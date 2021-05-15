Андрей Тотовицкий – лучший игрок УПЛ по оценкам Sport.ua

Ушедший сезон УПЛ получился по-настоящему интригующим: с сюрпризами и сенсациями практически на всех полюсах турнирной таблицы. Ординарным главный герой этого сезона не мог быть по определению. Он и стал в итоге таким – в определенной степени неожиданностью. Но, если копнуть глубже, и закономерностью по своей сути. В общем, барабанная дробь: лучшим футболистом чемпионата Украины сезона 2020/2021 по оценкам Sport.ua стал полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий.
Атакующий игрок команды Александра Рябоконя буквально очаровал болельщиков и специалистов своими результативными и зрелищными действиями. Голы в его исполнении – сплошь и рядом шедевры. Да и результативные передачи – тоже. По уровню дриблинга Андрей – один из лучших в УПЛ. Как и по видению поля. К тому же, футболист он весьма универсальный: может сыграть под нападающими, может – на правом крыле атаки, а то и вовсе на позиции форварда. Весь этот универсальный набор качеств он демонстрировал в закончившемся сезоне.
Но главное – что «Десна» с Тотовицким в составе и без него – две абсолютно разные команды. Не в пользу второй. В матче против «Александрии» Андрей забил два гола, причем один из них – шедевральный, пяткой. В итоге за пять туров до конца сезона Тотовицкий являлся лучшим игроком УПЛ по системе гол плюс пас: на его счету были девять забитых мячей и пять результативных передач. Однако это достижение досталось черниговцу большой ценой. Забивая Панькиву свой знаменитый гол, футболист травмировался. Поначалу казалось, что не очень серьезно – банальное растяжение, но все оказалось намного печальнее. Тотовицкий выбыл до конца сезона. С ним «Десна» уверенно шла в еврокубковой зоне, без него из этой зоны выпала. Так что имеем два в одном: отличный сезон для Тотовицкого и неудачный – для его клуба.
Несмотря на то, что нынешний сезон смело можно назвать лучшим в карьере Андрея (именно его, а не его бывших команд, ведь раньше он не забивал больше семи мячей за год), вполне возможно, что победа 28-летнего черниговского универсала в некоторой степени парадоксальна. Тотовицкий провел всего 18 матчей, тогда как его ближайший преследователь – динамовец Николай Шапаренко – сыграл 24 поединка. Тем не менее, по показателям средних оценок за матч Тотовицкий опередил Шапаренко. Мне кажется, что в данном случае «соль» вопроса в значении игрока для команды. Шапаренко – безусловно, очень важный элемент в построениях команды Луческу. Но не более важен, чем, скажем, Буяльский, Сидорчук или Миколенко с Цыганковым. А вот роль Тотовицкого в «Десне» - действительно эксклюзивная. О чем было упомянуто выше. К тому же, если Шапаренко, Алана Патрика и даже Буяльского можно назвать состоявшимися игроками, от которых все мы знаем, чего ожидать, то вот игра Андрея в сезоне 2020/2021 стала настоящим откровением, прорывом. К тому же, он зачастую был не только эффективен, но и эффектен. Наверное, именно соединение этих двух компонентов, а также провал «Шахтера», делегировавшего в итоговую десятку лучших лишь двоих представителей, добродетели которых – отнюдь не изящество, и предопределило итоговую победу Андрея Тотовицкого в нашем конкурсе.
Показателен еще один нюанс. В итоговой десятке лучших футболистов сезона по версии Sport.ua оказалось всего два форварда – лучший бомбардир сезона Кулач из «Ворсклы» и Аллахьяр из «Зари». Но в данном случае все закономерно. Если бомбардирскую гонку выигрывает снайпер с итоговыми 15 мячами, значит, с форвардами УПЛ не все в порядке. Да, победа Кулача в номинации «лучший нападающий» не вызывает сомнений, но, извините, это, наверное, тот случай, когда на безрыбье и рак рыба.
С другой стороны, данный факт может говорить о том, что УПЛ традиционно считается Лигой, заточенной, в первую очередь, на игру команд в обороне. Даже тренер-чемпион, Мирча Луческу, оценивая итоги сезона для своей команды, акцентировал внимание на том, что одним из главных для него заданий было навести порядок именно в игре команды в защите. Нужно отдать должное опытнейшему румыну: порядок навел. Линия динамовской защиты – однозначно лучшая в сезоне, а ее лидер Виталий Миколенко – вне конкуренции среди коллег по амплуа.
ФК Динамо. Виталий Миколенко по оценкам Sport.ua - лучший защитник чемпионата
Вне конкуренции среди голкиперов оказался и страж ворот «Колоса» Евгений Волынец. В его пассиве – лишь один матч – последнего тура, в котором он пропустил сразу три гола от «Динамо». Правда, все три можно назвать из разряда не берущихся. Зато в остальных поединках в составе своей команды Волынец традиционно был надежным. И одним из лучших. К тому же, он отличается потрясающим мастерством во время отражения пенальти: на его счету пять выигранных единоборств.
ФК Шахтер. Бразилец Алан Патрик - лучший легионер чемпионата по оценкам Sport.ua
Интересной получилась итоговая градация лучших иностранных футболистов УПЛ по версии нашего сайта. Интересной в том смысле, что в ней не оказалось ни одного игрока из состава чемпиона. А вот из состава экс-чемпиона – сразу трое. Победа Алана Патрика в споре лучших легионеров – закономерная и логичная, ведь, в отличие от своих звездных коллег-одноклубников – Марлоса и Тайсона, он провел ровный сезон, без явных спадов. Именно этот бразилец стал лучшим ассистентом чемпионата. На его счету – восемь результативных передач.
