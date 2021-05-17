Oлдскул. 10 самых суровых мужиков в истории АПЛ

Никто не любит, когда в команде противника есть тот, кто играет на грани фола и никогда не убирает ногу, но все хотят такого игрока себе. Настоящий боец, который и соперника пнет, и своих защитит – находка для любой команды.

Давайте вспомним самых суровых игроков в истории английской премьер-лиги.

Рой Кин

В прошлом капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прославился на весь мир своим статусом самого сурового и бескомпромиссного футболиста страны. Как забыть его столкновение с Патриком Виейра или тот жуткий подкат против Альфа-Инге Холанда?

Ирландец был страшен в гневе как для соперника, так и для одноклубников. Это подтверждает рефери Марк Клаттенбург: «До сих пор улыбаюсь, вспоминая его. Он орал, что нужен угловой, хотя реально мяч ушел от них. Но он орал так громко, что я назначил угловой. Я был от него в ужасе».

Винни Джонс



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Легендарный участник «безумной банды» «Уимблдона». Винни Джонса знают, как фанаты футбола, так и кинолюбители.

О том, насколько он был страшный, вспоминал экс-защитник «Арсенала» Мартин Киоун: «Посмотри на него, только при виде Джонса можно получить травму». Еще Марттин Киоун вспомнил историю, как Джонс однажды выбил дверь в туалет…головой.

Никто не был в безопасности: в 1995 году он укусил журналиста Daily Mirror за нос. За три года до этого он разозлил ассоциацию футбола своей видеокассетой под названием «Суровые мужики футбола».

Дэвид Бэтти

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Культовый герой любого болельщика в свое время, Бэтти славился своим жестким стилем игры.

«На войне я хочу, чтобы со мной был Бэтти» — говорил его одноклубник Тони Дориго.

«Помню, как он рванул за мячом, врезал Киту Керлу затылком по челюсти и сломал ее. На тренировке. Обедать тот пришел уже в не лучшем состоянии и кушать он мог разве что суп — через трубочку. Мы хохочем и видим, что Бэттс готовится что-то сказать. Но…он просто встает и уходит. Не извини, ничего! Но такой он был — в спорте извиняться не за что. Сам за собой следи».

Данкан Фергюсон



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Будучи игроком «Глазго Рейнджерс», Данкан Фергюсон провел три месяца в тюрьме за то, что ударил головой Джона Макстея из «Рэйт Роверс».

Когда к нему домой вломились два грабителя, один едва спасся бегством, а второй провел в больнице три дня.

«Мы играли с «Чарльтоном», и по полю бегал Герман Хрейдарссон, который только и делал, что лупил соперников. Стоило выйти Большому Данку, как Хрейдарссон рухнул на поле мертвым грузом» — вспоминал Джеймс Макфадден.

Яп Стам



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Мощный, лысый, с суровым взглядом, Яп Стам всегда был известен своим стилем игры. Признак хорошего защитника — когда никто не хочет против тебя играть.

В 2012 году Стама спросили, как так получилось. Ответ не разочаровал: «Недавно футболист захотел боднуть меня головой — я схватил его за голову и не отпустил, пока он не посинел».

Не секрет, что сэр Алекс Фергюсон очень сокрушался, что продал Япа Стама. Защитник даже сейчас, после отставки, не прочь отлупить кого-нибудь. Например, во время одного благотворительного матча он проехался по певцу Олли Мерсу.

Стюарт Пирс



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Начнем с того, что Пирса называли «Психом».

Он играл жестко, сурово и бесстрашно. Мэтт Ле Тиссье в своей автобиографии называл его самым страшным своим соперником. И правда, он был настолько суров, что как-то поиграл со сломанной ногой, когда он получил травму во время первого тайма против «Уотфорда».

«Он просто надел бутсу и сказал — я попробую. Но даже он не мог притворяться, что травма не была серьезной» — вспоминал Харри Реднапп.

Мик Харфорд

Пожалуй, самый жесткий из всех, Мик Харфорд был слишком суровым даже для тех времен.

Типичная «девятка», Мик Харфорд до сих пор ходит со шрамом, который он получил после удара Сэма Эллардайса. Но он с ним расквитался.

«Я просто хотел сделать ему больно, если уж честно, — говорил он в 2017 году. — Я прыгал двумя ногами вперед и махал локтями до тех пор, пока не задел его лоб. У него даже пошла кровь; в то время я был очень мстительным на поле».

Харфорд больше на «большого Сэма» не злится, а себя называет «отважным», а не «суровым»: «Я просто совал голову туда, где меня могли ударить, и никогда не боялся рисковать. Я хотел, чтобы одноклубники считали меня хорошим игроком».

Он и правда был неплох — в 1992 году его попытался подписать сэр Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед».

Патрик Виейра



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Все знают о противостоянии Виейра из «Арсенала» и Роя Кина из «Манчестер Юнайтед». Оба были серьезными игроками, которых боялись и уважали.

Когда в преддверии матча на «Хайбери» Виейра якобы плюнул в Кина водой, тот сказал ему «увидимся на поле». Но впоследствии сам же Кин признавался, что «если бы они подрались, Патрик бы его убил».

Томас Гравесен

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Когда Томас Гравесен выступал за «Эвертон», болельщики прозвали его «Бешеным псом».

В Англии его ценили, но все-таки не так, как некоторых других из списка. Но стоило ему уйти в «Реал», как все сразу заметили его отсутствие. Ну а в «Мадриде» вскоре тоже поняли, что он за игрок — Фабио Капелло даже сорвался после того, как Гравесен сбил Робиньо на тренировке.

«У него свои методы. Я с ним не вступаю в перепалки, и он хорош тактически. Но я не поклонник его поведения».

Роберт Хут

Хут не боялся идти в жесткие стычки и спокойно сам принимал на себе удар. Возможно, потому что он в принципе не чувствует боли.

В январе 2013 он получил травму головы, после которой ему сделали 28 швов, но сделали это врачи только после матча — немец настаивал на том, что поиграет и без них все 90 минут.

А еще он ненавидит ныряльщиков. «Притворяться, что тебя ударили — не по-спортивному. Такая слабость меня бесит. Нет другого спорта, где это приемлемо. Последние 15, 16 мы делали футболистов сильнее и выносливее, но малейшее касание, и все падают на землю».

Текст: meta.ua/sport