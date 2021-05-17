Луческу будет помогать сборной Украины на Евро в Бухаресте

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренер «Динамо» Мирча Луческу во время Евро будет помогать сборной Украины в своем родном городе Бухарест.
«Луческу согласился быть амбассадором сборной Украины на Евро. Вчера Луческу отправился в Бухарест, чтобы там сборная получила максимальную поддержку местных болельщиков».
«Мирча договорился с УАФ, он будет на всех матчах нашей сборной», - сказал Цыганык.
Сборная Украины в Бухаресте сыграет против Северной Македонии и Австрии.
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Источник — Циганик LIVE
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