемпионата Украины. Да, для черниговской команды это не лучший сезон в истории, но Гуцуляк выжал из него максимум для себя.

Андрей Тотовицкий (28 лет, «Десна»). 18 матчей, 9 забитых мячей (2 с пенальти), 5 результативных передач.

Украинский атакующий полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий абсолютно не зря стал лучшим игроком сезона УПЛ по оценкам Sport.ua, опередив Шапаренко и Буяльского. Тотовицкий был очень полезен в атаке своей команды — много забивал сам и не забывал подыгрывать партнерам. Жаль, что «Десна» расположилась всего лишь на шестой строчке турнирной таблицы, но Андрей сделал для своей команды все, что мог.

Getty Images/Global Images Ukraine

Альтернатива-1: Руслан Степанюк (29 лет, «Ворскла»). 24 матча, 7 забитых мячей, 6 результативных передач.

Сложность со Степанюком в том, что очень тяжело определить позицию, на которой он играет. Иногда футболист выходил в роли центрфорварда, иногда играл оттянутого нападающего, но большую часть матчей он все же провел в роли атакующего полузащитника. Как бы там ни было, Руслан успевал и забивать, и отдавать, чем серьезно помог «Ворскле» в борьбе за пятое место УПЛ.

Альтернатива-2. Анатолий Нуриев (24 года, «Минай»). 22 матча, 10 забитых мячей (6 с пенальти), 1 результативная передача.

Атакующий полузащитник «Миная» и сборной Азербайджана вполне заслужил того, чтобы его отметили. Хотя бы потому, что на счету одного игрока 62,5% всех голов скромной ужгородской команды в УПЛ — 10 из 16! Да, 6 из них забиты с пенальти, но ведь одиннадцатиметровые удары тоже нужно уметь зарабатывать и, главное, реализовывать.

Вряд ли Нуриев останется в «Минае» на следующий сезон. Вполне вероятно, что игрока в своих рядах захотят видеть некоторые клубы УПЛ, и уже будущим летом футболист сменит команду.

Нападающие

Владислав Кулач (28 лет, «Ворскла»). 21 матч, 15 забитых мячей (5 с пенальти).

Воспитанник донецкого «Шахтера» Кулач, контракт которого принадлежал «горнякам» с 2010 по 2019 годы, провел лучший сезон в карьере, с 15-ю забитыми мячами став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Да, 5 из 15 голов были забиты с пенальти, но кого это всерьез волнует? Да и многие ли знатоки футбола перед стартом сезона поставили бы на то, что лучшим бомбардиром станет Кулач, да еще и с отрывом от Цыганкова в три мяча? С другой стороны, в УПЛ давний кризис с забивными форвардами, конца и края которому не видно… Но заслуг Кулача это вовсе не отменяет.

«Прошедший сезон точно можно занести себе в актив. В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение», — отметил Кулач.

 

ФК Ворскла

Шахаб Захеди (25 лет, «Олимпик» — «Заря»). 23 матча, 10 забитых мячей (2 с пенальти), 2 результативные передачи.

Какой же неровный сезон получился у Шахаба! В первой половине чемпионата Захеди, который тогда выступал за донецкий «Олимпик», был лучшим — 8 забитых мячей, 2 результативные передачи. Голевое чутье — как у Шевченко в лучшие годы.

Но зимой футболист не без скандала перешел в луганскую «Зарю», не прошел полноценную предсезонную подготовку, что жестко сказалось на результативности — всего 2 забитых мяча во второй половине чемпионата. Но и играл Шахаб не так много, зачастую выходя на замену на 15-20 минут. Здесь не разгуляешься… В итоге задела первой половины сезона хватило, чтобы с 10-ю забитыми мячами занять третье место в гонке бомбардиров УПЛ. Если Шахаб не снизит к себе требования и пройдет полноценную предсезонную подготовку, в следующем сезоне он станет одним из лидеров «Зари» и вполне может побороться за лидерство в гонке бомбардиров.

Альтернатива-1. Александр Гладкий (33 года, «Заря»). 22 матча, 9 забитых мячей, 2 результативные передачи.

«Зачем Гладкий нужен «Заре»?», — спрашивали многие осенью минувшего года, когда опытный футболист перешел в луганскую команду в качестве свободного агента. Вряд ли от Александра ждали многого, но он доказал, что пригласили его не зря.

9 забитых мячей с игры — это больше, чем у Шахаба с Нуриевым, и всего на один мяч меньше, чем у Кулача. Гладкий выходил и просто делал свою работу. И, стоит отметить, делал ее на совесть.

Альтернатива-2. Филипп Будковский (29 лет, «Десна»). 16 матчей, 7 забитых мячей, 2 результативные передачи.

Будковский давно всем доказал, что забивать он умеет. И в этом сезоне футболист «Десны» вполне мог рассчитывать на лучший результат, но карты спутала травма колена, которую игрок получил в начале апреля. Остаток сезона Будковский пропустил и не смог пополнить свой голевой счет.

Что ж, сезон закончен. Впереди — Евро-2020, а там не за горами уже и следующий чемпионат. Будем надеяться, что он станет не менее интересным, чем прошедший. А форварды, наконец, начнут забивать…

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности