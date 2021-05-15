Андрей Тотовицкий – лучший игрок УПЛ по оценкам Sport.ua

Ушедший сезон УПЛ получился по-настоящему интригующим: с сюрпризами и сенсациями практически на всех полюсах турнирной таблицы. Ординарным главный герой этого сезона не мог быть по определению. Он и стал в итоге таким – в определенной степени неожиданностью. Но, если копнуть глубже, и закономерностью по своей сути. В общем, барабанная дробь: лучшим футболистом чемпионата Украины сезона 2020/2021 по оценкам Sport.ua стал полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий.

Атакующий игрок команды Александра Рябоконя буквально очаровал болельщиков и специалистов своими результативными и зрелищными действиями. Голы в его исполнении – сплошь и рядом шедевры. Да и результативные передачи – тоже. По уровню дриблинга Андрей – один из лучших в УПЛ. Как и по видению поля. К тому же, футболист он весьма универсальный: может сыграть под нападающими, может – на правом крыле атаки, а то и вовсе на позиции форварда. Весь этот универсальный набор качеств он демонстрировал в закончившемся сезоне.

Но главное – что «Десна» с Тотовицким в составе и без него – две абсолютно разные команды. Не в пользу второй. В матче против «Александрии» Андрей забил два гола, причем один из них – шедевральный, пяткой. В итоге за пять туров до конца сезона Тотовицкий являлся лучшим игроком УПЛ по системе гол плюс пас: на его счету были девять забитых мячей и пять результативных передач. Однако это достижение досталось черниговцу большой ценой. Забивая Панькиву свой знаменитый гол, футболист травмировался. Поначалу казалось, что не очень серьезно – банальное растяжение, но все оказалось намного печальнее. Тотовицкий выбыл до конца сезона. С ним «Десна» уверенно шла в еврокубковой зоне, без него из этой зоны выпала. Так что имеем два в одном: отличный сезон для Тотовицкого и неудачный – для его клуба.

Несмотря на то, что нынешний сезон смело можно назвать лучшим в карьере Андрея (именно его, а не его бывших команд, ведь раньше он не забивал больше семи мячей за год), вполне возможно, что победа 28-летнего черниговского универсала в некоторой степени парадоксальна. Тотовицкий провел всего 18 матчей, тогда как его ближайший преследователь – динамовец Николай Шапаренко – сыграл 24 поединка. Тем не менее, по показателям средних оценок за матч Тотовицкий опередил Шапаренко. Мне кажется, что в данном случае «соль» вопроса в значении игрока для команды. Шапаренко – безусловно, очень важный элемент в построениях команды Луческу. Но не более важен, чем, скажем, Буяльский, Сидорчук или Миколенко с Цыганковым. А вот роль Тотовицкого в «Десне» - действительно эксклюзивная. О чем было упомянуто выше. К тому же, если Шапаренко, Алана Патрика и даже Буяльского можно назвать состоявшимися игроками, от которых все мы знаем, чего ожидать, то вот игра Андрея в сезоне 2020/2021 стала настоящим откровением, прорывом. К тому же, он зачастую был не только эффективен, но и эффектен. Наверное, именно соединение этих двух компонентов, а также провал «Шахтера», делегировавшего в итоговую десятку лучших лишь двоих представителей, добродетели которых – отнюдь не изящество, и предопределило итоговую победу Андрея Тотовицкого в нашем конкурсе.

Показателен еще один нюанс. В итоговой десятке лучших футболистов сезона по версии Sport.ua оказалось всего два форварда – лучший бомбардир сезона Кулач из «Ворсклы» и Аллахьяр из «Зари». Но в данном случае все закономерно. Если бомбардирскую гонку выигрывает снайпер с итоговыми 15 мячами, значит, с форвардами УПЛ не все в порядке. Да, победа Кулача в номинации «лучший нападающий» не вызывает сомнений, но, извините, это, наверное, тот случай, когда на безрыбье и рак рыба.

С другой стороны, данный факт может говорить о том, что УПЛ традиционно считается Лигой, заточенной, в первую очередь, на игру команд в обороне. Даже тренер-чемпион, Мирча Луческу, оценивая итоги сезона для своей команды, акцентировал внимание на том, что одним из главных для него заданий было навести порядок именно в игре команды в защите. Нужно отдать должное опытнейшему румыну: порядок навел. Линия динамовской защиты – однозначно лучшая в сезоне, а ее лидер Виталий Миколенко – вне конкуренции среди коллег по амплуа.



ФК Динамо. Виталий Миколенко по оценкам Sport.ua - лучший защитник чемпионата

Вне конкуренции среди голкиперов оказался и страж ворот «Колоса» Евгений Волынец. В его пассиве – лишь один матч – последнего тура, в котором он пропустил сразу три гола от «Динамо». Правда, все три можно назвать из разряда не берущихся. Зато в остальных поединках в составе своей команды Волынец традиционно был надежным. И одним из лучших. К тому же, он отличается потрясающим мастерством во время отражения пенальти: на его счету пять выигранных единоборств.



ФК Шахтер. Бразилец Алан Патрик - лучший легионер чемпионата по оценкам Sport.ua

Интересной получилась итоговая градация лучших иностранных футболистов УПЛ по версии нашего сайта. Интересной в том смысле, что в ней не оказалось ни одного игрока из состава чемпиона. А вот из состава экс-чемпиона – сразу трое. Победа Алана Патрика в споре лучших легионеров – закономерная и логичная, ведь, в отличие от своих звездных коллег-одноклубников – Марлоса и Тайсона, он провел ровный сезон, без явных спадов. Именно этот бразилец стал лучшим ассистентом чемпионата. На его счету – восемь результативных передач.

Победу Аллахьяра в рейтинге лучших новичков сезона, как и в списке лучших юниоров, можно назвать в определенной степени авансом. Форвард «Зари» брал свое скорее эффектностью, зрелищностью. Он не был столь заметной фигурой в своей команде, как, например, Забарный в «Динамо», тем не менее, иранцу моментами удавалось играть очень ярко. Будем надеяться, что свой почин молодой нападающий луганчан продолжит и в следующем сезоне. Если, конечно, останется в УПЛ.

Также будем надеяться и на продолжение геройств от еще одного игрока «Зари» - Гладкого. Честно говоря, многие ощущали определенный скепсис от возвращения Александра в чемпионат Украины. Мол, уже «не тот», лучшие годы позади. Но 33-летний футболист сумел и скептиков посрамить, и зарекомендовать себя с лучшей стороны. На его счету – девять результативных ударов в сезоне. И лавры лучшего ветерана по оценкам Sport.ua.

Лучшие игроки УПЛ по оценкам Sport.ua (не менее 17 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 6,67 18 2. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,44 24 3. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,43 20 4. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 6,40 20 5. АЛАН ПАТРИК Шахтер 6,38 21 6. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 6,37 20 7. Владислав КУЛАЧ Ворскла 6,33 21 8. Виталий МИКОЛЕНКО Динамо 6,32 22 9. МАЙКОН Шахтер 6,31 19 10. Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ Заря 6,30 19

Вратари

Ср.оц. Игры 1. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 6,40 20 2. Дмитрий РИЗНЫК Ворскла 6,19 24 3. Георгий БУШАН Динамо 6,11 23 4. Анатолий ТРУБИН Шахтер 6,05 21 5. Евгений ПАСТ Десна 5,98 21

Защитники

Ср.оц. Игры 1. Виталий МИКОЛЕНКО Динамо 6,32 22 2. Игорь ПЕРДУТА Ворскла 6,27 22 3. Виталий ВЕРНИДУБ Заря 6,21 20 Денис ФАВОРОВ Заря 6,21 20 5. Александр КАРАВАЕВ Динамо 6,18 23

Полузащитники

Ср.оц. Игры 1. Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 6,67 18 2. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,44 24 3. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,43 20 4. АЛАН ПАТРИК Шахтер 6,38 21 5. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 6,37 20

Нападающие

Ср.оц. Игры 1. Владислав КУЛАЧ Ворскла 6,33 21 2. Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ Заря 6,30 19 3. Шахаб ЗАХЕДИ Олимпик/Заря 6,19 22 4. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 6,13 24 5. Анатолий НУРИЕВ Минай 6,07 22

Украинцы

Ср.оц. Игры 1. Андрей ТОТОВИЦКИЙ Десна 6,67 18 2. Николай ШАПАРЕНКО Динамо 6,44 24 3. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 6,43 20 4. Евгений ВОЛЫНЕЦ Колос 6,40 20 5. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 6,37 20

Иностранцы

Ср.оц. Игры 1. АЛАН ПАТРИК Шахтер 6,38 21 2. МАЙКОН Шахтер 6,31 19 3. Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ Заря 6,30 19 4. Манор СОЛОМОН Шахтер 6,19 23 5. Шахаб ЗАХЕДИ Олимпик/Заря 6,19 22

Новички

Ср.оц. Игры 1. Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ Заря 6,30 19 2. Илья ЗАБАРНЫЙ Динамо 6,14 21 3. Ника СИЧИНАВА Ингулец 6,05 22 4. Андрей ПОПОВИЧ Минай 5,93 20 5. Петр СТАСЮК Мариуполь 5,86 25

Ветераны (на начало чемпионата не менее 33 лет)

Ср.оц. Игры 1. Александр ГЛАДКИЙ Заря 6,05 22 2. Андрей ГИТЧЕНКО Десна 5,97 20 3. Юрий ПАНЬКИВ Александрия 5,94 18 4. ЖУНИОР МОРАЕС Шахтер 5,94 17 5. Младен БАРТУЛОВИЧ Ингулец 5,89 20

Юниоры (на конец чемпионата меньше 20 лет)

Ср.оц. Игры 1. Аллахьяр САЙЕДМАНЕШ Заря 6,30 19 2. Илья ЗАБАРНЫЙ Динамо 6,14 21 3. Анатолий ТРУБИН Шахтер 6,05 21 4. Олег ОЧЕРЕТЬКО Мариуполь 5,88 17 5. Николай КУХАРЕВИЧ Рух 5,62 18

Джокеры* (не менее 9 матчей)

Ср.оц. Игры 1. Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 6,42 13 2. Артем БЕСЕДИН Динамо 6,38 12 3. Владислав ЧУРКО Колос 6,36 11 4. Марио ЧУЖЕ Днепр-1 6,21 12 5. Денис ЯНАКОВ Ингулец 6,11 12

* пришли в команду после 1 октября 2020 года.