У Паулу Фонсеки есть три варианта продолжения тренерской карьеры

У окружения Фонсеки были контакты с «Тоттенхэмом», «Зенитом» и «Бенфикой»

  • 17.05.2021 21:27
  • 3775 просмотров
  • 4 комментария
У Паулу Фонсеки есть три варианта продолжения тренерской карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в Twitter поблагодарил болельщиков «Ромы» после победы в дерби против «Лацио» (2:0):

«Мы посвящаем эту победу вам, нашим болельщикам. Мы не испытывали недостатка в поддержке на протяжении всего сезона. Просто спасибо за все».

Однако, Фонсека близок к тому, чтобы покинуть «Рому» после двух лет пребывания на тренерском мостике команды.

«У окружения Фонсеки были контакты с «Тоттенхэмом», «Зенитом» и «Бенфикой», – пишет инсайдер Стефано Карина в «Il Messaggero».

Однако Пауло не прочь остаться в Италии. Такая возможность кажется маловероятной, так как Лучано Спаллетти может оказаться в «Наполи», а Дженнаро Гаттузо – в «Фиорентине».

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Источник — Forza Roma

(14 голосов)

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Комментарии
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 17.05.2021 22:03
    +1
    та пох куда, забудь те про него
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 22:00
    0
    Лучший вариант Зенит!! И деньги большие и упираться не надо, точь как в Шахтёре.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 21:48
    +2
    Повезёт если будут брать ещё такие клубы
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 17.05.2021 21:46
    0
    гайда по стопам Мистера ! Зенит , а там и в Динамо место освободится ! Накажешь кротовню как сделал Лучик
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.05.2021 21:48
    +2
    Повезёт если будут брать ещё такие клубы
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 17.05.2021 22:03
    +1
    та пох куда, забудь те про него
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 22:00
    0
    Лучший вариант Зенит!! И деньги большие и упираться не надо, точь как в Шахтёре.
    Ссылка
    KhanSingh
    online
      KhanSingh, 17.05.2021 21:46
    0
    гайда по стопам Мистера ! Зенит , а там и в Динамо место освободится ! Накажешь кротовню как сделал Лучик
    Ссылка
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