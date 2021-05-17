Поражение украинских хоккеистов, зарплата Де Дзерби в Шахтере, гол Алиссона

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 16 мая.

1. Десять футболистов, ставших главными открытиями УПЛ в сезоне-2020/21. Sport.ua, провожая очередной розыгрыш национального чемпионата, отмечает тех, кто выделялся.

2. Стало известно, сколько заработает Де Дзерби в Шахтере за два года. Контракт главного тренера будет действовать два сезона до 2023 года.

3. Украина сделала камбэк, но уступила Польше в овертайме. Первый матч на турнире завершился поражением.

4. Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Металл. Дмитрий Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины.

5. ВИДЕО. Вратарь забил победный гол! Алиссон в конце принес победу Ливерпулю. Драматичная развязка в матче 36-го тура чемпионата Англии.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Нашли замену Шабанову. Легия подписала защитника Зари. Израильтянин Джоель Абу Ханна подписал контракт с польским клубом.

7. Новый рекорд? Известна сумма, за которую Интер готов продать Сенси Шахтеру. 25-летнего хавбека очень хочет видеть в стане «горняков» Роберто Де Дзерби.

8. ВИДЕО. Безус оформил дубль в матче с Остенде. Роман набирает обороты ближе к завершению чемпионата.

9. Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме. Полька не отдала чешке ни единого гейма.

10. Джокович повержен. Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме. Испанец догнал серба по количеству побед на Мастерсах.