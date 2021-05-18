Символическая сборная УПЛ по итогам сезона 2020/2021

Составлять любые символические сборные — занятие довольно неблагодарное. Всегда найдутся недовольные, мол, почему выбрали Васю, а не Петю. А кто-то и вовсе искренне считает, что на этой позиции вообще лучше всех Коля…

Тем не менее, сезон УПЛ 2020/2021 заслуживает своей символической команды. Уже традиционно для каждой позиции будет представлена альтернатива, а кое-где и не одна. Стоит отметить, что использованная игровая схема весьма и весьма условна.

Итак, кто же сыграл лучше всех в минувшем сезоне УПЛ?

Вратари

Георгий Бущан (26 лет, «Динамо»). 23 матча, 11 пропущенных мячей, 13 «сухих» игр.

Слава победителям. Именно Бущан был основным вратарем «Динамо» в чемпионском сезоне, сыграл львиную долю матчей и внес свою лепту в то, что оборона киевлян стала лучшей в чемпионате — всего 15 пропущенных мячей. У «Шахтера», идущего на втором месте, 19 пропущенных, у «Зари» — 22 пропущенных.

При этом Бущан провел на поле 2028 минут, а это значит, что один мяч он пропускал раз в 184 минуты, а говоря проще — раз в три часа игрового времени! Прекрасный сезон для украинского вратаря и заслуженное место в символической сборной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Альтернатива-1: Анатолий Трубин (19 лет, «Шахтер»). 21 матч, 15 пропущенных мячей, 10 «сухих» игр.

Юный Трубин из «Шахтера» стал одним из главных открытий сезона. 19-летний вратарь настолько легко и непринужденно вытеснил из основного состава опытнейшего Андрея Пятова, что диву даешься. При этом начинал чемпионат Анатолий непросто, были ошибки, необязательные пропущенные мячи… Но украинский голкипер продемонстрировал недюжинную выдержку и хладнокровие, сумел застолбить за собой место в основе и неоднократно выручал команду в сложных ситуациях.

Возможно, сложись сезон удачнее для «Шахтера», Трубин стал бы и «основным» вратарем в символической сборной… Но «Шахтер» проиграл «Динамо» чемпионство, а чисто статистически Анатолий, сыгравший 1890 минут, пропускал намного чаще Бущана — раз в 126 минут. Фактически, раз в два часа игрового времени.

Альтернатива-2: Никола Василь, (25 лет, «Заря»). 16 матчей, 11 пропущенных мячей, 9 «сухих» игр.

А вот на этого голкипера стоит обратить пристальное внимание. Никола Василь перешел в «Зарю» из «Нюрнберга II» летом 2019 года в качестве свободного агента и в первом своем сезоне за луганскую команду провел всего четыре матча во всех турнирах.

Зато как шикарно раскрылся Василь в минувшем сезоне! В начале сентября Transfermarkt оценивал футболиста в жалкие €100 тысяч евро. Василь ответил тем, что сыграл чуть меньше 2/3 поединков в составе «Зари» в УПЛ и серьезно помог команде в завоевании бронзовых медалей чемпионата Украины. Василь умеет неплохо выбирать позицию, хорош на выходах, обладает отличной реакцией и талантливо парирует пенальти. Возможно, по уровню цена/качество — это лучший вратарь УПЛ на текущий момент. Хотя и стоимость его подросла — уже в январе Transfermarkt оценивал игрока в €500 тысяч.

Кстати, Василь, который провел на поле 1336 минут, пропускал ненамного чаще того же Трубина — раз в 121 минуту.

Защитники

Додо (22 года, «Шахтер»). 23 матча, 2 забитых мяча, 6 результативных передач.

Возможно, в минувшем сезоне Додо сыграл несколько слабее, чем от него ожидали, но и весь «Шахтер» не блистал. Бразильский футболист же исправно бороздил правый фланг, отрабатывал в обороне и опасно подключался к атакам. 6 результативных передач — отличный результат для игрока атакующего амплуа, а для защитника — и вовсе превосходный.