Победу Аллахьяра в рейтинге лучших новичков сезона, как и в списке лучших юниоров, можно назвать в определенной степени авансом. Форвард «Зари» брал свое скорее эффектностью, зрелищностью. Он не был столь заметной фигурой в своей команде, как, например, Забарный в «Динамо», тем не менее, иранцу моментами удавалось играть очень ярко. Будем надеяться, что свой почин молодой нападающий луганчан продолжит и в следующем сезоне. Если, конечно, останется в УПЛ.
Также будем надеяться и на продолжение геройств от еще одного игрока «Зари» - Гладкого. Честно говоря, многие ощущали определенный скепсис от возвращения Александра в чемпионат Украины. Мол, уже «не тот», лучшие годы позади. Но 33-летний футболист сумел и скептиков посрамить, и зарекомендовать себя с лучшей стороны. На его счету – девять результативных ударов в сезоне. И лавры лучшего ветерана по оценкам Sport.ua.
Лучшие игроки УПЛ по оценкам Sport.ua (не менее 17 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
6,67
|
18
|
2.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
6,44
|
24
|
3.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,43
|
20
|
4.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
6,40
|
20
|
5.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
6,38
|
21
|
6.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
6,37
|
20
|
7.
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
6,33
|
21
|
8.
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
Динамо
|
6,32
|
22
|
9.
|
МАЙКОН
|
Шахтер
|
6,31
|
19
|
10.
|
Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ
|
Заря
|
6,30
|
19
Вратари
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
6,40
|
20
|
2.
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Ворскла
|
6,19
|
24
|
3.
|
Георгий БУШАН
|
Динамо
|
6,11
|
23
|
4.
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
6,05
|
21
|
5.
|
Евгений ПАСТ
|
Десна
|
5,98
|
21
Защитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Виталий МИКОЛЕНКО
|
Динамо
|
6,32
|
22
|
2.
|
Игорь ПЕРДУТА
|
Ворскла
|
6,27
|
22
|
3.
|
Виталий ВЕРНИДУБ
|
Заря
|
6,21
|
20
|
|
Денис ФАВОРОВ
|
Заря
|
6,21
|
20
|
5.
|
Александр КАРАВАЕВ
|
Динамо
|
6,18
|
23
Полузащитники
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
6,67
|
18
|
2.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
6,44
|
24
|
3.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,43
|
20
|
4.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
6,38
|
21
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
6,37
|
20
Нападающие
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Владислав КУЛАЧ
|
Ворскла
|
6,33
|
21
|
2.
|
Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ
|
Заря
|
6,30
|
19
|
3.
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик/Заря
|
6,19
|
22
|
4.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
6,13
|
24
|
5.
|
Анатолий НУРИЕВ
|
Минай
|
6,07
|
22
Украинцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Андрей ТОТОВИЦКИЙ
|
Десна
|
6,67
|
18
|
2.
|
Николай ШАПАРЕНКО
|
Динамо
|
6,44
|
24
|
3.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
6,43
|
20
|
4.
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
6,40
|
20
|
5.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
6,37
|
20
Иностранцы
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
АЛАН ПАТРИК
|
Шахтер
|
6,38
|
21
|
2.
|
МАЙКОН
|
Шахтер
|
6,31
|
19
|
3.
|
Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ
|
Заря
|
6,30
|
19
|
4.
|
Манор СОЛОМОН
|
Шахтер
|
6,19
|
23
|
5.
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Олимпик/Заря
|
6,19
|
22
Новички
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ
|
Заря
|
6,30
|
19
|
2.
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
6,14
|
21
|
3.
|
Ника СИЧИНАВА
|
Ингулец
|
6,05
|
22
|
4.
|
Андрей ПОПОВИЧ
|
Минай
|
5,93
|
20
|
5.
|
Петр СТАСЮК
|
Мариуполь
|
5,86
|
25
Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
6,05
|
22
|
2.
|
Андрей ГИТЧЕНКО
|
Десна
|
5,97
|
20
|
3.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия
|
5,94
|
18
|
4.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Шахтер
|
5,94
|
17
|
5.
|
Младен БАРТУЛОВИЧ
|
Ингулец
|
5,89
|
20
Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ
|
Заря
|
6,30
|
19
|
2.
|
Илья ЗАБАРНЫЙ
|
Динамо
|
6,14
|
21
|
3.
|
Анатолий ТРУБИН
|
Шахтер
|
6,05
|
21
|
4.
|
Олег ОЧЕРЕТЬКО
|
Мариуполь
|
5,88
|
17
|
5.
|
Николай КУХАРЕВИЧ
|
Рух
|
5,62
|
18
Джокеры* (не менее 9 матчей)
|
|
|
|
Ср.оц.
|
Игры
|
1.
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
6,42
|
13
|
2.
|
Артем БЕСЕДИН
|
Динамо
|
6,38
|
12
|
3.
|
Владислав ЧУРКО
|
Колос
|
6,36
|
11
|
4.
|
Марио ЧУЖЕ
|
Днепр-1
|
6,21
|
12
|
5.
|
Денис ЯНАКОВ
|
Ингулец
|
6,11
|
12
* пришли в команду после 1 октября 2020 года.
Валерий Василенко, Sport.ua
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