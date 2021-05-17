Шахтеру и Динамо интересен французский правый защитник Спортинга

Нынешний сезон Валентин Розье проводит на правах аренды из лиссабонского «Спортинга» в «Бешикташе»

  • 17.05.2021 19:18
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Шахтеру и Динамо интересен французский правый защитник Спортинга
© Getty Images/Global Images Ukraine. Валентин Розье

Украинские «Шахтер» и «Динамо» являются главными претендентами на правого защитника лиссабонского «Спортинга» Валентина Розье.

Сезон-2020/21 Розье проводил в Турции на правах аренды в «Бешикташе», и помог «черным орлам» завоевать чемпионский титул в Суперлиге.

За аренды Розье «Бешикташ» заплатил 200 тысяч евро, и сейчас заинтересован в том, чтобы договориться со «Спортингом» о полноценном выкупе правого защитника.

«Спортинг» обозначил позицию, что готов продать Розье за 6 миллионов евро. Все предложения, которые ниже этой суммы, будут отвергнуты. По информации источника, «Шахтер» и «Динамо» готовы заплатить столько за защитника, а вот «Бешикташ» хочет поторговаться.

Валентин Розье – 24-летний французский защитник, который перешел в «Спортинг» летом 2019 года из «Дижона» за 5 миллионов евро. Контракт бека с португальским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2020/21 Розье провел 36 матчей за «Бешикташ», отличившись 2 голами и 7 ассистами.

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Источник — O Jogo

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