Альтернатива: Денис Фаворов (30 лет, «Заря») 20 матчей, 2 забитых мяча, 3 результативные передачи.

Защитник луганской команды провел неплохой сезон, приняв активное участие в завоевании бронзовых медалей УПЛ. После перехода из «Десны» летом 2020 года футболист продолжает неуклонно дорожать. В апреле 2020 он оценивался в €725 тысяч, в сентябре 2020 — в €1,2 миллиона, а в январе 2021 — уже в €1,5 миллиона.

Getty Images/Global Images Ukraine

Илья Забарный (18 лет, «Динамо»). 21 матч, 1 забитый мяч, 1 результативная передача.

Брависсимо. Однозначно, один из лучших прогрессов сезона. Мирча Луческу доверил 18-летнему (!) футболисту место в составе, и он не подвел. Забарный, который раньше даже близко не подпускался к основе, быстро освоился в первой команде и стал прогрессировать с ошеломляющей быстротой. Следствием стал вызов в сборную Украины. Но главное, что юный футболист быстро воспринял требования Луческу. И, судя по всему, румынского тренера он полностью устраивает. Не стоит забывать, что Илье всего 18, и он в самом начале своего футбольного пути. При таком прогрессе… Впрочем, не будет загадывать. Синдром «второго сезона» пока никто не отменял.

Альтернатива: Денис Попов (22 года, «Динамо»). 15 матчей, 2 забитых мяча.

Потенциально один из сильнейших украинских защитников провел неплохой, но несколько скомканный сезон. Помешали болезни и травмы — то ангина, то коронавирус, то мышечные проблемы, то повреждение берцовой кости… Тем не менее, Попов оказал серьезную помощь «Динамо» в завоевании золотых медалей УПЛ.

Николай Матвиенко (25 лет, «Шахтер»). 20 матчей, 1 забитый мяч, 2 результативные передачи.

Совсем недавно Матвиенко считался молодым игроком, но теперь уже он — опытный футболист, который является одним из системообразующих игроков «Шахтера» и, пожалуй, сильнейшим центральным защитником донецкой команды. Полезность и сильную игру Матвиенко отмечают и специалисты, и эксперты-статистики, и обычные любители футбола.

Альтернатива: Йоэль Абу Ханна (23 года, «Заря»). 20 матчей.

Немецко-израильский защитник перешел в «Зарю» летом 2019 года в качестве свободного агента и не прогадал. Уже в первом своем сезоне Йоэль стал важным игроком для луганской команды, а во втором только упрочнил свои позиции. К слову, всего за полтора года, с июня 2019 по январь 2021, ориентировочная стоимость Абу Ханны выросла в четыре раза — с €250 тысяч до €1 миллиона. Правда, за «Зарю» футболист больше не сыграет — Йоэль перешел в польскую «Легию» на правах свободного агента.

Виталий Миколенко (21 год, «Динамо»). 22 матча, 2 забитых мяча, 3 результативные передачи.

«Я тебе ушки подрежу», — ласково говорил юному футболисту президент киевского «Динамо» Игорь Суркис. Непонятно, зачем Суркису футболист без ушей, тем более, что сезон он провел на хорошем уровне. Миколенко — основной левый защитник «Динамо», который умеет не только играть в обороне, но и своевременно подключаться к атакам.

Альтернатива: Орест Лебеденко (22 года, «Олимпик»). 23 матча, 5 результативных передач.

Несмотря на неудачный для «Олимпика» сезон и чехарду на тренерском мостике команды, украинский футболист сумел не только завоевать место в основном составе и отыграть чуть ли не все матчи от звонка до звонка, но и отметиться пятью результативными передачами. Едва ли не каждый пятый мяч «Олимпика» в текущем сезоне УПЛ забивался с передачи Лебеденко.

Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитники

Виктор Цыганков (23 года, «Динамо»). 20 матчей, 12 забитых мячей (4 с пенальти), 8 результативных передач.

