Луческу будет помогать сборной Украины на Евро в Бухаресте

Хочет, чтобы болельщики поддерживали сборную Украины

  • 17.05.2021 18:25
  • 3462 просмотра
  • 3 комментария
Луческу будет помогать сборной Украины на Евро в Бухаресте
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, тренер «Динамо» Мирча Луческу во время Евро будет помогать сборной Украины в своем родном городе Бухарест.

«Луческу согласился быть амбассадором сборной Украины на Евро. Вчера Луческу отправился в Бухарест, чтобы там сборная получила максимальную поддержку местных болельщиков».

«Мирча договорился с УАФ, он будет на всех матчах нашей сборной», - сказал Цыганык.

Сборная Украины в Бухаресте сыграет против Северной Македонии и Австрии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Циганик LIVE

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    EGOS
    online
      EGOS, 17.05.2021 19:45
    0
    Александр Купцов, 17.05.2021 18:49
    Все? динамовские ультрас будут болеть против сборной на Евро?)))))
    все 37 с половиной?? будет тяжело, но мы переживем сей пренеприятнейший момент..
    Ссылка
    Maks
      Maks, 17.05.2021 19:41
    0
    Значит-будем болеть за Румынию...(хорошо,что её там нет)...все за румынов...ууу
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 17.05.2021 18:49
    +8
    Все? динамовские ультрас будут болеть против сборной на Евро?)))))
    Ссылка
    Александр Купцов
    online
      Александр Купцов, 17.05.2021 18:49
    +8
    Все? динамовские ультрас будут болеть против сборной на Евро?)))))
    Ссылка
    EGOS
    online
      EGOS, 17.05.2021 19:45
    0
    Александр Купцов, 17.05.2021 18:49
    Все? динамовские ультрас будут болеть против сборной на Евро?)))))
    все 37 с половиной?? будет тяжело, но мы переживем сей пренеприятнейший момент..
    Ссылка
    Maks
      Maks, 17.05.2021 19:41
    0
    Значит-будем болеть за Румынию...(хорошо,что её там нет)...все за румынов...ууу
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности