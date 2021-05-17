У Паулу Фонсеки есть три варианта продолжения тренерской карьеры

Бывший наставник «Шахтера» Паулу Фонсека в Twitter поблагодарил болельщиков «Ромы» после победы в дерби против «Лацио» (2:0):
«Мы посвящаем эту победу вам, нашим болельщикам. Мы не испытывали недостатка в поддержке на протяжении всего сезона. Просто спасибо за все».
Однако, Фонсека близок к тому, чтобы покинуть «Рому» после двух лет пребывания на тренерском мостике команды.
«У окружения Фонсеки были контакты с «Тоттенхэмом», «Зенитом» и «Бенфикой», – пишет инсайдер Стефано Карина в «Il Messaggero».
Однако Пауло не прочь остаться в Италии. Такая возможность кажется маловероятной, так как Лучано Спаллетти может оказаться в «Наполи», а Дженнаро Гаттузо – в «Фиорентине».
Источник — Forza Roma
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