Здесь без вариантов. Цыганков выдал очередной сильный сезон. Результативные действия футболиста серьезно помогли «Динамо» в борьбе за чемпионство. Хотелось бы, конечно, чтобы Виктор поменьше пропускал из-за травм… Но 20 результативных действий в 20 матчах внушают уважение.

Альтернатива: Тете (21 год, «Шахтер»). 24 матча, 6 забитых мячей (1 с пенальти), 3 результативные передачи.

Юный Тете быстр, хорош и перспективен, но по результативности до Цыганкова пока не дотягивает. Тем не менее, бразилец принял участие почти во всех матчах «горняков» в УПЛ и отметился несколькими важными голами.

Алан Патрик (30 лет, «Шахтер»). 21 матч, 4 забитых мяча (2 с пенальти), 8 результативных передач.

Патрик — блестящий пример того, как прогресс футболиста может быть планомерным и постепенным, а не скачкообразным. Сколько было аренд, сколько поединков Алан провел на скамейке запасных… Но матч за матчем Алан завоевывал себе место в составе. Не успели оглянуться, как бразилец стал одним из важнейших игроков донецкой команды в центре поля.

Изюминкой сезона стали 8 результативных передач Патрика, которые позволили футболисту «Шахтера» выиграть гонку ассистентов УПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine

Альтернатива-1: Виталий Буяльский (28 лет, «Динамо»). 20 матчей, 5 забитых мячей, 6 результативных передач.

Украинский хавбек Буяльский выдал очередной крепкий и уверенный сезон, пропуская матчи только из-за травм или перебора карточек. Кажется, что Буяльский на поле успевает все: и отобрать, и отдать, и забить… Наставник «Динамо» Мирча Луческу очень ценит игрока. А главное, что Виталий наконец-то был по заслугам оценен Андреем Шевченко и получил вызов в сборную Украины для подготовки к Евро-2020.

Альтернатива-2: Николай Шапаренко (22 года, «Динамо»). 24 матча, 4 забитых мяча (1 с пенальти), 4 результативные передачи.

Очень качественный сезон в исполнении украинского полузащитника. Шапаренко отлично подошел под требования Луческу, пропустив только 2 матча из 26-ти возможных из-за дисквалификации.

Манор Соломон (21 год, «Шахтер»). 23 матча, 9 забитых мячей, 1 результативная передача.

В сезоне 2019/2020 Соломон забил 3 мяча в 20-ти поединках УПЛ. В сезоне 2020/2021 — в три раза больше. Израильский футболист «горняков» продолжает прогрессировать, даже несмотря на невыразительную игру команды. Очень интересно будет посмотреть на Манора при новом тренере. Сможет ли наставник раскрыть этого футболиста?

Альтернатива: Алексей Гуцуляк (23 года, «Десна»). 24 матча, 2 забитых мяча, 7 результативных передач.

Нежданного-негаданно украинский полузащитник «Десны» стал вторым в списке лучших ассистентов чемпионата Украины. Да, для черниговской команды это не лучший сезон в истории, но Гуцуляк выжал из него максимум для себя.

Андрей Тотовицкий (28 лет, «Десна»). 18 матчей, 9 забитых мячей (2 с пенальти), 5 результативных передач.

Украинский атакующий полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий абсолютно не зря стал лучшим игроком сезона УПЛ по оценкам Sport.ua, опередив Шапаренко и Буяльского. Тотовицкий был очень полезен в атаке своей команды — много забивал сам и не забывал подыгрывать партнерам. Жаль, что «Десна» расположилась всего лишь на шестой строчке турнирной таблицы, но Андрей сделал для своей команды все, что мог.

Getty Images/Global Images Ukraine

Альтернатива-1: Руслан Степанюк (29 лет, «Ворскла»). 24 матча, 7 забитых мячей, 6 результативных передач.

Сложность со Степанюком в том, что очень тяжело определить позицию, на которой он играет. Иногда футболист выходил в роли центрфорварда, иногда играл оттянутого нападающего, но большую часть матчей он все же провел в роли атакующего полузащитника. Как бы там ни было, Руслан успевал и забивать, и отдавать, чем серьезно помог «Ворскле» в борьбе за пятое место УПЛ.

Альтернатива-2. Анатолий Нуриев (24 года, «Минай»). 22 матча, 10 забитых мячей (6 с пенальти), 1 результативная передача.

Атакующий полузащитник «Миная» и сборной Азербайджана вполне заслужил того, чтобы его отметили. Хотя бы потому, что на счету одного игрока 62,5% всех голов скромной ужгородской команды в УПЛ — 10 из 16! Да, 6 из них забиты с пенальти, но ведь одиннадцатиметровые удары тоже нужно уметь зарабатывать и, главное, реализовывать.

Вряд ли Нуриев останется в «Минае» на следующий сезон. Вполне вероятно, что игрока в своих рядах захотят видеть некоторые клубы УПЛ, и уже будущим летом футболист сменит команду.

Нападающие

Владислав Кулач (28 лет, «Ворскла»). 21 матч, 15 забитых мячей (5 с пенальти).

Воспитанник донецкого «Шахтера» Кулач, контракт которого принадлежал «горнякам» с 2010 по 2019 годы, провел лучший сезон в карьере, с 15-ю забитыми мячами став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Да, 5 из 15 голов были забиты с пенальти, но кого это всерьез волнует? Да и многие ли знатоки футбола перед стартом сезона поставили бы на то, что лучшим бомбардиром станет Кулач, да еще и с отрывом от Цыганкова в три мяча? С другой стороны, в УПЛ давний кризис с забивными форвардами, конца и края которому не видно… Но заслуг Кулача это вовсе не отменяет.

«Прошедший сезон точно можно занести себе в актив. В принципе, доволен и этой цифрой. Конечно, в будущем буду стараться перекрыть это достижение», — отметил Кулач.

ФК Ворскла

Шахаб Захеди (25 лет, «Олимпик» — «Заря»). 23 матча, 10 забитых мячей (2 с пенальти), 2 результативные передачи.

Какой же неровный сезон получился у Шахаба! В первой половине чемпионата Захеди, который тогда выступал за донецкий «Олимпик», был лучшим — 8 забитых мячей, 2 результативные передачи. Голевое чутье — как у Шевченко в лучшие годы.

Но зимой футболист не без скандала перешел в луганскую «Зарю», не прошел полноценную предсезонную подготовку, что жестко сказалось на результативности — всего 2 забитых мяча во второй половине чемпионата. Но и играл Шахаб не так много, зачастую выходя на замену на 15-20 минут. Здесь не разгуляешься… В итоге задела первой половины сезона хватило, чтобы с 10-ю забитыми мячами занять третье место в гонке бомбардиров УПЛ. Если Шахаб не снизит к себе требования и пройдет полноценную предсезонную подготовку, в следующем сезоне он станет одним из лидеров «Зари» и вполне может побороться за лидерство в гонке бомбардиров.

Альтернатива-1. Александр Гладкий (33 года, «Заря»). 22 матча, 9 забитых мячей, 2 результативные передачи.

«Зачем Гладкий нужен «Заре»?», — спрашивали многие осенью минувшего года, когда опытный футболист перешел в луганскую команду в качестве свободного агента. Вряд ли от Александра ждали многого, но он доказал, что пригласили его не зря.

9 забитых мячей с игры — это больше, чем у Шахаба с Нуриевым, и всего на один мяч меньше, чем у Кулача. Гладкий выходил и просто делал свою работу. И, стоит отметить, делал ее на совесть.

Альтернатива-2. Филипп Будковский (29 лет, «Десна»). 16 матчей, 7 забитых мячей, 2 результативные передачи.

Будковский давно всем доказал, что забивать он умеет. И в этом сезоне футболист «Десны» вполне мог рассчитывать на лучший результат, но карты спутала травма колена, которую игрок получил в начале апреля. Остаток сезона Будковский пропустил и не смог пополнить свой голевой счет.

Что ж, сезон закончен. Впереди — Евро-2020, а там не за горами уже и следующий чемпионат. Будем надеяться, что он станет не менее интересным, чем прошедший. А форварды, наконец, начнут забивать…